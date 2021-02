Komputronik uruchamia serwis u klienta

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Komputronik, jako jedna z czołowych firm innowacyjnych, uruchomił usługę serwisu i konfiguracji sprzętu IT u klienta w domu. To kolejna usługa, którą Komputronik przygotował z myślą o wygodzie swoich klientów. Od teraz wizytę serwisanta można zamówić w wybranych salonach. Po ustaleniu wygodnego dla siebie terminu pracownik Komputronik przyjedzie pod wskazany adres i wykona m.in.: konfigurację sieci, instalację lub reinstalację systemu operacyjnego i innego oprogramowania, podłączenie urządzeń peryferyjnych, podłączenie i konfigurację urządzeń Smart, bądź rozwiąże inny problem IT.







Usługa obejmuje także wsparcie dla biura w ramach Office Suport. Usługę można zamówić w wybranych salonach - osobiście, telefonicznie lub online. Lista miejsc będzie na bieżąco aktualizowana. Dzięki wprowadzeniu nowej usługi Komputronik jeszcze skuteczniej będzie zaspokajał potrzeby współczesnych konsumentów.

Źródło: Info Prasowe / Komputronik