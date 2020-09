Inno3D prezentuje karty graficzne z serii GeForce RTX 30

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 1

Nowa seria kart graficznych Inno3D RTX 30 wykorzystuje układy Nvidia Ampere. Ich producent obiecuje blisko dwukrotnie wyższą wydajność nawet w porównaniu do poprzedników. Druga generacja RTX-ów oferuje nowe rdzenie RT odpowiedzialne za śledzenie promieni świetlnych. Nowe są także rdzenie Tensor odpowiedzialne za obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. I tak oto serię kart GeForce RTX 30 otwiera model Inno3D GeForce RTX 3090 iChill X4. To flagowiec wyposażony w cztery wentylatory, w tym jeden boczny o średnicy 45 mm. Ma on za zadanie lepiej chłodzić sekcję z tranzystorami MOSFET.







Pozostałe śmigła mają 90 mm średnicy i wymuszają obieg powietrza poprzez żebra radiatora wyposażonego w osiem miedzianych ciepłowodów. Karta jest fabrycznie podkręcona i posiada 24 GB pamięci typu GDDR6X, która komunikuje się z GPU poprzez szynę o szerokości 384 bitów.



W chłodzenie iChill X4 są również wyposażone karty Inno3D GeForce RTX 3080. Te z kolei posiadają 10 GB pamięci wideo na 320-bitowej szynie. Prezentowane karty będą dostępne także z chłodzeniem iChill X3, oferujące trzy wentylatory i radiator z siedmioma ciepłowodami. Wszystkie modele z serii iChill posiadają podświetlenie RGB, które pozwala na ich personalizację. Producent deklaruje, że jest ono zgodne z systemami producentów popularnych płyt głównych.



Firma Inno3D przygotowała jeszcze dwa modele z procesorem GeForce RTX 3080. Są one skierowane do osób, które nie potrzebują rozbudowanego podświetlenia i dodatków oferowanych przez serię iChill. Mowa o kartach Inno3D GeForce RTX 3080 Twin X2 OC oraz GeForce RTX 3090 Gaming X3. Ostatnia z wymienionych także jest uzbrojona w chłodzenie z systemem siedmiu rurek cieplnych oraz trzy wentylatory o średnicy 90 mm, które powinny utrzymać ciepłotę karty w ryzach.



Najnowsze propozycje firmy Inno3D powinny trafić do sprzedaży jeszcze w tym miesiącu. Ich ceny nie zostały na razie ujawnione.

























Źródło: Info Prasowe / EntryMedia