LG UltraGear - nowy głośnik gamingowy

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics (LG) ogłasza swój pierwszy w historii produkt audio zaprojektowany specjalnie do gamingu. Głośnik UltraGear (model GP9) stanowi idealne uzupełnienie oferowanych przez LG monitorów klasy premium UltraGear. Dzięki trójwymiarowemu, zoptymalizowanemu pod kątem gier dźwiękowi można zanurzyć się jeszcze głębiej w wirtualną rzeczywistość. GP9 gwarantuje proste sterowanie, pełną kompatybilność z komputerami PC i najnowszymi konsolami, a także stylowy, ale dyskretny design. Już we wrześniu produkt dotrze na główne rynki całego świata – począwszy od Korei Południowej i Stanów Zjednoczonych. W drugiej połowie września trafi również do sprzedaży w Polsce.







Głośnik LG UltraGear to kluczowy element strategii LG, której celem jest rozbudowa ekosystemu UltraGear o innowacyjne rozwiązania otwierające fanom gier świat całkiem nowych wrażeń. Wraz z szybkim rozwojem branży rośnie zapotrzebowanie także na najwyższej jakości dźwięk. Nowe urządzenie jest pierwszym rozwiązaniem audio LG dla tej grupy klientów. Zostało opracowane na podstawie bogatego doświadczenia firmy w technologii dźwiękowej oraz praktycznych uwag przekazanych przez profesjonalnych graczy. W efekcie otrzymaliśmy produkt o znakomitym brzmieniu, eliminujący konieczność używania słuchawek – często wskazywanych przez uczestników wielogodzinnych rozgrywek jako niekomfortowe.



Nowy głośnik stanowi idealny wybór dla tych, którzy chcą udoskonalić swoją konfigurację gamingową i poznać kolejny poziom immersyjności. Został wyposażony w zastrzeżoną przez LG technologię 3D Gaming Sound. Obejmuje ona specjalnie zaprojektowany algorytm HRTF dostosowujący słyszalne odgłosy do gatunku gry. Dzięki temu bez uciążliwego zestawu słuchawkowego można doświadczać wyjątkowo precyzyjnego wirtualnego brzmienia przestrzennego, które zapewnia realistyczne poczucie miejsca, pozycji i kierunkowości.



Na bazie innowacyjnej technologii głośnik GP9 został wyposażony także w funkcję Game Genre Optimizer z dwoma trybami. Ich zadaniem jest indywidualne dostosowywanie dźwięku do rodzaju rozgrywki. W trybie FPS fani pierwszoosobowych gier akcji mogą usłyszeć nawet najdrobniejsze foniczne detale, co pozwala jeszcze szybciej reagować np. słysząc skradającego się przeciwnika. Tryb RTS podnosi realizm za sprawą autentycznego brzmienia przestrzennego, który gwarantuje użytkownikom nieznany wcześniej stopień immersji w grach z gatunku RTS, wyścigach oraz innych. Dzięki obsłudze słuchawek DTS:X głośnik LG UltraGear potrafi dostarczać wirtualny dźwięk przestrzenny 7.1.



GP9 to jedyny w swoim rodzaju głośnik gamingowy z funkcją „voice chat”, która pozwala użytkownikom łatwiej – bez odrębnych zestawów słuchawkowych i mikrofonów – komunikować się z rywalami. Wbudowane mikrofony wykorzystują unikatowy, opracowany przez LG algorytm eliminacji echa – potrafi on odróżnić głos uczestnika od dźwięków wirtualnych i pochodzących z otoczenia. Zaawansowany technologicznie GP9 może pełnić rolę odrębnej karty dźwiękowej, cenionej przez wielu miłośników gamingu. Oprócz pobierania profesjonalnie dostrojonych ustawień EQ za pośrednictwem towarzyszącej aplikacji rozwiązanie daje opcję udostępniania innym własnych ustawień fonii dla konkretnych gier.



LG UltraGear posiada certyfikację Hi-Res Audio, która gwarantuje niedoścignioną jakość dźwięku. Dzięki wyższym częstotliwościom próbkowania Hi-Res Audio pozwala uzyskać bogatsze, pełniejsze brzmienie. GP9 wynosi parametry działania urządzenia na zupełnie nowy poziom. Jest to możliwe dzięki wbudowanemu przetwornikowi Hi-Fi Quad DAC (ES9038PRO) – zaawansowanej technologii zwykle spotykanej tylko w sprzęcie audio z najwyższej półki2. Po podłączeniu do komputera głośnik uwalnia pełen potencjał przetwornika Hi-Fi Quad DAC – doskonały dźwięk, zapewniający jeszcze bardziej realistyczne wrażenia.



Każdy aspekt potężnego, a zarazem kompaktowego głośnika LG został zaprojektowany z myślą o potrzebach uczestników gamingu. Prosta obudowa o uniwersalnej stylistyce jest przyjemna dla oka, a jednocześnie nie rozprasza podczas wirtualnej rywalizacji. Przyciski sterujące w nowym modelu umieszczone u góry ułatwiają błyskawiczną zmianę ustawień mikrofonu, głośności i trybu dźwięku. Głośnik wyposażony został również w możliwość konfiguracji oświetlenia RGB, które potrafi emitować nawet 16,8 miliona kolorów. Tworzy w ten sposób jeszcze bardziej immersyjne środowisko i zapewnia graczom wyjątkowe doznania.



Dzięki różnorodnym opcjom łączności, m.in. kablowi optycznemu i USB-C, wszechstronny GP9 jest kompatybilny z komputerami PC oraz konsolami3. Użytkownik może także wybrać technologię bezprzewodową – łączyć się z laptopami, tabletami bądź smartfonami przez Bluetooth, doceniając uniwersalny charakter głośnika i jego wyjątkowe parametry podczas słuchania muzyki lub oglądania treści wideo.



UltraGear utrzymany jest w spójnej, jednolitej estetyce. Został zaprojektowany tak, aby zmieścić się między nóżkami podstawy monitora. Doskonale komponuje się zatem z szybkimi monitorami gamingowymi LG UltraGear. Jednak model GP9 równie dobrze pasuje do dowolnego wyświetlacza. Jego „taktyczne” czarne, matowe wykończenie i dyskretne metalowe elementy znakomicie prezentują się w zestawieniu z każdym urządzeniem w dowolnym pomieszczeniu.



Głośnik LG UltraGear zostanie wprowadzony do sprzedaży w Polsce w drugiej połowie września.

























Źródło: Info Prasowe / LG