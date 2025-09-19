Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma LG Electronics ogłasza rozpoczęcie przedsprzedaży innowacyjnego monitora LG Smart Monitor Swing 32U889SA – nowoczesnego połączenia monitora 4K UHD i smart TV, które wyróżnia się wyjątkową mobilnością i wszechstronnością. Przedsprzedaży monitora towarzyszy wyjątkowa promocja z głośnikiem LG xboom Bounce. LG Smart Monitor Swing 32U889SA to urządzenie stworzone z myślą o nowoczesnym stylu życia i pracy. Dzięki regulowanej podstawie, ekran można z łatwością pochylać, podnosić, obracać i ustawiać w trybie portretowym. To idealne rozwiązanie do domowego biura, przestrzeni coworkingowych czy kreatywnych studiów.







Model wyposażono dodatkowo w praktyczne kółka, które w połączeniu z szerokim zakresem regulacji dają pełną swobodę ustawienia – w dowolnym miejscu i pod dowolnym kątem. Zasilacz i przewody można dyskretnie ukryć w podstawie urządzenia, co zapewnia minimalistyczny i uporządkowany wygląd. 31.5-calowy ekran IPS 4K UHD (3840 × 2160) wyświetla szeroką gamę kolorów DCI-P3 95% i jasność do 350 nitów, gwarantując żywy i realistyczny obraz w każdej sytuacji. Dynamic Tone Mapping podbija kontrast i detale w treściach HDR, a automatyczna kontrola jasności dostosowuje ekran do warunków oświetleniowych.



Smart funkcje i łączność bez granic

Wbudowany system webOS zapewnia dostęp do popularnych serwisów streamingowych, takich jak Netflix, YouTube, Disney+ czy Apple TV, bez potrzeby podłączania komputera. Remote PC pozwala zdalnie łączyć się z komputerem lub chmurowym PC, a AirPlay 2, Screen Share i Bluetooth gwarantują bezproblemowe przesyłanie treści z innych urządzeń. Dzięki trzem złączom USB-C (z zasilaniem do 65 W i transmisją danych) oraz dwóm złączom HDMI, podłączenie nawet wielu źródeł jest bardzo proste. Dodatkowo aplikacja LG Switch umożliwia podział ekranu nawet na sześć sekcji i szybkie przełączanie między komputerem a systemem webOS. W zestawie znajduje się również pilot zdalnego sterowania, a panel ThinQ Home pozwala sterować innymi urządzeniami LG w ramach inteligentnego domu bezpośrednio z monitora.



Nagradzany design i innowacja

Model 32U889SA został wyróżniony nagrodą CES 2025 Innovation Awards w kategorii urządzeń peryferyjnych i akcesoriów komputerowych, co potwierdza dbałość LG o najwyższą jakość produktów. LG Smart Monitor Swing 32U889SA to doskonałe rozwiązanie dla osób, które oczekują od monitora nie tylko wysokiej jakości obrazu, lecz także inteligentnych funkcji i elastyczności w każdym środowisku – od pracy zdalnej, przez edukację i kreatywne projekty, aż po rozrywkę i sterowanie smart-domem.

























źródło: Info Prasowe - LG