lampa pierścieniowa HAMA z uchwytem do smartfona

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD)

Potrzeba kreowania wizerunku i treści oraz informowania znajomych, co dzieje się w naszym życiu, charakterystyczna dla każdego blogera, vlogera, Instagramera czy szerzej – influencera, tkwi częściowo w nas wszystkich. Bardzo często sposobem na osiągnięcie optymalnego efektu jest zrobienie i zamieszczenie odpowiedniego zdjęcia. Jednak oprócz właściwego smartfona trzeba mieć do tego warunki, a odpowiednie oświetlenie odgrywa tu najważniejszą rolę. Takie zapewni na pewno kompaktowa lampa pierścieniowa LED od marki HAMA, wyposażona w specjalny uchwyt na smartfona. Stwarza idealne warunki oświetleniowe do wykonywania fotografii za pomocą smartfona oraz nagrywania filmów na YouTube, Facebook, Twitch, Instagram, TikTok i inne portale społecznościowe.







Lampa ze zdalnym wyzwalaczem Bluetooth dysponuje oświetleniem pierścieniowym 10.2" (zewnętrzna średnica 26,5 cm) i jest wyposażona w 128 diod typu LED w kolorze białym, niebieskim i pomarańczowym. Ma 27 cm szerokości i regulowaną wysokość w zakresie do 138 cm, co przekłada się na spore pole manewru oraz możliwość dostosowania do indywidualnych potrzeb (np. większe sceny, pozycja siedząca lub leżąca). Lampa ustawiona na swoją minimalną wysokość 52 cm z powodzeniem sprawdzi się jako statyw stołowy. Może też pochwalić się niespotykanym kątem nagrywania, bo lampę da się bezstopniowo pochylać do tyłu.



Dzięki trzyetapowej kontroli barwy światła (3000/4500/6000 K) oferuje ona szeroką gamę efektów - od ciepłej bieli do dziennego oświetlenia. Natężenie światła można regulować w 10 stopniach - od jaskrawego błyszczenia do przyjemnie przyćmionego światła. Łatwo uzyskać tutaj też widowiskowy efekt „czarującego oka”, bo lampa za pomocą refleksów tworzy światełka, wyraźnie widoczne w źrenicach. Gwarantuje również uzyskanie optymalnego oświetlenia do wykonywania poradników makijażowych lub portretów selfie, co na pewno zwróci uwagę odbiorców. Wszystko ustawia się za pomocą przewodowego pilota zdalnego sterowania, dla równomiernego i jak najlepszego oświetlenia np. portretów czy nagrań.



Uchwyt na smartfona z głowicą kulową i elastycznym wspornikiem pozwoli nam wybrać poziomy lub pionowy format nagrywania oraz fotografowania. W rozszerzanym uchwycie zmieszczą się telefony o szerokości 6 -8 cm, urządzenie pasuje więc do mnóstwa modeli smartfonów. Producent pomyślał również o ochronie telefonu, gdyż uchwyt do niego wyścielono zabezpieczającą obudowę gumą. W zestawie znajdziemy też torbę do przechowywania lampy, co dodatkowo chroni ją przed kurzem i zadrapaniami w transporcie.



Cenę detaliczną lampy pierścieniowej HAMA z uchwytem na smartfona ustalono na poziomie 199 PLN.































Źródło: Info Prasowe / Hama