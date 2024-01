LG prezentuje innowacyjne telewizory OLED evo na 2024 rok

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

LG Electronics przedstawia linię telewizorów OLED na rok 2024, które pozwalają uzyskać wyższą jakość domowej rozrywki. Nowe modele wyposażone są w najnowszy, czterokrotnie wydajniejszy autorski procesor AI. Dzięki temu gwarantują niezrównane wrażenia wizualne i jeszcze bardziej realistyczną jakość obrazu. Skoncentrowana na kliencie wizja LG „Sync to You, Open to All” jest wyrazem dążenia firmy do tworzenia rozwiązań indywidualnie dopasowanych do każdego stylu życia oraz powszechnie dostępnych produktów. Dlatego platforma multimedialna i rozrywkowa LG webOS do telewizorów Smart TV została zaprojektowana z myślą o dostarczaniu spersonalizowanych rozwiązań i usług. Obejmuje rozszerzony ekosystem z ulepszoną łącznością, aby zapewnić wszystkim użytkownikom jak najlepsze wrażenia.







Najnowocześniejszy procesor oparty na sztucznej inteligencji (AI) został opracowany przez LG wyłącznie na potrzeby telewizorów OLED. Urządzenia te (LG SIGNATURE OLED M4 i LG OLED serii G4) są wyposażone w nowy procesor α (Alpha) 11 AI, który skutecznie ulepsza obraz i dźwięk. Zapewnia poprawę wydajności graficznej o 70% i szybsze o 30% przetwarzanie danych w porównaniu do poprzedniego modelu procesora. Najnowsze telewizory OLED wykorzystują zaawansowaną sztuczną inteligencję, która analizuje obraz na poziomie pikseli, aby poprawić i wyostrzyć rozmyte obiekty oraz tła. Pozwala to uzyskać jeszcze wyraźniejszy i żywszy obraz. Inteligentny procesor AI poprawia także kolory poprzez analizę najczęściej używanych odcieni, aby dokładnie oddawać nastrój i emocje zgodnie z zamiarem twórców filmów i treści. Funkcja Dynamic Tone Mapping Pro dzieli obrazy na bloki i odpowiednio dostosowuje jasność oraz kontrast do oświetlenia w każdej scenie, tworząc bardziej realistyczne, trójwymiarowe obrazy.



Wszystkie funkcje są dostępne w LG SIGNATURE OLED M4 – bezprzewodowym telewizorze OLED firmy LG, który po raz pierwszy wyposażony jest w 65‑calowy ekran. Dzięki temu klienci mogą wybierać urządzenia spośród wielu różnych rozmiarów: począwszy od uniwersalnego modelu 65-calowego, aż po wersję 97-calową. Sprzęt został zaprojektowany z myślą o eliminacji łączenia przewodami za sprawą innowacyjnej technologii Zero Connect. LG OLED M4 wyróżnia się również jako pierwszy na świecie telewizor zdolny do bezprzewodowej transmisji obrazu (w rozdzielczości 4K z częstotliwością do 144 Hz) oraz dźwięku. Model oferuje zatem wyjątkową wydajność technologii OLED, precyzyjnie odwzorowane szczegóły i wyjątkowy efekt zanurzenia się w obrazie.



Oprócz imponującej jakości obrazu funkcje AI Sound Pro poprawiają wrażenia dźwiękowe. Wykorzystują bowiem wbudowane głośniki telewizora do wytwarzania bogatszego wirtualnego dźwięku przestrzennego 11.1.2, tworząc idealne środowisko do oglądania. Technologia AI skutecznie oddziela głosy od ścieżki dźwiękowej, poprawiając słyszalność dialogów. Ulepsza również dźwięk, dzięki czemu wydaje się on naturalnie dobiegać wprost z centrum ekranu. Bardzo dobrą jakość obrazu najnowszych modeli OLED evo firmy LG potwierdza certyfikat ClearMR stowarzyszenia VESA (Video Electronics Standards Association).



