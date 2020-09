ASUS - nowe monitory ROG Swift 360 Hz i 177 Hz

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

ASUS Republic of Gamers (ROG) prezentuje najnowszą linię urządzeń gamingowych Meta Buffs. To prawdziwy arsenał dla graczy, który przeniesie wrażenia gamingowe na całkiem nowy poziom. Monitory ROG Swift 360Hz PG259QN i PG259QNR to najszybsze na świecie monitory gamingowe do rozgrywek esportowych z maksymalnymi częstotliwościami odświeżania 360 Hz. Niesamowita częstotliwość odświeżania oferowana przez monitory ROG Swift 360Hz PG259QN i PG259QNR zapewnia nawet o 50% więcej klatek animacji na sekundę niż monitory gamingowe 240 Hz, co daje graczom przewagę na rywalami. Matryca FHD (1920 x 1080) o przekątnej 24.5 cala wykorzystuje technologię Fast IPS.







Elementy ciekłokrystaliczne wyświetlacza włączają i wyłączają się nawet cztery razy szybciej niż konwencjonalne panele IPS, co przekłada się na superszybki czas reakcji 1 ms GTG. Matryca jest również kompatybilna z technologią HDR10 dla uzyskania kolorów i jasności przewyższających możliwości zwykłych monitorów i zapewnienia graczom ultrarealistycznej grafiki. Zintegrowany procesor NVIDIA G-SYNC zapewnia w pełni zmienny zakres częstotliwości odświeżania (VRR) oraz zmienny overdrive dla ultrapłynnych efektów wizualnych podczas rozgrywki – bez „tearingu”, „stutteringu”, czy opóźnień pomiędzy źródłem sygnału a wyświetlaniem obrazu.



Analizator opóźnień reakcji to rewolucyjne narzędzie do pomiaru latencji systemu zintegrowane w nowych monitorach ROG Swift 360 Hz PG259QNR NVIDIA G-SYNC do rozgrywek esports. Wydajność komputera podczas turniejów gamingowych jest mierzona jego responsywnością – czyli jak szybko ekran aktualizuje obraz po kliknięciu myszą lub wykonaniu ruchu. Analizator opóźnień reakcji wykrywa kliknięcia myszą i mierzy czas, jaki upływa do wynikającej z tej czynności zmiany wyświetlenia pikseli (np. błysku wystrzału z pistoletu) na ekranie. Wcześniej ten typ pomiaru był dla graczy praktycznie nieosiągalny, ponieważ wymagał zainwestowania ponad 7000 USD w specjalistyczne kamery o dużej szybkości nagrywania i inny sprzęt. Analizator opóźnień reakcji udostępnia znacznie bardziej kompleksowe i precyzyjne dane dot. wydajności myszy, komputera oraz monitora. Teraz dzięki Analizatorowi opóźnień reakcji gracze mogą z pewnością siebie rozpocząć rozgrywkę, wiedząc, że ich system pracuje dokładnie tak, jak powinien.



Dodatkowo do Analizatora opóźnień reakcji monitor ROG Swift 360 Hz PG259QNR jest dostarczany wraz z zestawem ROG do montażu na biurku. Zestaw ROG do montażu na biurku można zainstalować zamiast podstawki monitora w tylko trzech prostych krokach. Jest on wyposażony w zacisk typu C, który otwiera się do szerokości maks. 80 mm, a więc będzie kompatybilny z większością biurek.



Monitor gamingowy ROG Swift PG329Q

ROG Swift PG329Q to 32-calowy (2560 x 1440 punktów) monitor gamingowy o częstotliwości odświeżania 175 Hz wyposażony w matrycę Fast IPS. Jest to pierwszy na świecie monitor dla graczy typu NVIDIA G-SYNC Compatible oferujący funkcję overdrive. Elementy ciekłokrystaliczne wyświetlacza włączają i wyłączają się nawet cztery razy szybciej niż konwencjonalne panele IPS, co przekłada się na superszybki czas reakcji „od szarego do szarego” (GTG) wynoszący 1 ms. Technologia Quantum-dot wraz z fabryczną wstępną kalibracją kolorów, certyfikacją DisplayHDR 600 oraz pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 w 98% i sRGB w 160% razem gwarantują szeroki zakres kolorów dla uzyskania oszałamiającej wierności wyświetlania barw. Technologia ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB Sync) eliminuje efekty rozmycia ruchu bez rezygnacji z cennej funkcji zmiennych częstotliwości odświeżania. Ponadto dostosowana technologia zmiennego dopalacza (overdrive) w monitorze ROG Swift PG329Q przenosi płynność efektów wizualnych na następny poziom, dynamicznie dopasowując reakcję pikseli w celu dostosowania do całego zakresu częstotliwości odświeżania i zagwarantowania w gorączce bitwy ostrego jak brzytwa obrazu.

















Źródło: Info Prasowe / ASUS