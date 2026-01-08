Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Najlepsi e-sportowcy potrzebują sprzętu treningowego o najwyższej wydajności, aby móc przygotować się do elitarnych zawodów na całym świecie. Zawodnicy e-sportowi rywalizują na ekranach o przekątnej 24 cali i większych, a najskuteczniejszy trening odzwierciedla warunki zawodów, co może być trudne, ponieważ profesjonalni e-sportowcy podróżują po całym świecie, aby brać udział w zawodach. Koncepcja Lenovo Legion Pro Rollable została zaprojektowana, aby odpowiedzieć na potrzeby sportowców, którzy potrzebują profesjonalnej wydajności w urządzeniu, które mogą zabrać ze sobą w podróż.







Koncepcja Legion Pro Rollable obejmuje rozsuwany wyświetlacz Lenovo PureSight OLED Gaming, który rozwija się z obu końców dzięki zastosowaniu podwójnego silnika i konstrukcji opartej na napięciu, co pozwala na rozszerzanie i zwijanie wyświetlacza przy minimalnych wibracjach i hałasie, zapewniając płynne i kontrolowane rozkładanie i zwijanie. Specjalny system napinający utrzymuje stałe napięcie na całym panelu OLED, a strategicznie zastosowane materiały o niskim współczynniku tarcia chronią panel przed ścieraniem podczas całego cyklu zwijania.



Wyświetlacz Lenovo PureSight OLED ma rozmiar 16 cali w trybie Focus Mode i najlepiej sprawdza się, kiedy sportowcy doskonalą precyzję ruchów i poprawiają refleks. Podczas treningu świadomości widzenia peryferyjnego, ćwiczeń rotacyjnych i koordynacji zespołowej ekran powiększa się do 21,5 cala w trybie taktycznym. Kiedy nadchodzi czas, aby skupić się na elitarnym treningu zorientowanym na rywalizację i ogólnej spójności zespołu, ekran może powiększyć się do pełnych 24 cali w trybie Arena, umożliwiając profesjonalnym sportowcom e-sportowym podróżującym po całym świecie noszenie kompaktowego sprzętu, ale umożlwiającego trenowanie na dużą skalę.



Koncepcja Legion Pro Rollable opiera się na modelu Legion Pro 7i, wyposażonym w najwyższej klasy procesory Intel Core Ultra i procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU. Procesory graficzne NVIDIA Blackwell z serii GeForce RTX 50 Laptop GPU zapewniają graczom i twórcom przełomowe możliwości. Dzięki ogromnej mocy obliczeniowej sztucznej inteligencji seria RTX 50 umożliwia nowe doświadczenia i grafikę na najwyższym poziomie. Zwiększ wydajność dzięki NVIDIA DLSS 4, generuj obrazy z niespotykaną dotąd prędkością i uwolnij swoją kreatywność dzięki NVIDIA Studio.



W ramach weryfikacji koncepcji wykorzystano również silnik Lenovo AI Engine+ oparty na rdzeniu Lenovo LA Core (LA1 + LA3), który oferuje funkcję wykrywania scenariuszy w czasie rzeczywistym, zwiększając liczbę klatek na sekundę i optymalizując zasoby w celu uzyskania najwyższej wydajności. Funkcja Smart FPS dynamicznie dostosowuje ustawienia, aby zapewnić płynną i stabilną rozgrywkę, nawet w momentach największej presji. Wykorzystujące sztuczną inteligencję funkcje dostrajania procesora i karty graficznej zwiększają liczbę klatek na sekundę, umożliwiając rozgrywkę na najwyższym poziomie.

























źródło: Info Prasowe - Lenovo