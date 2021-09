Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma WOO AUDIO stała się znana i zdobyła uznanie dzięki tak sprawdzonym i kultowym już konstrukcjom, jak wzmacniacz do słuchawek elektrostatycznych WES, czy jego odpowiednik WA22 do konstrukcji dynamicznych. Wzmacniacze te pojawiły się na rynku w 2009 roku i stały się punktami odniesienia na poziomie stratosfery audio. W międzyczasie inżynierowie firmy Woo Audio postanowili dokonać niemożliwego i ulepszyć wzmacniacz do słuchawek dynamicznych. W taki sposób powstał WA33. Jest to konstrukcja całkowicie pozbawiona kompromisów. Nie dość, że w pełni lampowa, z lampowym zasilaniem, to na dodatek zbalansowana. Jej elitarność podkreśla także zewnętrzny, pełnowymiarowy zasilacz oraz wiele drobnych, acz istotnych detali, które dopracowano do perfekcji.







Woo Audio WA33 to wzmacniacz w pełni zbalansowany oparty na lampach 6S45 w stopniu sterującym oraz 2A3, jako lampy mocy – przy czym wszystkie te lampy to bezpośrednio żarzone triody. 2A3 mają tutaj zasłużoną reputację lamp o rewelacyjnym brzmieniu, natomiast 6S45 to unikalna konstrukcja o wysokiej transkonduktancji idealnie sprawdzająca się w stopniu sterującym. Taka konfiguracja ma swoje niezaprzeczalne zalety. Przede wszystkim jest w stanie zapewnić odpowiednią moc, aby wysterować każde słuchawki na rynku. A ponadto charakteryzuje się niezwykle niskim poziomem szumów, dzięki czemu do WA33 z powodzeniem podłączymy także te bardziej czułe modele słuchawek.



Wzmacniacz WA33 został – podobnie, jak w przypadku modeli WES i WA22 – podzielony na dwie obudowy. Jedna z nich zawiera sterowanie, delikatne układy wejściowe oraz lampy, druga zaś gniazda wyjściowe oraz zasilanie.

Woo Audio WA33 to także szereg jeszcze bardziej unikalnych rozwiązań, jak chociażby ICE („internal coupling architecture” – „architektura wewnętrznego połączenia). Rozwiązanie to polega na połączeniu dwóch oddzielnych obudów bez użycia zewnętrznego przewodu, co znacząco skraca ścieżkę sygnału i skutecznie chroni przed zewnętrznymi zakłóceniami.



Wersja Woo Audio WA33 Elite Edition

Dla najbardziej wymagających koneserów przygotowaliśmy specjalną wersję naszego najlepszego wzmacniacza do słuchawek dynamicznych. W wersji tej znalazły się:

• Transformatory wyjściowe o ultra-szerokim paśmie

• Monokrystaliczne kable połączeniowe i sygnałowe

• Potencjometr ALPS RK50 w mosiężnej obudowie

• Kondesatory Mundorf MCap Supreme Silver/Gold pomiędzy stopniami wzmacniacza

• Kondensatory Mundorf MTube w filtrze napięcia

• Złącza XLR firmy Cardas oraz RCA firmy WBT

• Pozłacana plakietka z wygrawerowanym napisem „Elite Edition”



Wersja ta jest brzmieniowo i technicznie najlepszym wzmacniaczem, jaki możemy podłączyć do naszych słuchawek. Każdy element jest najwyższej jakości – od gniazd wejściowych, przez okablowanie, na transformatorach wyjściowych i konektorach do słuchawek kończąc.



Cena sugerowana wzmacniacza Woo Audio WA33 w Polsce wynosi 44000 PLN a Woo Audio WA33 w wersji Elite - 79990 PLN brutto.

































Źródło: Info Prasowe / MIP