LG - Soundbary na nadchodzący rok - S95TR, SG10TY i S70TY

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics przedstawia ofertę soundbarów na przyszły rok obejmującą między innymi modele S95TR, SG10TY i S70TY. Produkty – opracowane z myślą o wszechstronnej integracji z telewizorami LG – zapewniają jeszcze lepsze wrażenia podczas korzystania z kina domowego. Wszystko dzięki bardzo dobrej jakości dźwięku, szerokiemu wachlarzowi funkcji oraz dopasowanemu do telewizorów wzornictwu. Poprzez lepszą synergię między soundbarem a telewizorem, LG maksymalizuje głębię brzmienia i zwiększa wygodę użytkowania, przez co wzbogaca domową rozrywkę. W połączeniu z funkcją WOW Orchestra zarówno soundbar, jak i telewizor LG wykorzystują potencjał kanałów audio, tworząc dźwięk z powiększoną sceną, zoptymalizowaną głębią i wysokością brzmienia. Nowa linia produktów pozwala na uzyskanie doskonałego odbioru dźwięku przestrzennego Dolby Atmos, a także standardu DTS:X.







Technologia WOWCAST podnosi jakość brzmienia, zapewniając dźwięk w standardzie Dolby Atmos. Modele S95TR i SG10TY pozwalają przy tym na bezprzewodowe połączenie z telewizorami LG. Każdy z trzech nowych modeli soundbarów jest wyposażony w prosty i przyjazny dla użytkownika interfejs WOW, który umożliwia proste zarządzanie ustawieniami i przekazywanie trybów audio do telewizora.



Flagowym modelem w nowej linii sprzętu jest S95TR. Jego moc wyjściowa (810 W) zapewnia przestrzenny dźwięk za sprawą obsługi 15 kanałów. Pięć z nich jest skierowanych w górę, w tym pierwszy w branży głośnik centralny, dostarczający trójwymiarowe doznania audio dzięki zwiększonej klarowności brzmienia i rozszerzonej scenie dźwiękowej. Kąt nachylenia głośnika i precyzyjna regulacja natężenia dźwięku do wysokości ekranu telewizora pozytywnie wpływają na płynność wrażeń audiowizualnych. S95TR został wyposażony w ulepszone głośniki wysokotonowe o czystym i precyzyjnym brzmieniu oraz pasywny radiator, wzbogacający basy i optymalizujący balans między soundbarem a subwooferem. W tym modelu zadbano dodatkowo o walory estetyczne, dobierając paletę matowych kolorów oraz materiały i wykończenia, które skutecznie redukują odbicia.





SG10TY – kolejny nowy model w ofercie LG – jest uzupełnieniem telewizorów LG OLED klasy premium. Funkcje WOW Orchestra, WOW Interface i WOWCAST umożliwiają płynną integrację modelu z telewizorami LG OLED. Warto zwrócić uwagę również na to, że podłączenie WOWCAST do SG10TY i telewizora LG OLED klasy premium daje dostęp do bezprzewodowej rozrywki. Soundbar z obsługą Wi-Fi gwarantuje bardzo dobre doświadczenia dźwiękowe dzięki wysokiej jakości audio. Użytkownicy mogą słuchać ulubionych utworów w muzycznych serwisach streamingowych, takich jak Tidal Connect czy Spotify Connect. Design modelu SG10TY współgra z kolorystyką ram telewizorów LG OLED, zapewniając dopasowanie, zwłaszcza w przypadku ultrasmukłych ekranów.





W ofercie LG znajduje się też soundbar S70TY o prostej i kompaktowej konstrukcji, pasującej do telewizorów LG QNED. Model ten jest wyposażony w pierwszy w branży skierowany do góry głośnik centralny o bardzo dobrym brzmieniu. Poprzez odpowiednie nachylenie uzyskano harmonię dźwięku i obrazu na poziomie ekranu telewizora.



Specjalnie przystosowany do modelu S70TY uchwyt daje możliwość umieszczenia soundbara pod telewizorem QNED. Dodatek ten pozwala na bezpośrednie mocowanie, eliminując konieczność wiercenia w ścianie. Naścienny montaż S70TY na wybranych wysokościach i w różnych miejscach poprawia wygląd i wygodę użytkowania, jednocześnie zachowując doskonałe wrażenia dźwiękowe.



Technologia LG Triple Level Spatial Sound, z analizą kanałów audio za pomocą silnika 3D, umożliwia uzyskanie realistycznego dźwięku. Funkcja LG AI Room Calibration – ceniona zarówno przez użytkowników, jak i specjalistów za poprawę brzmienia audio – błyskawicznie analizuje przestrzeń i odpowiednio reguluje ustawienia, aby idealnie dostosować jakość do akustyki danego miejsca. Funkcjonalność ta pozwala też na kalibrację tylnych głośników surround i optymalizuje głębię dźwięku, a także rozszerza dostępne możliwości montażu.



Innowacyjne produkty i technologie LG w segmencie rozrywki domowej można będzie obejrzeć w dniach 9–12 stycznia podczas targów CES 2024 na stoisku firmy (nr 16008, Hala Centralna, Centrum Konferencyjne w Las Vegas).

















Źródło: Info Prasowe - LG