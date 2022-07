LG DualUp - monitor o proporcjach 16:18

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Jest to Polska premiera monitora stworzonego dla profesjonalistów – LG DualUp, który zapewnia taką samą powierzchnię ekranu jak dwa klasyczne wyświetlacze 21.5-calowe. A to dzięki unikalnym proporcjom 16:18 i rozdzielczości QHD 2560 x 2880. Ponadto przez cały lipiec klienci mogą kupić go aż o 25% taniej. LG DualUp idealnie sprawdzi się w wielu różnorodnych zadaniach: montażu video, pracach graficznych czy kodowaniu. Został wyposażony w wyświetlacz Nano IPS o unikalnych proporcjach 16:18 – czyli zupełnie nowy format ekranu na rynku monitorów. Ten innowacyjny produkt o rozdzielczości QHD (2560 x 2880) zapewnia taką samą powierzchnię ekranu jak dwa 21,5-calowe wyświetlacze. Obok klasycznej opcji prezentacji w poziomie wyposażony jest także w funkcję podziału widoku w pionie, co pozwala na przykład równocześnie śledzić w czasie rzeczywistym stale aktualizowane dane oraz gotowy raport.







Zupełnie inne podejście do monitorów dla profesjonalistów

Monitory UltraWide odmieniły pracę profesjonalistów różnych specjalności, oferując horyzontalnie długi wyświetlacz – doskonale sprawdzający się w edycji arkuszy tekstowych i kalkulacyjnych. Natomiast LG DualUp – o proporcjami 16:18 – łączy dwa ustawione na sobie monitory, tworząc ekran, który zrewolucjonizuje sposób działania twórców i programistów. Podobnie jak w przeszłości zrobił to LG UltraWide.



Ramię Ergo drugiej generacji

Monitor LG 28MQ780 nie tylko zapewnia większą efektywność pracy. Podnosi również komfort użytkowania dzięki zastosowaniu regulowanego ramienia LG Ergo, które umożliwia montaż ekranu do biurka czy stołu, oszczędzając też przestrzeń. Z kolei podwojona wysokość ekranu LG DualUp eliminuje konieczność wykonywania częstych ruchów głowy, powodujących bóle szyi u osób pracujących przez wiele godzin przy komputerze.



Ramię LG Ergo zostało udoskonalone w porównaniu do poprzedniej wersji. Posiada bardziej zaawansowaną funkcję przechylania, obracania i wyciągania. Może zmieniać kierunek w zakresie ±335°, czyli szerszym niż ±280°, który zapewniało poprzednie ramię Ergo Stand. Szeroki zakres pozycji umożliwia dostosowanie wysokości, kąta i głębokości monitora do pozycji najbardziej ergonomicznej dla ciała użytkownika.



LG DualUp obsługuje USB Type-C – standard interfejsu nowej generacji. Za pomocą przewodu USB-C można przesyłać treści na ekran, ładować laptopa, a także zmieniać ustawienia monitora. Urządzenie da się również podpiąć do komputera za pomocą złącza HDMI i DisplayPort. Dla dopełnienia funkcjonalności LG DualUp został wyposażony we wbudowane głośniki o mocy 7W.



Cena i promocja

Monitor LG DualUp od 1 lipca można zamawiać w przedsprzedaży, by otrzymać produkt w pierwszej kolejności. Przez cały lipiec, lub do wyczerpania zapasów, w sklepie internetowym LG obowiązywać będzie promocyjna cena monitora, obniżona o 25%. Nowi klienci sklepu mogą też skorzystać ze specjalnego kuponu powitalnego uprawiającego do dodatkowej, 3% zniżki na pierwsze zakupy. Regularna cena produktu to 3199 PLN.





































Źródło: Info Prasowe / LG