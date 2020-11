Premiera NZXT Kraken X-3 RGB i Z53

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Chłodzenia wodne NZXT Kraken X-3 RGB i Z53 to propozycja dla osób, które szukają osiągów idących w parze z efektownym wyglądem. Zestawy AiO mają też odznaczać się wysoką kulturą pracy i urzekać możliwościami personalizacji. NZXT Kraken Z53 to nowy, najbardziej kompaktowy wariant z serii Z-3. Producent postawił na chłodnicę o długości 240 mm, umożliwiając jej montaż w mniejszych obudowach. Ponownie użytkownicy otrzymują blok z siódmą generacją pompy Asetek, która ma zapewnić topowe osiągi. Wieńczący ją pierścień z ekranem LCD pozwala na wyświetlanie logo i danych z aplikacji NZXT CAM (np. temperatury CPU, GPU, wybranych grafik czy GIF-ów). Jego obrotowa konstrukcja umożliwia dostosowanie orientacji panelu już po montażu układu.







Chłodzenie NZXT Kraken Z53 posiada wentylatory z serii Aer, które dzięki łożyskom FDB i fazowanym wlotem mają zapewnić wysoką trwałość, efektywność i kulturę pracy. Ta ostatnia ma być także domeną zestawów AiO z serii Kraken X-3 RGB. Obejmuje ona modele z radiatorami o długościach 240 mm (X53 RGB), 280 mm (X63 RGB) oraz 360 mm (X73 RGB). Tutaj jednak zdecydowano się na śmigła Aer RGB 2, które oferują dodatkowo podświetlenie konfigurowalne RGB LED.



Zarówno iluminacją, jak i zaawansowanymi ustawieniami prezentowanych chłodzeń, można zarządzać z poziomu darmowej aplikacji NZXT CAM. Producent obiecuje, że z łatwością da się dostosować profile pracy czy zsynchronizować efekty świetlne z pozostałymi komponentami PC. Chłodzenia NZXT Kraken Z53 oraz X-3 RGB mają też zintegrowane dodatkowe kanały RGB. Można więc podłączyć kolejne wentylatory czy pasy LED i w ten sposób zadbać o unikalny charakter maszyny.



Nowe chłodzenia wodne AiO NZXT Kraken są objęte sześcioletnią gwarancją producenta. Trafią one do sprzedaży jeszcze w tym roku w następujących cenach:

- NZXT Kraken X53 RGB (240 mm) - ok. 640 PLN

- NZXT Kraken X63 RGB (280 mm) - ok. 720 PLN

- NZXT Kraken X73 RGB (360 mm) - ok. 880 PLN

- NZXT Kraken Z53 - ok. 900 PLN



































Źródło: Info Prasowe / EntryMedia