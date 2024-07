LEGO zapowiedziało wyczekiwane zestawy LEGO Fortnite

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Grupa LEGO ujawniła długo oczekiwaną gamę zestawów LEGO Fortnite oraz udostępniła możliwość składania zamówień w przedsprzedaży. Cztery nowe zestawy obejmują: LEGO Fortnite Durrr Burger, LEGO Fortnite Supply Llama, LEGO Fortnite Peely Bone i LEGO Fortnite Battle Bus. Kolekcja jest pierwszą gamą zestawów LEGO inspirowanych postaciami, miejscami i przedmiotami występującymi w grze survivalowej LEGO Fortnite. LEGO Fortnite jest częścią gry Fortnite, a swoją premierę miała w grudniu 2023 r. Był to pierwszy element długoterminowej współpracy między Epic Games i Grupą LEGO, mającej na celu stworzenie ciekawej i bezpiecznej przestrzeni dla dzieci, a także połączenia dwóch światów: zabawy cyfrowej oraz w rzeczywistości.







Pierwszym z zaprezentowanych produktów jest LEGO Fortnite Supply Llama, 691-elementowy zestaw odpowiedni dla dzieci w wieku od 12. roku życia, pozwalający młodym konstruktorom na stworzenie kultowej Lamy pełnej detali, wyposażonej w wiele akcesoriów, takich jak Grappler, Slurp Juice, Rough Ruby, Backpack, Good Luck Charm, Slap Juice i Dynamite.



Kolejny zestaw to LEGO Durrr Burger, czyli zbudowana z kolorowych klocków maskotka kultowej restauracji z gry LEGO Fortnite. Zestaw składający się z 193 elementów jest odpowiedni dla małych budowniczych już od 9. roku życia i posiada takie detale jak oczy i język, a także oliwkę na wykałaczce.



Dla starszych fanów przygotowano 1414-elementowy zestaw LEGO Fortnite Peely Bone, który przenosi akcję z ekranu do rzeczywistości dzięki ruchomym ramionom i szczegółowym akcesoriom, takim jak Peely Pick Pickax, Paint Launcher i Banana Bag Back Bling.



I na koniec, słynny Battle Bus trafi do gry LEGO Fortnite w przyszłym miesiącu i będzie również dostępny jako zestaw LEGO. Składający się z 954 elementów LEGO Fortnite Battle Bus to niesamowita replika balonu na gorące powietrze z gry, wyposażona w obracające się koła, zdejmowany dach i oczywiście kultowy niebiesko-żółty balon.



Zestaw jest przeznaczony dla budowniczych w wieku od 10 lat i zawiera mnóstwo ekscytujących szczegółów, takich jak Slurp Juice, Grappler, Pickaxes i Slap Juice. W zestawie znajduje się również dziewięć minifigurek LEGO - Battalion Brawler, Adventure Peely, Brite Bomber, Cuddle Team Leader, Cube Assassin, Trespasser Elite, Drift, Meowscles i Raven - które można posadzić w autobusie i wykorzystać do kreatywnej zabawy w odgrywanie ról.



W grze LEGO Fortnite gracze mogą odkrywać rozległe, otwarte światy, w których łączą się magia budowania z klocków LEGO i rozgrywki Fortnite, w tym: tworzenia schronień, wcielania się w ulubione postacie z Fortnite, zbierania żywności i zasobów oraz odnajdowania ukrytych obszarów. Grę regularnie wzbogacają aktualizacje zawartości, w tym wprowadzone niedawno dwa nowe tryby: Przytulny i Ekspercki, przeznaczone dla graczy na różnych poziomach umiejętności.



Gra LEGO Fortnite została sklasyfikowana jako E10+/PEGI 7 i jest dostępna za darmo na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, komputerach PC w Epic Games Store, w systemie Android oraz w usługach strumieniowania gier w chmurze. Wszystkie doświadczenia w Fortnite (w tym LEGO Fortnite) obejmują kontrolę rodzicielską i funkcje bezpieczeństwa Epic Games.



Seria zestawów LEGO jest dostępna już w przedsprzedaży, a do kupienia dla wszystkich od 1 października 2024 r. - wyłącznie w sklepach LEGO i na stronie LEGO.com/Fortnite.

















źródło: Info Prasowe - LEGO