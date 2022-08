Komputronik - Znana marka z nowym logo

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Komputronik, czołowy dystrybutor elektroniki w Polsce zaprezentował nowe logo i zmienił całą identyfikację wizualną marki. Nowy sposób komunikacji zwraca uwagę na istotne dla firmy kierunki: podkreśla nowoczesność, bliskość relacji z klientami oraz wsparcie w świecie elektroniki. Wprowadzeniu logotypu towarzyszy też launch nowej platformy komunikacji – Radość z Technologii. Wprowadzeniu nowej platformy komunikacji i rebrandingowi towarzyszy ogólnopolska kampania marketingowa, której główną osią są działania wizerunkowe prezentujące zmianę strategii Komputronik. Działania są prowadzone w digitalu, social mediach oraz w kanałach własnych marki.







Pierwsze sygnały o zmianie strategii marka dała swoim klientom już w zeszłym roku, kiedy rozpoczęła remodeling swoich salonów. Nowy format sklepów jest bardziej nowoczesny, a klienci mogą w nim znaleźć wyraźnie wyeksponowane strefy z najpopularniejszym sprzętem – laptopy, smartfony i komputery stacjonarne z dedykowaną strefą gamingową. Odwiedzający nowe sklepy mogą skorzystać także z osobnej strefy smart home, a także stanowiska usługowego, w ramach którego Klienci mogą skorzystać ze specjalistycznych usług na miejscu w salonie.







Źródło: Info Prasowe / Komputronik

"Bacznie obserwujemy zmieniający się świat, trendy i potrzeby konsumentów, dlatego podjęliśmy strategiczną decyzję o zmianie logotypu i platformy komunikacji. To dla nas kolejny krok na przód, szansa, by jeszcze skuteczniej odpowiadać na potrzeby rynku. W dalszym ciągu będziemy rozwijać ofertę, wspierać sprzedaż towarów komplementarnymi usługami i ułatwiać klientom proces zakupu. Wszystko po to, by jak najszybciej i jak najłatwiej mogli doświadczać radości z technologii. Pierwsze zmiany konsumenci mogą zobaczyć już w sklepie internetowym, gdzie oprócz logotypu pojawiły się też nowe funkcjonalności, które ułatwiają zakupy. Proces rebrandingu chcemy zakończyć w przeciągu najbliższych tygodni, kiedy zmienimy identyfikację wizualną we wszystkich salonach stacjonarnych" - komentuje Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Grupy Komputronik."Jesteśmy doświadczoną, ale sprawną i elastyczną marką, która nie zatrzymuje się w miejscu i słucha konsumentów. Czuliśmy, że nasi klienci oczekują od marki bliższych relacji, więcej luzu i emocji. Dlatego wprowadziliśmy dużą zmianę w sposobie dialogu z rynkiem, która znacząco odmładza nasz wizerunek. Zgodnie z nową strategią chcemy komunikować się z naszymi klientami wykorzystując umożliwiające dialog kanały oraz budując bliskie i oparte na emocjach relacje. Mocno stawiamy na współprace influencerskie, tworzenie ciekawego i angażującego contentu oraz na zasięgowe działania. Chcemy podkreślać naszą bliskość dla klientów, prezentować nowoczesne usługi jakie oferujemy klientom oraz dopasowaną do ich potrzeb ofertę. Zmieniamy się i rozwijamy, ale nasza misja i podejście do klientów pozostają niezmienne. Ułatwiamy zakupy i pozwalamy klientom czerpać radość z technologii, bo sami jesteśmy entuzjastami nowinek technologicznych" - komentuje Karolina Pietz-Drapińska, dyrektor marketingu i PR Grupy Komputronik.