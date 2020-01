Kontynuacja Ekosystemu Super X-Fi na CES 2020

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Pierwsza linia produktów Creative Super X-Fi została zaprezentowana na targach CES 2019 i zebrała 15 nagród “Best of Show” od różnych przedstawicieli mediów piszących o tematyce audio, którzy przybyli z całego świata, aby doświadczyć tej przełomowej technologii. Super X-Fi odtwarza scenę dźwiękową systemów wielogłośnikowych w słuchawkach i personalizuje ją, skanując głowę i uszy użytkownika. Dzięki czemu wrażenia dźwiękowe są dla każdego oferowane indywidualnie, aby doznania były jeszcze większe. Znaczącym ulepszeniem linii produktów prezentowanych w tym roku jest wdrożenie Super X-Fi Gen2, czyli zaktualizowanej wersji profilu audio Super X-Fi, który zapewnia użytkownikom jeszcze większą dokładność personalizacji, a tym samym możliwość zapewnienia jeszcze bardziej nieskazitelnego dźwięku w szerszym zakresie “sceny”.







Super X-Fi Gen2 zostanie zaprezentowany wyłącznie gościom w pomieszczeniu Creative na targach CES 2020, gdzie zostaną pokazane najnowsze produkty ekosystemu Super X-Fi. Co zobaczą goście? Między innymi Creative SXFI CARRIER, czyli pierwszy na świecie soundbar z technologią Super X-Fi Holography, która kontynuuje dziedzictwo swojego słynnego poprzednika, X-Fi Sonic Carrier, który został nazwany przez ekspertów branżowych „soundbarem bogów”. Opracowany wspólnie z Dolby Laboratories, ma niestandardową konstrukcję Dolby, dzięki czemu jest pierwszym w swoim rodzaju soundbarem Dolby Atmos Speaker System (DASS), który zapewnia poruszający dźwięk.



Zaprezentowane zostaną również słuchawki z potrójnym sterownikiem, które zostaną dodane do oferty Super X-Fi. SXFI TRIO to słuchawki douszne z dołączonym przewodowym SXFI WIRE, który jest jeszcze mniejszą i lżejszą wersją SXFI AMP. Aurvana Trio Wireless to rozwiązanie słuchawkowe z pałąkiem na szyję i technologią Super X-Fi READY, która umożliwia użytkownikom dostęp do technologii Super X-Fi z muzyki odtwarzanej za pośrednictwem aplikacji mobilnej SXFI.



Goście będą mogli również zapoznać się z ofertą produktów poświęconych grom. Po raz pierwszy pojawiły się słuchawki SXFI GAMER ze specjalnie zaprojektowanym profilem dźwiękowym, który optymalizuje Super X-Fi do gier FPS. Ponadto, po ogłoszeniu przez firmę Creative na początku 2019 r. współpracy z producentem laptopów CLEVO OEM w celu produkcji laptopów z wbudowanym Super X-Fi, zaprezentowany został również prototypowy model.



Creative zaprezentuje także inne najnowsze i nadchodzące rozwiązania audio na targach CES, takie jak:

• SXFI TV, urządzenie HDMI TV, które łączy słuchawki SXFI THEATER z telewizorami

• Pierwszy Sound Blaster z Super X-Fi, Sound Blaster X3

• Zapowiedzi następców niezwykle popularnych słuchawek bezprzewodowych Outlier Air i Outlier Gold

























Źródło: Info Prasowe / Creative