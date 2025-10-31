Kup kartę graficzną INNO3D RTX 50 i wyrusz do świata ARC Raiders

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

INNO3D wystartowało z wyjątkową promocją, w ramach której do wybranych modeli GeForce RTX 50 otrzymasz grę ARC Raiders Deluxe Edition całkowicie za darmo. Od 7 października 2025 roku przy zakupie jednej z kart INNO3D GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti lub RTX 5070, zyskujesz kod uprawniający do odbioru najnowszej produkcji Embark Studios. Promocja potrwa do 4 listopada 2025 lub do wyczerpania zapasów, a kod aktywacyjny można wykorzystać najpóźniej do 2 grudnia 2025 roku. ARC Raiders to dynamiczna, kooperacyjna strzelanka science-fiction, w której jako Raider mierzysz się z bezlitosnymi maszynami z kosmosu. Gra w pełni wykorzystuje potencjał nowych kart GeForce RTX 50, oferując realistyczne efekty światła dzięki ray tracingowi, a także technologię DLSS 4 z Multi Frame Generation i NVIDIA Reflex dla niesamowicie płynnej i responsywnej rozgrywki. ARC Raiders ma oficjalną premierę dnia 30 października 2025 roku.







W zestawie z grą znajdziesz również pakiet Astro Cosmetic Pack, czyli zestaw ekskluzywnych elementów kosmetycznych, dzięki którym możesz rozpocząć swoją przygodę w wyjątkowym stylu. Nie zwlekaj zatem - wybierz INNO3D GeForce RTX 50 Series, odbierz ARC Raiders i przekonaj się, co oferują gry wideo nowej generacji.





















źródło: Info Prasowe - Entrymedia