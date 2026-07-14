Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na polskim rynku zadebiutował nowy powerbank magnetyczny LINQ powered by Xtorm 25W Qi2.2 – dostępny w dwóch wariantach, o pojemności 5000 i 10000 mAh. Nowość wyróżnia się stylowym, minimalistycznym wzornictwem oraz zastosowaniem nowoczesnych ogniw semi-solid state (charakteryzujących się wysoką gęstością energetyczną i bezpieczniejszych niż tradycyjne ogniwa). Atutem urządzenia jest także wysoka moc ładowania (do 25W w trybie bezprzewodowym) oraz wyjątkowo kompaktowe gabaryty – model 5000 mAh ma zaledwie 8.4 mm grubości. W odróżnieniu od większości dostępnych obecnie na rynku powerbanków (które bazują na ogniwach litowo-jonowych lub litowo-polimerowych), w nowych produktach LINQ powered by Xtorm zastosowano ogniwa typu półstałego, w których część klasycznego elektrolitu zastąpiona jest elektrolitem żelowo-polimerowym.







Takie rozwiązanie sprawia, że nowości mają szereg przewag nad klasycznymi powerbankami – mogą być od nich mniejsze (lub oferować większą pojemność przy tych samych gabarytach), mniej się nagrzewają podczas pracy, dłużej utrzymują pojemność, wytrzymują więcej (nawet o 1.5x) cykli ładowania, ale przede wszystkim są od nich bezpieczniejsze (dzięki ograniczeniu ryzyka zapłonu w przypadku uszkodzenia ogniwa).



Stylowe, nowoczesne wzornictwo

Na tym jednak zalety nowości marki LINQ powered by Xtorm się nie kończą – powerbanki wyróżniają się też świetnym, minimalistycznym wzornictwem (inspirowanym duńskim designem). Ich obudowy wykonano z żebrowanego aluminium, które idealnie pasuje stylistycznie do nowoczesnych smartfonów. Silne magnesy sprawiają, że urządzenie mocno trzyma się „plecków” smartfona i idealnie dopasowuje się do jego obudowy. Proces ładowania startuje automatycznie – wystarczy przyłożyć powerbank do telefonu. Oba warianty oferują funkcję magnetycznego połączenia z kompatybilnym smartfonem, ładowanie bezprzewodowe z maksymalną mocą 25W (dzięki obsłudze technologii Qi2.2 25W). Oznacza to, że np. iPhone’a można w zaledwie 30 minut naładować do blisko 60%. Oczywiście możliwe jest również klasyczne ładowanie urządzeń zewnętrznych kablem USB – z wykorzystaniem wbudowanego portu USB-C o maksymalnej mocy 30W (dla powerbanka 10,000 mAh – w przypadku modelu 5,000 moc jest niższa o 10W).



Powerbank LINQ powered by Xtorm 25W Qi2.2 o pojemności 5000 mAh mierzy zaledwie 102 x 70 x 8.4 mm (wersja 10000 mAh ma tę samą długość i szerokość, jest tylko o 5.2 mm grubsza). Urządzenia są już dostępne na polskim rynku w ofercie firmy K-Consult Sp. z o.o., oficjalnego dystrybutora produktów LINQ powered by Xtorm. Więcej informacji o nowościach znaleźć można na stronie firmy.



Ceny:

LINQ powered by Xtorm 25W Qi2.2 5000 – 279 PLN

LINQ powered by Xtorm 25W Qi2.2 – 339 PLN























źródło: Info Prasowe - LINQ