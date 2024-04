Kobo Libra Colour i Kobo Clara Colour - kolorowe czytniki książek

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Rakuten Kobo przedstawia miłośnikom książek swoje pierwsze w historii kolorowe e-czytniki z technologią E Ink - Kobo Libra Colour i Kobo Clara Colour, które zmieniają dotychczasowe, wyłącznie czarno-białe, cyfrowe doświadczenie czytania, które fani Kobo już znają i kochają. Dzięki zoptymalizowanemu przez Kobo kolorowemu wyświetlaczowi E Ink Kaleido™ 3, Kobo Libra Colour i Kobo Clara Colour oferują subtelną paletę, która zachowuje zalety technologii E Ink, przy jednoczesnym zastosowaniu kolorowego wyświetlacza. Dzięki możliwości przechowywania tysięcy książek, długiemu czasowi pracy baterii, całodobowemu dostępowi do księgarni Kobo.com oraz integracji z OverDrive w celu łatwego wypożyczania pozycji bibliotecznych, miłośnicy książek mogą uzupełniać swoje cyfrowe półki gdziekolwiek się znajdują. Nowe e-czytniki są również wyposażone w bezprzewodową technologię Bluetooth, która ułatwia słuchanie audiobooków Kobo.







Co więcej, Kobo Libra Colour jest również najbardziej przystępnym cenowo e-czytnikiem z rysikiem Kobo Stylus 2 (sprzedawany oddzielnie), który umożliwia pisanie odręczne w kolorze, zaznaczanie i prowadzenie notatników. Bazując na sukcesie Kobo Sage i Kobo Elipsa 2E, nowy Kobo Libra Colour umożliwia pisanie rysikiem i opatentowane przez Kobo tworzenie adnotacji do ebooków w dowolnym miejscu na naszym popularnym 7-calowym formacie ekranu. Kolorowe podświetlenie dostępne jest również w Kobo Clara Colour, pozwalając na oznaczanie ulubionych fragmentów za dotknięciem palca.



Dopełniając nowe wrażenia z czytania w kolorze, Kobo Libra Colour i Kobo Clara Colour jeszcze bardziej zwiększają zaangażowanie Kobo w zrównoważony rozwój, dodając nowe funkcje ułatwiające naprawę, takie jak prostsza wymiana baterii, a także wykorzystanie przyjaznych dla środowiska tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu i oceanów. Pokrowce SleepCover oferują również nowe kolory, w tym Butter Yellow, Candy Pink i Cayenne Red. Wykonane w pełni z materiałów pochodzących z recyklingu, pokrowce SleepCover oferują feerię barw i przyjazną dla środowiska konstrukcję.



Dla użytkowników Kobo, którzy preferują czytanie w czerni i bieli, Kobo wprowadza Kobo Clara BW, ulepszoną wersję naszego czarno-białego klasycznego 6-calowego e-czytnika, wyposażoną w najnowszy ekran E Ink Carta 1300, ulepszony procesor i więcej pamięci.



Kobo Libra Colour dostępny jest w cenie 999 PLN, Kobo Clara Colour w cenie 699 PLN, a Kobo Clara BW w cenie 619 PLN na stronie kobo.com/ereaders i u wybranych sprzedawców detalicznych. Kobo Stylus 2 jest obecnie dostępny w sprzedaży detalicznej w cenie 319 PLN. Zamówienia przedpremierowe będą dostępne 10 kwietnia. Urządzenia będą dostępne w sklepach i online od 30 kwietnia 2024 r. w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Holandii, Belgii, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii, Szwecji, Szwajcarii, Australii, Nowej Zelandii, Polsce, Czechach, Rumunii, Singapurze, Malezji, Tajwanie, Hongkongu, Japonii i Turcji.





















r d o: Info Prasowe - Rakuten Kobo