LG UltraPC - Debiut na polskim rynku

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics prezentuje w Polsce LG UltraPC – nowość wśród laptopów. Urządzenie ma 16-calowy ekran o proporcjach 16:10 z antyodblaskową powłoką, wydajny procesor AMD Ryzen 5000 oraz – tradycyjnie w przypadku mobilnych sprzętów LG – niewielką wagę. W okresie promocyjnym LG UltraPC będzie dostępny w specjalnej ofercie. Laptop LG UltraPC 16U70Q idealnie sprawdzi się jako mobilne biuro lub sprzęt do nauki. Z myślą o pracy w różnych miejscach LG wyposażyło ultrabooka w ekran z powłoką antyodblaskową, gwarantującą komfort dla oka i czytelność wyświetlacza w niemal każdych warunkach. Ponadto dzięki proporcjom 16:10 prezentowane jest aż 11% więcej obrazu w porównaniu do klasycznych monitorów, co zwiększa oczywiście efektywność naszego działania.







Już same rozmiary ekranu pozwalają pracować wygodniej i wydajniej, ale w LG UltraPC 16 zastosowano jeszcze dodatkowo kilka rozwiązań sztucznej inteligencji. Technologia LG Glance by Mirametrix, czyli automatyczne wykrywanie twarzy, oczu i uwagi, podnosi poziom bezpieczeństwa i zwiększa intuicyjność obsługi sprzętu. Dzięki tej funkcji laptop jest automatycznie blokowany, kiedy jego właściciel odchodzi od urządzenia. Korzystając z opcji Smart Display, Privacy Alert lub Privacy Guard, ultrabook samoczynnie zamazuje odpowiednio ekran w chwili, gdy użytkownik na niego nie patrzy lub na wyświetlacz spogląda ktoś inny – wówczas pokazuje się komunikat z ostrzeżeniem.



Bezpieczeństwo to istotny atut. Śledzenie twarzy i wzroku może być użyte do kontroli ekranu. Na przykład przenosić na drugi wyświetlacz aktywną treść, a nawet kursor myszki, jeżeli właściciel odwróci wzrok w kierunku tego dodatkowego monitora. Inteligentne funkcje zadbają również o zdrowie użytkownika. Wykryją nieprawidłową postawę i wyświetlą ostrzeżenie. Po zarejestrowaniu oddalenia się od laptopa automatycznie zatrzyma się także odtwarzana muzyka lub film.



LG UltraPC 16 wyróżnia się wysoką wydajnością i możliwością długiego czasu pracy bez dostępu do prądu. Dużą prędkość działania gwarantuje procesor AMD Ryzen 5000 w połączeniu z kartą graficzną AMD Radeon. Dopełnieniem jest dwukanałowa pamięć operacyjna LPDDR4x i szybki dysk SSD NVMe. Całość zasila akumulator o pojemności 72 Wh. Waga ultrabooka to zaledwie 1600 gramów.



Laptop LG UltraPC 16U70Q już teraz dostępny jest w sprzedaży za 4999 PLN. W okresie promocji można go jednak kupić w specjalnej cenie – 4499 PLN.































Źródło: Info Prasowe / LG