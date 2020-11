Komputronik otwiera mobilne punkty obsługi klientów

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W związku z zamknięciem sklepów w galeriach handlowych Komputronik otwiera alternatywne punkty obsługi klientów, w których będzie można skorzystać z szerokiego wachlarza usług, kupić nowy sprzęt lub odebrać zamówienia internetowe. Pierwsze punkty zostały otwarte w Krakowie, Wrocławiu, Rzeszowie, Łodzi i Zgorzelcu. Alternatywne punkty obsługi klientów to tymczasowe rozwiązanie, które pozwoli na prowadzenie sprzedaży produktów i usług oraz odbiór zamówień. Usytuowane będą one w największych miastach w miejscach łatwo dostępnych dla klientów, m.in. przed galeriami handlowymi.







W alternatywnych punktach sprzedaży klienci będą mogli skorzystać m.in. z usług serwisowych, konfiguracji sprzętu i usług finansowych. Znajdą w nich także elektronikę dostępną od ręki – laptopy, smartphony, PC, monitory, drukarki i akcesoria.



Pełną listę alternatywnych punktów obsługi klienta można znaleźć na stronie Komputronik w zakładce Znajdź Sklep. Będą one funkcjonować w godzinach 09.00 – 21.00. Obecnie w całym kraju otwarte jest 75 salonów stacjonarnych i punktów Komputronik.



















Źródło: Info Prasowe / Komputronik