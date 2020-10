LUMI - potężny superkomputer napędzany przez układy AMD EPYC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firmy AMD i HPE ogłosiły dzisiaj, że następnej generacji procesory AMD EPYC i akceleratory AMD Instinct będą napędzać nowy superkomputer powstający w ramach inicjatywy European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU). LUMI, jak w skrócie określany jest ten nowy europejski superkomputer, powstaje w Kajaani w Finlandii w IT Center of Science (CSC). Jako jedna z najszybszych maszyn tego rodzaju na świecie będzie współdzielony przez kraje europejskiej w ramach nowo sformowanego konsorcjum LUMI. To trzeci superkomputer z rzędu, który zaprezentowano w ostatnich dniach, i który jest konstruowany w oparciu o rozwiązania AMD.







Dzięki procesorom AMD EPYC i akceleratorom AMD Instinct LUMI powinien zapewnić niezrównaną wydajność, która pomoże w rozwijaniu algorytmów głębokiego uczenia i w efekcie w rozwiązywaniu złożonych problemów na styku modelowania, symulacji i sztucznej inteligencji. Ten nowy system powinien być dostępny ok. połowy 2021 roku.

















Źródło: Info Prasowe / AMD