Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Zalman i4 TG to nowa obudowa typu ATX Mid-Tower, która wyróżnia się wymiarami 396 x 255 x 484 mm i wagą 6.3 kg. Już na pierwszy rzut oka widać, że mamy do czynienia z modelem dla wymagających - wskazuje na to panel frontowy typu Full Mesh, pod którym ukryto aż trzy wentylatory RGB LED o średnicy 140 mm. Co więcej, z tyłu obudowy umieszczono dodatkowy rotor RGB LED 140 mm. Użytkownik może zatem liczyć na optymalny przepływ powietrza. Na pokładzie nie mogło zabraknąć dwóch magnetycznych filtrów powietrza, które zabezpieczą komponenty komputerowe przed gromadzącym się kurzem. Dodatkowo na dole obudowy znalazł się mniejszy, wysuwany filtr chroniący zasilacz. Zalman i4 TG cechuje się także bocznym panelem ze szkła hartowanego, które zapewni panoramiczny widok na zainstalowane wewnątrz komponenty. Panel ten można szybko otworzyć dzięki wygodnemu metalowemu uchwytowi.







Produkt firmy Zalman może przypaść do gustu tym, którzy chcieliby wyeksponować swoją kartę graficzną ustawiając ją wertykalnie. Obudowa zawiera odpowiedni uchwyt oraz dwa pionowe sloty PCIe, aczkolwiek użytkownik musi już samemu zadbać o odpowiedni przewód typu riser. Jeśli jednak wewnątrz ma się znaleźć masywny, klasycznie montowany układ GPU, pomocny może okazać się specjalny wspornik z regulacją wysokości, który również znalazł się w zestawie.



Zalman i4 TG wyróżnia się ponadto praktycznym interfejsem I/O z trzema złączami USB-A (w tym dwa w standardzie 3.0), obsługą aż do ośmiu wentylatorów, trzech radiatorów (do 360 mm na froncie) oraz czterech dysków SSD 2.5 cala. Użytkownik może wewnątrz ulokować chłodzenie CPU o wysokości do 170 mm, kartę graficzną o długości do 320 mm oraz zasilacz o długości do 140 mm.



Obudowa Zalman i4 TG trafiła do sprzedaży w cenie około 250 PLN.





























Źródło: Info Prasowe - Entrymedia