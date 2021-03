Królewski Instytut Technologii w Szwecji z procesorami AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

W Szwecji powstaje nowy superkomputer „Dardel”, który nazwano tak w hołdzie szwedzkim artystom: Thorze i Nilsowi Dardel. Zlokalizowany w Sztokholmskim Centrum Wydajnej Komputeryzacji (PDC), który zaangażowany jest w badania nad tzw. wielkimi wyzwaniami, będzie służył użytkownikom Szwedzkiej Narodowej Infrastruktury Komputerowej (SNIC) do prac nad zmianami klimatu, przyszłością energetyki, urbanizacji i jakości życia w warunkach zmian struktury populacji. System powstaje na zamówienie Królewskiego Instytutu Technologii w Szwecji (KTH) we współpracy z firmami HPE i AMD.







13.5 PFLOPS mocy obliczeniowej będzie zapewnione przez procesory AMD EPYC oraz akceleratory AMD Instinct, które zostaną wdrożone w dwóch fazach. W pierwszej fazie uruchomiona zostanie partycja procesorowa, której 65 000 rdzeni zostanie oddane do użytku już w czerwcu tego roku. Z kolei partycja z akceleratorami zostanie udostępniona w styczniu przyszłego roku. „Dardel” będzie realizował w szczególności obliczenia z dziedziny obliczeniowej dynamiki płynów, biofizyki oraz chemii kwantowej.



















Źródło: Info Prasowe / AMD