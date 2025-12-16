LG Micro RGB evo - najbardziej zaawansowany telewizor LCD

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Podczas targów CES 2026 firma LG Electronics zaprezentuje swój pierwszy flagowy telewizor RGB – model LG Micro RGB evo, laureata nagrody CES 2026 Innovation Awards. Model ten stanowi znaczący krok naprzód w porównaniu z technologią MiniLED, dzięki zastosowaniu technologii Micro RGB oraz najmniejszych diod LED RGB, jakie kiedykolwiek wykorzystano w telewizorach LG. Innowacyjne LG Micro RGB evo stanowi znaczący krok naprzód w technologii Micro RGB. Wykorzystuje precyzję OLED do sterowania każdym z podświetleń LED RGB, przenosząc 13 lat doświadczenia i doskonalenia technologii LG OLED do kategorii RGB. Za wydajność telewizora odpowiada najnowszy procesor α (Alpha) 11 AI Gen 3, oparty na architekturze Dual Super Upscaling, która umożliwia jednoczesne przetwarzanie dwóch typów skalowania AI. Efektem jest wyraźniejszy, bardziej szczegółowy obraz, charakteryzujący się naturalnym, zrównoważonym wyglądem i oferujący najwyższy poziom klarowności i immersji.







Ta ogromna moc obliczeniowa umożliwia wykorzystanie przełomowej technologii RGB Primary Color Ultra, która zapewnia pełne spektrum odwzorowania kolorów. Dzięki niej LG Micro RGB evo osiąga wyjątkowo szeroki zakres barw, potwierdzony certyfikatem Intertek. Urządzenie oferuje 100-procentowe pokrycie przestrzeni kolorów zgodnie ze standardami BT.2020, DCI-P3 i Adobe RGB, co stanowi najwyższy możliwy poziom odwzorowania kolorów. Oferuje optymalną precyzję kolorystyczną we wszystkich zastosowaniach, od edycji cyfrowej i produkcji filmowej w HDR, po nowoczesne technologie wyświetlania.



Dopełnieniem doskonałego odwzorowania kolorów jest technologia Micro Dimming Ultra, która precyzyjnie steruje ponad tysiącem stref przyciemniania. Rozwiązanie to zapewnia wysoki poziom kontrastu wśród telewizorów LCD, umożliwiając precyzyjne kontrolowanie jasności i kolorów, by wydobyć najdrobniejsze szczegóły zarówno w ciemnych, jak i jasnych scenach.



Innowacyjność LG wykracza poza jakość obrazu, obejmując również nowe doświadczenia użytkownika. Interfejs został głęboko spersonalizowany za sprawą wielokrotnie nagradzanej platformy webOS, wyposażonej w funkcje takie jak Voice ID, AI Picture/Sound Wizard, oraz dostosowywany ekran główny “My Page”. Udoskonalone narzędzia, takie jak AI Concierge, AI Chatbot i AI Search, dodatkowo podnoszą komfort oglądania, umożliwiając użytkownikom łatwe wyszukiwanie informacji powiązanych z treściami.



LG Micro RGB evo (model MRGB95) będzie dostępny w rozmiarach 100 cali, 86 cali i 75 cali. Odwiedzający targi CES 2026 będą mieli okazję zapoznać się z najnowszymi innowacjami LG w dziedzinie domowej rozrywki na stoisku firmy (#15004, Las Vegas Convention Center) w dniach 6–9 stycznia.











źródło: Info Prasowe - LG