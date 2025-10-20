Kultowe anime Girls und Panzer szturmuje World of Tanks

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Uwielbiane przez fanów uniwersum Girls und Panzer ponownie trafia do World of Tanks, tym razem wprowadzając do gry nową, nieustraszoną i pełną energii drużynę – Uniwersyteckie Liceum Saunders. Szkoła słynie z optymizmu, nacisku na pracę zespołową i fair play, często podchodząc do wyzwań z lekkością i pozytywnym nastawieniem. Ich znakiem rozpoznawczym jest liczebność i przytłaczająca siła ognia, wspierana przez charyzmatyczne przywództwo, które sprawia, że są jedną z najbardziej rozpoznawalnych szkół w Sensha-Dō. Od 20 do 27 października gracze będą mieli okazję zwerbować do swojej drużyny czwórkę wyjątkowych członkiń załogi z Uniwersyteckiego Liceum Saunders, na czele z charyzmatyczną dowódczynią Kei.







Jako duchowy filar drużyny, Kei motywuje załogę swoją ekstrawertyczną energią i fair play, pokazując, że zwycięstwo jest zawsze najsłodsze, gdy dzieli się nim z innymi w atmosferze śmiechu i zabawy. Aby zapewnić fanom autentyczne wrażenia, każda z kwestii dialogowych Kei została nagrana przez aktorkę z oryginalnej japońskiej obsady.



W centrum uwagi znajduje się Sherman Firefly Saunders VI poziomu, amerykański czołg średni o autentycznej stylistyce, która wiernie odtwarza wygląd znany z serii anime. Oprócz nowego pojazdu, dowódcy mogą spersonalizować swoje maszyny bojowe za pomocą stylu 2D Uniwersyteckiego Liceum Saunders, dzięki czemu będą mogli zaprezentować charakter jednej z najbardziej tętniących życiem szkół.



W trakcie wydarzenia czołgiści będą mogli podjąć się specjalnych misji, aby zdobywać żetony GuP, które można wymienić w sklepie wydarzenia Girls und Panzer na elementy kosmetyczne, takie jak dowódczynie z własnymi kwestiami dialogowymi, style 2D, naklejki, emblematy i wiele innych. W ofercie znajdują się zupełnie nowe treści z Uniwersyteckiego Liceum Saunders oraz elementy z pozostałych szkół, jak St. Gloriana, Kuromorimine i Jatkosota HS. Ponadto, powraca w pełni konfigurowalny styl 2D Oarai, dający czołgistom swobodę łączenia i dopasowywania elementów w celu uzyskania prawdziwie spersonalizowanego projektu.







źródło: Info Prasowe - Wargaming