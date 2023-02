Laptopy NVIDIA Studio z kartami graficznymi GeForce RTX serii 40

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Od dziś w sklepach na całym świecie dostępne są laptopy z certyfikatem NVIDIA Studio, wyposażone w karty graficzne GeForce RTX serii 40. Twórcy mogą wybierać spośród wielu konfiguracji, a znajdziemy wśród nich m.in. laptopy MSI Stealth 17 Studio oraz Razer Blade 18, oba z wydajnymi kartami GeForce RTX 4090 Laptop. Producentami mającymi w swojej ofercie tego typu urządzenia są również firmy ASUS, GIGABYTE oraz Lenovo. Zostają one wprowadzone na rynek wraz z nowymi laptopami z kartami GeForce RTX serii 40 przeznaczonymi dla graczy.







Urządzenia zostały zapowiedziane podczas targów CES 2023. Zapewniają największy przyrost wydajności w historii komputerów przenośnych i są najszybszymi na świecie laptopami do pracy twórczej i grania. Oto kilka ich kluczowych cech:

- Są trzy razy wydajniejsze niż flagowe laptopy poprzedniej generacji, dzięki architekturze NVIDIA Ada Lovelace i technologiom Max-Q piątej generacji.

- Wykorzystują szereg technik NVIDIA RTX, w tym DLSS 3, która znacząco zwiększa liczbę wyświetlanych klatek na sekundę.

- Wspierane są przez platformę NVIDIA Studio, dzięki czemu zapewniają dostęp do narzędzi i aplikacji dla twórców, takich jak NVIDIA Omniverse, Canvas i Broadcast. Laptopy MSI Stealth 17 Studio oraz Razer Blade 18 mają preinstalowaną aplikację NVIDIA Broadcast.

- Otrzymują regularnie aktualizowane sterowniki NVIDIA Studio. Sterownik lutowy jest dostępny do pobrania już od dziś.



































Źródło: Info Prasowe / NVIDIA