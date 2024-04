Razer przedstawia BlackShark V2 Pro dla PlayStation i Xbox

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Razer rozszerzyła dziś swoją najbardziej znaną linię e-sportowych zestawów słuchawkowych na konsole. Producent sprzętu dla graczy wprowadził do swojej oferty modele Razer BlackShark V2 Pro dla PlayStation i Razer BlackShark V2 Pro dla Xbox. Oparta na legendarnych modelach Razer BlackShark V2 Pro na PC, nowa, udoskonalona edycja słuchawek dostosowana jest do wymagań e-sportu i gry na konsolach PlayStation i Xbox. Oferuje niezrównaną precyzję dźwięku, czystość wokalu, żywotność baterii i najwyższy możliwy komfort. Dzięki współpracy z profesjonalnymi e-sportowcami takimi jak Hakis (Alliance) i Shotzzy (OpTic Gaming), konsolowe edycje BlackShark V2 Pro zostały precyzyjnie dostrojone, aby sprostać wysokim wymaganiom rywalizacji na najwyższym poziomie.







Najlepszy w swojej klasie dźwięk dzięki Razer HyperClear Super Wideband Mic

Edycje konsolowe Razer BlackShark V2 Pro zostały wyposażone w odłączany mikrofon Razer™ HyperClear Super Wideband Mic, dzięki czemu zachowują wysoką jakość dźwięku i doskonałą akustykę. Dzięki szerszemu zakresowi częstotliwości, mikrofon rejestruje zdumiewający poziom szczegółowości głosu graczy. W rezultacie każda rozmowa z kolegami z drużyny jest wyraźna i pełna bogatych, naturalnych tonów. Uzupełnieniem najlepszego w branży mikrofonu w BlackShark V2 Pro są przełomowe, opatentowane 50-milimetrowe przetworniki TriForce Titanium. Połączenie tych pokrytych tytanem membran z doskonale dostrojonymi profilami audio pozwala graczom doświadczyć niezrównanej czystości dźwięku i precyzyjnych tonów, zapewniając tym samym przewagę nad przeciwnikami.



Profesjonalnie dostrojone profile audio FPS i doskonała jakość dźwięku

Słuchawki zostały dostrojone we współpracy z najlepszymi e-sportowcami na świecie, dzięki czemu gracze mogą doświadczyć tego samego dźwięku, co profesjonaliści. BlackShark V2 Pro dla PlayStation i Xbox są fabrycznie wyposażone we wbudowane profile dźwiękowe dostosowane do Apex Legends, Call of Duty i Fortnite. Gracze Xbox mogą również dostosować balans dźwięku w grze lub na czacie bezpośrednio na zestawie słuchawkowym, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Słuchawki wyposażono również w technologię Razer HyperSpeed Wireless - połączenie bezprzewodowe 2,4 GHz, które minimalizuje opóźnienia podczas rywalizacji i zapewnia idealną synchronizację dźwięku z grą. Za sprawą wbudowanemu modułowi Bluetooth i przyciskowi Razer SmartSwitch, gracze mogą również płynnie przełączać się między połączeniem 2.4 GHz lub Bluetooth.



Ultralekka konstrukcja i pełen komfort

Słuchawki BlackShark V2 Pro zaskakują swoją ultra lekką budową, ważąc zaledwie 320 gramów. Przez co zapewniają komfortowe sesje gamingowe, pozwalając graczom skupić się na tym, co naprawdę ważne: zwycięstwie. Ale nie chodzi tylko o wagę - pałąk słuchawek jest wyposażony w miękką, bezuciskową poduszkę, która zapewnia komfort nawet podczas maratonów gamingowych. Za sprawą pasywnej redukcji szumów przez zastosowanie poduszek nausznych z miękkiej pianki z pamięcią kształtu, gracze trafiają do świata wciągającego i czystego dźwięku.

Najlepsze w swojej klasie funkcje dla profesjonalnych graczy

BlackShark V2 Pro wypełnia lukę i komputerów PC, zapewniając najlepsze funkcje dla profesjonalnych graczy. Dzięki długiej żywotności baterii (do 48 godzin działania na konsoli i do 70 godzin na PC), przełomowemu mikrofonowi, krystalicznie czystemu dźwiękowi i wyjątkowemu komfortowi, nowy zestaw nie tylko podąża śladami swojego odpowiednika na PC, ale także wyznacza nowy standard w świecie konsol.





BlackShark V2 X - Doskonały dźwięk bez szumów

Firma Razer uzupełniła dodatkowo swoją ofertę słuchawek konsolowych o model BlackShark V2 X dla PlayStation i Xbox. Został on wyposażony w przetworniki Razer TriForce zapewniające doskonały dźwięk, mikrofon kardioidalny HyperClear dla czystej i wyraźnej komunikacji oraz zaawansowaną pasywną redukcję szumów dla wciągającej rozgrywki. Lekka konstrukcja z poduszkami z pianki i pamięcią kształtu zapewnia komfort podczas długich sesji gamingowych. Kompatybilne z komputerami PC i wyposażone w gniazdo 3,5 mm, słuchawki BlackShark V2 X do konsoli oferują wszechstronność i profesjonalny dźwięk dla wszystkich graczy.



Ceny i dostępność

Razer BlackShark V2 Pro i Razer BlackShark V2 X dla PlayStation oraz Xbox są dostępne w sprzedaży od 9 kwietnia 2024 r. na stronie Razer.com, w RazerStores oraz u autoryzowanych sprzedawców. Cena modelu BlackShark V2 Pro wynosi 949 PLN, natomiast za słuchawki BlackShark V2 X zapłacić trzeba 259 PLN.



































Źródło: Info Prasowe - Razer