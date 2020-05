Komputronik otwiera salony stacjonarne

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Od poniedziałku 4 maja Komputronik ponownie otwiera swoje salony stacjonarne. Wszystkie sklepy są przygotowane do tego, by zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa swoim klientom i pracownikom. Konsumenci mogą także liczyć na specjalne rabaty sięgające nawet 70%. Klienci Komputronik ponownie mogą robić zakupy w sklepach stacjonarnych. Wszystkie salony są przygotowane na ponowne przyjęcie konsumentów. Ze względów bezpieczeństwa Grupa Komputronik wdrożyła szereg rozwiązań, które zapewnią najwyższy poziom bezpieczeństwa i higieny. Przy stanowiskach kasowych oraz punktach obsługi klienta zostały zamontowane ochronne ekrany wykonane z pleksi, a wszyscy pracownicy Komputronik są wyposażeni w osłony twarzy. Dodatkowo w salonach znajdują się dozowniki z płynem dezynfekującym.







Pracownicy salonów regularnie będą także czyścić towar z ekspozycji i miejsca wspólne. Wszyscy klienci muszą także zachowywać bezpieczny, dwumetrowy, dystans od siebie. W salonach klienci mogą także znaleźć informacje o podstawowych zasadach bezpieczeństwa.



Jednocześnie klienci Komputronik mogą kupić wybrany sprzęt z rabatem sięgającym nawet 70%. W promocyjnej ofercie można znaleźć m.in. smartfon Huawei P30 Lite 128GB Dual Sim za 899 PLN (cena tylko przy zakupie w salonie Komputronik), laptop Lenovo Ideapad L340-17IRH tańszy o 450 PLN czy kontroler do Breeze 4K za 49.90 PLN.













Źródło: Info Prasowe / Komputronik