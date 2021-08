Kontroler bezprzewodowy do konsol Xbox Series od SCUF Gaming

Autor: Sebastian Wiśniewski (NetCop) 0

SCUF Gaming zaprezentował dwa nowe produkty – Instinct i Instinct Pro. Premierowe kontrolery są pierwszymi w historii padami dedykowanymi dla konsol z serii Xbox Series X|S oraz najnowszych systemów operacyjnych Windows. Modele dla nowej generacji Xboxów oferują, podobnie jak pozostałe produkty SCUF, opcję pełnej personalizacji i dostosowanie do konkretnych potrzeb każdego użytkownika. Serię Instinct wyposażono we wszystkie nowoczesne funkcje, jakich oczekują gracze od produktów SCUF, a jednocześnie gwarantuje nową i ulepszoną konstrukcję. Oba modele – Instinct i Instinct Pro – oferują cztery łopatki sterujące na spodzie, trzy profile mapowania przycisków oraz ulepszony ergonomiczny kształt ułatwiający sterowanie i pasujący do dłoni o bardziej zróżnicowanej wielkości.



Ponadto, dzięki specjalnemu kreatorowi wyglądu producent umożliwia pełną personalizację kontrolerów, która spełni potrzeby każdego gracza, w tym m.in.: wymienne osłony przednie, gałki analogowe czy pady kierunkowe.



Dodatkowo, SCUF Instinct Pro ma nowe regulowane wyzwalacze błyskawiczne umożliwiające wybór pomiędzy zwykłą i błyskawiczną akcją włączaną za pomocą przełącznika. Popularne triggery reagują natychmiast na pojedynczy ruch podobny do kliknięcia myszą, co stanowi doskonałe wsparcie w grach oferujących szybką rozgrywkę, takich jak strzelanki pierwszoosobowe. W każdej chwili użytkownik może wrócić do zwykłych prędkości triggerów, aby zagrać w ulubioną grę wyścigową lub platformówkę. Co więcej, kontroler w wersji Pro wyposażono także w specjalny uchwyt antypoślizgowy.



SCUF Instinct wprowadza na rynek również konfigurowalne profile, które gracz może szybko przełączać za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku. Dodatkowe łopatki ułatwiają dostosowywanie ustawień kontrolera i zapisywanie ich w celu późniejszego wykorzystania w innych grach. Całość jest bardzo intuicyjna, a by zmienić aktualne profile nie trzeba przerywać gry, korzystać z narzędzi do mapowania ani używać specjalnych aplikacji.



Co ważne, seria Instinct daje możliwości zaawansowanego dostosowywania wyglądu za pomocą milionów kombinacji znanych z pozostałych produktów SCUF. Oferowana jest szeroka gama grafik dla osłon przednich, różne rodzaje gałek analogowych czy wiele kolorów wykończenia. Kontrolery międzynarodowego producenta zostały starannie zaprojektowane i wykonane, by zapewniać niezrównany komfort podczas rozgrywki oraz możliwość dostosowania produktu do każdego stylu grania.



Lista cech kontrolerów SCUF Instinct i Instinct Pro:

Przełącznik profili umożliwia zapisanie trzech konfiguracji mapowania dla różnych gier

Opcjonalne połączenie przewodowe za pomocą kabla USB Typ C o długości 2 metrów, całkowicie eliminujące opóźnienia podczas rozgrywki

Wymienne kopułkowe, wklęsłe, krótkie lub długie gałki analogowe

Ulepszona konstrukcja gałek oraz materiał zapewniający lepszą przyczepność i trwałość

Zdejmowane osłony przednie pozwalające na łatwą zmianę wyglądu i gałek

Nowy przycisk udostępniający zawartość umożliwiający pochwalenie się najlepszymi klipami oraz zrzutami z ekranów w gronie znajomych

Samosmarujące się pierścienie zapewniają gładkie przesuwanie się gałek po osłonie przedniej

Specjalny przycisk umożliwiający wyciszenie mikrofonu dowolnego zestawu słuchawkowego podłączonego bezpośrednio do kontrolera

Błyskawiczne wyzwalacze aktywowane (triggery), które umożliwiają szybsze oddawanie strzałów (tylko w modelu Instinct Pro)

Specjalny uchwyt zwiększający przyczepność do dłoni stworzony z wygodnego antypoślizgowego materiału (tylko w modelu Instinct Pro)



Dostępność i ceny

Ceny kontrolerów SCUF Instinct, zgodnych z konsolami Xbox Series X|S i Xbox One, komputerami PC wyposażonymi w Windows 10 oraz urządzeniami mobilnymi, zaczynają się od 179,99 EUR, a kontrolerów w wersji Instinct Pro – od 209,99 EUR. Oba produkty są dostępne wyłącznie w witrynie SCUF Gaming: scufgaming.com/instinct

Źródło: SCUF Gaming