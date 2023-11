Lamzu Atlantis 4K - ewolucja kultowego projektu

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lamzu, to producent sprzętu dla graczy, który od momentu premiery swojej pierwszej myszy Atlantis nieustannie podbija serca graczy na całym świecie. To zasługa nie tylko wysokiej jakości sprzętu, ale również świetnie prowadzonej komunikacji ze społecznością, której producent słucha z uwagą, co pozwala na doskonalenie kolejnych produktów. Atlantis 4K to najnowsza odsłona kultowego projektu myszy dla prawdziwych pasjonatów, która jest już dostępna również w Polsce. Atlantis 4K został stworzony z myślą o wymagających graczach, oferując najwyższej klasy czujnik optyczny PixArt PAW3395 z regulacją rozdzielczości w zakresie od 200 do 26000DPI oraz doskonałe przełączniki Huano Transparent Blue Shell Pink Dot sprawiające, że każde kliknięcie jest precyzyjne i responsywne.







Bezprzewodowa swoboda

Dzięki nowemu kontrolerowi Nordic 52840, Atlantis 4K obsługuje częstotliwość próbkowania w wysokości 4000Hz, co przekłada się na niesamowitą szybkość i wierność odwzorowania ruchu dłonią. Mysz jest również wyjątkowo lekka i w zależności od wybranej wielkości waży zaledwie 57g (wersja OG) lub 49g (wersja Mini), co zapewnia komfort nawet podczas długich sesji grania. Z wbudowanym akumulatorem, mysz Lamzu Atlantis 4K oferuje bezprzewodową pracę do 70 godzin przy próbkowaniu 1000Hz. Dodatkowo, złącze ładowania USB-C i wysokiej jakości, lekki kabel w oplocie umożliwiają korzystanie z myszy przewodowo podczas ładowania.



Oprogramowanie

Mysz jest gotowa do użycia bez konieczności instalacji sterowników, jednak, dla tych, którzy chcą w pełni dostosować Atlantisa, Lamzu dostarcza oprogramowanie z zaawansowanymi opcjami, takimi jak debounce time, LOD czy makra.



Ceny:

- Lamzu Atlantis OG V2 4K Wireless Charcoal Black - 539 PLN

- Lamzu Atlantis Mini 4K Wireless Charcoal Black - 539 PLN





Specyfikacja techniczna

• Waga: 57g (wersja OG), 49g (wersja Mini)

• Sensor: Pixart PMW3395

• MCU: Nordic 52840

• Typ: Optyczny

• Przełączniki Huano Transparent Blue Shell Pink Dot (80mln kliknięć)

• Maksymalna rozdzielczość: 26000DPI

• Maksymalne przyspieszenie: 50 G

• Liczba przycisków: 6

• Rolka: Tak

• Enkoder: TTC Silver

• Częstotliwość próbkowania: 125-4000 Hz

• Czas pracy na akumulatorze: 70h (przy 100Hz)

• Wymiary: 123x66x38mm (wersja OG), 117x63x37mm (wersja Mini)

































Źródło: Info Prasowe - Lamzu