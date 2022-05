Kolejne Google Cloud napędzają procesory AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dziś w partnerstwie z Google Cloud firma AMD ogłosiła, że 3 generacji procesory AMD EPYC będą w dalszym ciągu napędzać Poufną Komputeryzacje (Confidential Computing) w najnowszych wirtualnych maszynach Google Compute Engine N2D i C2D. Procesory AMD napędzają już szereg instancji Google Cloud do rozmaitych zadań, jak maszyny ogólnego przeznaczenia, a także służące do zaawansowanych czy poufnych obliczeń. Poufne instancje N2D i C2D z 3 generacji procesorami AMD EPYC zapewniają obsługę AMD SEV, czyli technologii, która zapewnia wysoką wydajność w wymagających zadaniach przy jednoczesnym szyfrowaniu pamięci maszyny wirtualnej dedykowanym kluczem dla każdej z nich. Klucz ten jest generowany i zarządzany przez koprocesor bezpieczeństwa AMD.







Dalsza obsługa zapewnia jeszcze zaawansowaną ochronę przeciw atakom ze strony innych maszyn wirtualnych, także z tego samego fizycznego hosta, czy też ze strony samego hipernadzorcy oraz zapewnia łatwą możliwość ulepszenia do poufnej maszyny N2D z najnowszym sprzętem poprzez wybór jako platformy procesorowej „AMD Milan lub nowsze”.













Źródło: Info Prasowe / AMD