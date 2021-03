XIGMATEK Aquarius Plus Queen

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 2

Czyżby ukłon w stronę Dnia Kobiet? Marka XIGMATEK zaprezentowała obudowę Aquarius Plus Queen w typowo kobiecym kolorze, czyli głębokiego różu. Produkt o wymiarach 415 mm x 280 mm x 427 mm (LxWxH), jest teczhnicznie zgodny z "normalną", białą wersją Aquarius Plus, tak więc bez trudu zmieścimy w wersji dla księżniczek karty graficzne o długości do 36 cm (w zestawie jest adapter do bocznej ekspozycji akceleratora) oraz wieżowe schładzacze procesorów o wysokości do 15.8 cm. Podzespoły w takim komputerze, będzie można podziwiać przez frontową i boczną szybę z hartowanego szkła. Ceny wersji Aquarius Plus Queen, jeszcze nie ujawniono, ale całkiem możliwe, że "różowo" nie będzie...



























Źródło: TechPowerUP