LG i NVIDIA łączą siły - Gry na telewizorach w rozdzielczości 8K

LG, pierwszy producent, który skomercjalizował telewizory OLED 8K, ponownie ustanawia standard w branży, wprowadzając pierwsze na świecie telewizory 8K obsługujące nowe, potężne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX z serii 30. Telewizor OLED 8K, zasilany przez procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI, zdolny do obsługi pełnej szerokości pasma 8K, stanowi krok naprzód w świecie gamingu. Oferuje zapalonym graczom z całego świata najbardziej fascynującą i hipnotyzującą rozgrywkę na wspaniałych wyświetlaczach z ponad 33 milionami pikseli.







Telewizory LG OLED od dawna uważane są za jedne z najbardziej zaawansowanych na świecie telewizorów do gier. Dzieje się tak ze względu na technologię samoświecących pikseli i obsługę najnowszych funkcji HDMI, takich jak Variable Refresh Rate (VRR), ultra szybki czas reakcji i Auto Low Latency Mode (ALLM). Dzięki kartom graficznym z serii GeForce RTX 20 i GTX 16 i zgodności telewizorów LG OLED z technologią NVIDIA G-SYNC, klienci LG mogą cieszyć się swoimi ulubionymi grami bez migotania, rozdarcia czy zacinania się, czyli typowych artefaktów dla większości popularnych wyświetlaczy.



Procesor α (Alpha) 9 Gen 3 AI w telewizorach LG OLED i NanoCell 8K przenosi wydajność ray tracingu w czasie rzeczywistym na kolejny poziom i ustanawia nowy standard. Dzięki telewizorom LG 8K OLED mogącym wyświetlać treści 8K z prędkością 60 klatek na sekundę i obsługującym oszałamiającą prędkość 48 Gb/s, gra w produkcje 8K na telewizorach LG OLED i procesorze graficznym NVIDIA GeForce RTX z serii 30 będzie zupełnie nowym doświadczeniem.



Pełne zanurzenie się w grze to nie tylko obraz, ale również dźwięk. Telewizory LG OLED 8K obsługują technologię Dolby Atmos oraz oparte na technologii głębokiego uczenia się LG AI Acoustic Tuning. Dzięki temu możliwe jest dostrojenie dźwięku do warunków w których znajduje się telewizor. Telewizory wyposażone są w technologię BT Surround, która umożliwia podłączenie dwóch dodatkowych głośników Bluetooth LG. W ten sposób do 2-kanałowego dźwięku z telewizora dołączają kolejne dwa kanały, tworząc wirtualny dźwięk przestrzenny 4.0. Wbudowana funkcja LG ThinQ umożliwia sterowanie głosem bez użycia rąk w tych momentach, w których sięganie po pilota nie jest możliwe.











Źródło: Info Prasowe / LG