2025-10-20 20:12
Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)
0

Kultowe anime Girls und Panzer szturmuje World of Tanks

Obrazek Kultowe anime Girls und Panzer szturmuje World of Tanks

Uwielbiane przez fanów uniwersum Girls und Panzer ponownie trafia do World of Tanks, tym razem wprowadzając do gry nową, nieustraszoną i pełną energii drużynę – Uniwersyteckie Liceum Saunders. Szkoła słynie z optymizmu, nacisku na pracę zespołową i fair play, często podchodząc do wyzwań z lekkością i pozytywnym nastawieniem. Ich znakiem rozpoznawczym jest liczebność i przytłaczająca siła ognia, wspierana przez charyzmatyczne przywództwo, które sprawia, że są jedną z najbardziej rozpoznawalnych szkół w Sensha-Dō. Od 20 do 27 października gracze będą mieli okazję zwerbować do swojej drużyny czwórkę wyjątkowych członkiń załogi z Uniwersyteckiego Liceum Saunders, na czele z charyzmatyczną dowódczynią Kei.



Jako duchowy filar drużyny, Kei motywuje załogę swoją ekstrawertyczną energią i fair play, pokazując, że zwycięstwo jest zawsze najsłodsze, gdy dzieli się nim z innymi w atmosferze śmiechu i zabawy. Aby zapewnić fanom autentyczne wrażenia, każda z kwestii dialogowych Kei została nagrana przez aktorkę z oryginalnej japońskiej obsady.

W centrum uwagi znajduje się Sherman Firefly Saunders VI poziomu, amerykański czołg średni o autentycznej stylistyce, która wiernie odtwarza wygląd znany z serii anime. Oprócz nowego pojazdu, dowódcy mogą spersonalizować swoje maszyny bojowe za pomocą stylu 2D Uniwersyteckiego Liceum Saunders, dzięki czemu będą mogli zaprezentować charakter jednej z najbardziej tętniących życiem szkół.

W trakcie wydarzenia czołgiści będą mogli podjąć się specjalnych misji, aby zdobywać żetony GuP, które można wymienić w sklepie wydarzenia Girls und Panzer na elementy kosmetyczne, takie jak dowódczynie z własnymi kwestiami dialogowymi, style 2D, naklejki, emblematy i wiele innych. W ofercie znajdują się zupełnie nowe treści z Uniwersyteckiego Liceum Saunders oraz elementy z pozostałych szkół, jak St. Gloriana, Kuromorimine i Jatkosota HS. Ponadto, powraca w pełni konfigurowalny styl 2D Oarai, dający czołgistom swobodę łączenia i dopasowywania elementów w celu uzyskania prawdziwie spersonalizowanego projektu.







Kultowe anime Girls und Panzer szturmuje World of Tanks

źródło: Info Prasowe - Wargaming
Komentarzy: 0



Komentowanie dostępne jest tylko dla zarejestrowanych i zalogowanych czytelnik serwisu IN4.pl.