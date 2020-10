Nowe stacje robocze HP ZBook Create G7 i ZBook Studio G7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tworzyć może każdy i wszędzie, a dzięki mobilnym stacjom roboczym HP ZBook Create oraz HP ZBook Studio projektowanie i codzienna praca jeszcze nigdy nie były tak proste. HP ZBook Create G7 i ZBook Studio G7 to pierwsze mobilne stacje robocze, których komponenty wewnętrzne wykonano z plastiku pochodzącego z recyklingu. Są wyposażone w układy graficzne NVIDIA GeForce i Quadro, oferują wyświetlacz DreamColor ze świetnym współczynnikiem proporcji ekranu do obudowy (87%) oraz baterię wytrzymującą cały dzień pracy.







HP ZBook Studio G7 to najmocniejsza mobilna stacja roboczai, a HP ZBook Create G7 to najsmuklejsza 15-calowa stacja mobilna pozwalająca na pracę i zabawę z dowolnego miejsca. W ciągu ostatnich trzech lat odnotowano 47% wzrost liczby urządzeń o smukłych i lekkich obudowach, ale większość z nich nie zostało stworzonych do wymagającej, intensywnej pracy z profesjonalnymi aplikacjami, grafiką lub dokładnością kolorów.



Najnowsze rozwiązania z serii Z by HP zaprojektowano i przemodelowano od podstaw, aby sprostać wymaganiom najbardziej kreatywnych aplikacji i wymagających zadań oraz zapewnić jak najlepszy komfort pracy.



Przenośna stacja robocza HP ZBook Studio G7 – najwyższy standard wydajności dla zawodowców, czyli ogromna moc w niewielkich rozmiarach:

• Wysoka wydajność. Niezrównana niezawodność. Karta graficzna NVIDIA Quadro, certyfikat Pro Software, procesory Intel (w tym Intel Core i9 10. generacji) i nawet 32 GB pamięci pozwalają swobodnie renderować, projektować, wykonywać symulacje i analizy.

• Konstrukcja obejmuje niemal bezramkowy ekran i długi czas pracy akumulatora umieszczone w lekkiej, aluminiowej obudowie.

• Windows 10 Pro dla stacji roboczych Workstations 64 – HP zaleca system Windows 10 Pro jako rozwiązanie dla firm.

• Procesor Intel Core i7 10. generacji, zaprojektowany do obsługi złożonych, wielowątkowych aplikacji, takich jak Adobe Premiere Pro, wznosi wielozadaniowość na wyższy poziom.

• Bezgłośna praca – mechanizm nożycowy o skoku 1.3mm zapewnia większą czułość klawiszy. Ponadto bezgłośne gumowe kopułki i uchwyty przeciwstukowe pozwalają zapewnić lepsze skupienie w czasie pisania.





Komputer przenośny HP ZBook Create G7 – stworzony z myślą o mobilności, nowy standard dla zawodowych grafików:

• Najmniejszy komputer przenośny HP z wyświetlaczem 15-calowym przeznaczony do pracy twórczej i do grania.

• Renderowanie w czasie rzeczywistym. Połączenie karty graficznej NVIDIA GeForce z mocą komputerów

z serii Z zapewnia niespotykaną dotąd wydajność.

• Po raz pierwszy moc i wydajność komputerów z serii Z zostały połączone z kartami graficznymi NVIDIA GeForce. Nawet 32 GB pamięci, procesory Intel i nawet 4 TB pamięci NVME pozwalają na projektowanie, edytowanie, renderowanie, granie i strumieniowanie z dowolnego miejsca.

• System chłodzenia VP Vaporforce gwarantuje maksymalną wydajność:

1. Komora parowa – odparowuje ciecz, ułatwiając odprowadzanie ciepła z procesora centralnego i graficznego i rozpraszając je w całej swej objętości, czego efektem jest bardziej optymalne chłodzenie.

2. Wentylacja – wentylatory o cienkich jak brzytwa łopatkach z polimerów ciekłokrystalicznych i trójstronna wentylacja sprawiają, że jest to nasze najwydajniejsze rozwiązanie HP w zakresie chłodzenia.

3. Innowacyjne rozwiązania BIOS – wykrywają i doprowadzają zasilanie do odpowiednich podzespołów, w zależności od używanej aplikacji, zapewniając bardziej efektywny pobór i rozdział mocy.

• Wierność odwzorowania kolorów spełniająca najwyższe standardy – to przede wszystkim głębsza czerń

i jaśniejsza biel. Precyzja barw w całym zakresie widma. Miliard wyświetlanych kolorów, 100% pokrycia przestrzeni kolorów DCI-P3 i obsługa standardu HDR sprawiają, że technologia DreamColor gwarantuje wierność kolorów, nie skracając nadmiernie czasu pracy baterii.

• System dźwięku Bang & Olufsen – głośniki zaprojektowane przez firme Bang & Olufsen 150 hz otaczają użytkownika bogactwem dźwięków, dzięki czemu muzyka brzmi tak, jak wymarzyli sobie inżynierowie dźwięku.

• Stałe podłączenie do zasilania w nowoczesnym trybie gotowości – całkowicie zmodernizowany tryb gotowości umożliwia rozpoczęcie pracy, gdy tylko pojawi się natchnienie. W tym nowoczesnym trybie komputer jest nieustannie podłączony do zasilania i gotowy do pracy zawsze (bez trybu uśpienia i wyłączenia).



HP ZBook Studio G7 i HP ZBook Create G7 są dostępne w Polsce od października br.

• HP ZBook Create G7 w cenie od 12000 PLN (z VAT)

• HP ZBook Studio G7 w cenie od 10000 PLN (z VAT)





























Źródło: Info Prasowe / HP