Telewizory LG OLED są obecnie rekomendowane jako najlepsze do gier, a najnowsze modele oferują graczom szereg korzyści. Obejmują one imponującą częstotliwość odświeżania 4K 144 Hz i pełen zakres funkcji HDMI 2.1. Telewizory są wyposażone w funkcję Game Optimizer umożliwiającą graczom łatwe przełączanie między ustawieniami wyświetlania dostosowanymi do różnych gatunków gier. Obsługują technologie NVIDIA G-SYNC Compatible i AMD FreeSync eliminujące rwanie oraz zacinanie obrazu, co zapewnia bardziej dynamiczne i realistyczne wrażenia z rozgrywki.



LG ulepsza również domową rozrywkę dzięki wszechstronnej personalizacji i dodatkowej wygodzie. W najnowszej wersji systemu webOS użytkownicy mogą utworzyć do 10 indywidualnych profili i dostosować je do swoich potrzeb. Najnowsze inteligentne telewizory LG mogą nawet rozpoznawać profile na podstawie głosu i wyświetlać spersonalizowane rekomendacje na podstawie historii użytkowania. Korzystający mogą spersonalizować ekran główny na najnowszej platformie Smart TV webOS za pomocą indywidualnych profili, co pozwala im łatwo skonfigurować preferowane ustawienia. W ten sposób użytkownicy mają wygodny dostęp do ulubionych usług oraz treści. Mogą też skorzystać ze spersonalizowanego kreatora obrazu, aby dostosować jego jakość do własnych preferencji. Ekran główny platformy webOS Smart TV zaopatrzony jest w wygodny interfejs, który zawiera podgląd ostatnio wyświetlanych pozycji. Daje to użytkownikom szybki dostęp do informacji i umożliwia szybkie odtwarzanie filmów.



Aplikacja webOS Re:New firmy LG umożliwia aktualizację platformy webOS Smart TV do najnowszej wersji, z której mogą korzystać także posiadacze starszych telewizorów przez następnych pięć lat. Aktualizacja jest dostępna w modelach OLED oraz QNED Mini LED 8K z roku 2022, a w przyszłości zostanie rozszerzona również na więcej telewizorów LG na całym świecie. Klienci będą więc mogli cieszyć się wyjątkowymi korzyściami dzięki pięcioletniemu programowi aktualizacji systemu webOS.



Firma LG dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszystkim użytkownikom jak najlepsze doświadczenia, zwiększając dostępność swoich produktów i umożliwiając bezproblemowe korzystanie z kilku urządzeń jednocześnie. Telewizory LG 2024 z najnowszym systemem webOS współpracują z inteligentnymi urządzeniami domowymi obsługującymi Matter, uniwersalny standard domu z technologią IoT. Najnowsze sprzęt modele LG obsługują również Apple AirPlay i Google Chromecast, co poprawia kompatybilność z urządzeniami mobilnymi. Pozwala to użytkownikom na łatwe przesyłanie treści z urządzenia mobilnego na duży ekran, co zapewnia wyjątkowe możliwości oglądania w domu.



Telewizory LG OLED TV i QNED TV łączą się z soundbarami LG za pośrednictwem funkcji WOWCAST Built-in. Dskonała jakość dźwięku została zapewniona dzięki bezprzewodowej łączności. Funkcja WOW Orchestra tworzy trójwymiarowe brzmienie, synchronizując wbudowane głośniki telewizora z soundbarem, tak aby powstał spójny i zintegrowany system audio.

W celu poprawy komfortu użytkowania osobom o różnym stopniu sprawności telewizory LG oferują szeroką gamę ułatwień za pośrednictwem karty szybkiego dostępu. Dzięki temu każdy może bez trudu znaleźć na ekranie głównym funkcje pomocnicze, w tym przydatne usługi zaprojektowane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami. Ponadto samouczki do pilotów i chatboty pomagają użytkownikom uzyskać dostęp do usług za pomocą głosu.



Odwiedzający targi CES 2024 w dniach 9–12 stycznia będą mieli okazję zapoznać się na stoisku firmy (nr 16008, Centrum Konferencyjne w Las Vegas) z najnowszymi innowacjami LG ułatwiającymi życie.

















Źródło: Info Prasowe - LG