SAPPHIRE EDGE AI Mini PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

SAPPHIRE Technology wprowadza na rynek serię komputerów barebone Mini PC EDGE AI. Są to urządzenia o rozmiarze mniejszym niż cztery paczki chusteczek higienicznych, które zostały oparte na wydajnych procesorach z serii AMD RYZEN AI 300. SAPPHIRE EDGE AI jest komputerem typu barebone, co oznacza, że użytkownik we własnym zakresie kupuje najbardziej odpowiadające mu podzespoły i następnie montuje je w urządzeniu. Jest to odpowiednio pamięć RAM w standardzie DDR5 SO-DIMM, do dwóch kości po 48 GB każda oraz dyski M.2 NVMe. Istnieje możliwość zamontowania jednego SSD w rozmiarze 2280 oraz drugiego 2242. Na laminacie płyty głównej urządzenia znajduje się jeszcze trzecie złącze w standardzie 2230. Jednak fabrycznie jest ono zajęte przez moduł Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2. Dla zwiększenia wygody procesu instalacji pokrywa komputera jest łatwo zdejmowana dzięki zamocowaniu na magnes.







Sercem komputera jest procesor z serii AMD Ryzen AI 300. Łączy on w sobie tradycyjne rdzenie CPU, kartę graficzną AMD Radeon z serii 800M oraz jednostkę Neural Processing Unit wykonującą obliczenia sztucznej inteligencji. Układ NPU niezależnie od modelu procesora jest taki sam, został oparty na architekturze AMD XDNA2 i ma wydajność do 50 TOPS. Do wyboru są procesory:

• Ryzen AI 9 HX 370 – 12 rdzeni / 24 wątki i karta Radeon 890M;

• Ryzen AI 7 350 – 8 rdzeni / 16 wątków i karta Radeon 860M;

• Ryzen AI 5 340 – 6 rdzeni / 12 wątków i karta Radeon 840M.



Dzięki niewielkim wymiarom, niskiemu poborowi energii, wysokiej wydajności, w tym AI, opcji montażu w standardzie VESA oraz łatwej możliwości dopasowania konfiguracji do wymagań użytkownika urządzenie powinno sprawdzić się w szeregu zastosowań:

• inteligentnej automatyzacji w biurach i fabrykach;

• służbie zdrowia i szkolnictwie, np. cyfrowych salach lekcyjnych i nauki wspomaganej sztuczną inteligencją;

• handlu detalicznym do inteligentnych wyświetlaczy, punktów sprzedaży i analityki w sklepach;

• biurowym, jako niewielka stacja robocza;

• graniu w mniej wymagające gry;

• tworzeniu treści, szczególnie ze wsparciem AI.



Pomimo niewielkich rozmiarów EDGE AI został wyposażony w bogaty zestaw portów. W sumie cztery USB-A, dwa HDM 2.1, dwa USB-C, RJ-45 2.5 Gbit oraz mini-jack audio. Oba złącza USB-C pozwalają na przesyłanie sygnału obrazu, co oznacza, że do urządzenia można podłączyć cztery monitory jednocześnie.



Ceny

Komputery SAPPHIRE EDGE AI będą dostępne w następujących sugerowanych cenach detalicznych:

• EDGE AI 370 – 749 EURO

• EDGE AI 350 – 629 EURO

• EDGE AI 340 – 519 EURO

































źródło: Info Prasowe - SAPPHIRE