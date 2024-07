Odkryj najnowszy sezon w EA SPORTS WRC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Electronic Arts zaprezentowała dziś plan rozwoju EA SPORTS WRC na bieżący i nadchodzący rok. Plan obejmuje m.in. rozszerzenie na sezon 2024, które wprowadzi nowe lokacje, wydarzenia, etapy, pojazdy o wysokich osiągach oraz personalizowane karoserie. Dzięki ekskluzywnej zawartości zaplanowanej na sezon 2024, EA SPORTS WRC zapewnia najlepsze wrażenia z rajdów, oferując ekscytującą rozgrywkę i motywując graczy do doskonalenia swoich umiejętności. Przed premierą WRC 2024 Season Expansion, gracze otrzymają przepustkę rajdową szóstego sezonu, która będzie dostępna od lipca do września. Przepustka ta zaoferuje nowe grupy nagród, takie jak kaski, kombinezony wyścigowe i rękawice, umożliwiając kierowcom kompletowanie całych kolekcji.







Po raz pierwszy będą dostępne także malowania dla pojazdów spoza klasy WRC, co pozwoli na dodatkową personalizację rozgrywki. Planowane są również esportowe mistrzostwa WRC 2024, które rozpoczną się serią wydarzeń online, a ich finał odbędzie się na koniec sezonu. Więcej szczegółów na ten temat zostanie ogłoszonych w nadchodzących tygodniach.



EA SPORTS WRC, oficjalna gra Rajdowych Mistrzostw Świata FIA, jest już dostępna na PlayStation 5, Xbox Series X|S oraz PC za pośrednictwem EA App, Epic Store i Steam. Gra oferuje 50 zespołów z serii WRC, wiodącą kategorię WRC2 oraz FIA Junior WRC. Dzięki rozszerzeniu WRC 2024 Season Expansion, gra zyskuje na realizmie dzięki większej liczbie lokacji, wydłużonym trasom i funkcji Dynamic Handling. Dwa dodatkowe pakiety DLC* zostaną przyznane wszystkim graczom, którzy zakupią WRC 2024 Season Expansion bezpośrednio w grze lub za pośrednictwem wybranej platformy cyfrowej.



Więcej informacji na temat gry i WRC 2024 Season Expansion można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

















źródło: Info Prasowe - Electronic Arts