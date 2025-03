Lenovo - Najnowsze laptopy z serii ThinkPad i ThinkBook

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Na targach MWC 2025 firma Lenovo zaprezentowała swoje najnowsze portfolio urządzeń biznesowych opartych na sztucznej inteligencji, obejmujące serie laptopów ThinkPad i ThinkBook nowej generacji, rozszerzone oprogramowanie i najnowsze rozwiązania zabezpieczające ThinkShield, a także przedstawiła wizjonerskie innowacje typu proof-of-concept. Te nowe urządzenia - zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności, personalizacji i ochronie biznesu - integrują komputery oparte na sztucznej inteligencji, elastyczne obudowy i rozwiązania bezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom profesjonalistów i pracowników hybrydowych.







• Lenovo ThinkBook "nazwa kodowa Flip" AI PC Concept - jako kluczowa nowość na MWC 2025, Lenovo ThinkBook Flip AI PC Concept wprowadza składany na zewnątrz wyświetlacz OLED, umożliwiający wszechstronne przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji, wielozadaniowość na podzielonym ekranie i inteligentną adaptację przestrzeni roboczej

• Inteligentniejsze laptopy biznesowe - komputery Lenovo ThinkPad i ThinkBook AI z ulepszoną sztuczną inteligencją, w tym Lenovo ThinkPad X13 Gen 6, Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 i Lenovo ThinkBook 16p Gen 6, oferują akcelerację sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo korporacyjne i elastyczność pracy hybrydowej, a wybrane modele ThinkPad kwalifikują się jako komputery Copilot+. Lenovo zaktualizowało również swoje serie ThinkPad T i E oraz ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5

• AI-Driven Proofs of Concept - Lenovo prezentuje innowacyjne komputery modułowe z ekosystemem Magic Bay, obejmującym dołączane akcesoria, takie jak urządzenia Magic Bay Tiko i modułowe wyświetlacze dodatkowe

• Innowacje w dziedzinie komputerów immersyjnych - Lenovo odkrywa nowe granice w dziedzinie sztucznej inteligencji i immersyjnych komputerów dzięki koncepcji laptopa ThinkBook 3D i koncepcji Lenovo AI Ring. Ponadto koncepcja 34-calowego zakrzywionego monitora Hybrid Dimensional uzupełnia nowe koncepcje zaprojektowane z myślą o adaptacyjnych przepływach pracy, interakcji przestrzennej i ulepszonej współpracy biznesowej



ThinkBook "nazwa kodowa Flip" AI PC Proof of Concept: Nowa elastyczna gwiazda adaptacyjnych komputerów biznesowych

Opierając się na dziedzictwie Lenovo w zakresie pionierskich komputerów biznesowych opartych na sztucznej inteligencji, ThinkBook "nazwa kodowa Flip" AI PC Concept reprezentuje kolejną ewolucję w adaptacyjnych, opartych na sztucznej inteligencji formatach. Jako jeden z głównych elementów prezentacji Lenovo na MWC 2025, na nowo definiuje sposób interakcji profesjonalistów z przepływami pracy i dynamicznymi środowiskami pracy opartymi na sztucznej inteligencji.



Demonstrując rewolucyjne podejście do adaptacyjnych komputerów biznesowych opartych na sztucznej inteligencji, 18,1-calowy, składany na zewnątrz wyświetlacz OLED umożliwia użytkownikom przejście z kompaktowego 13-calowego laptopa do pionowo rozszerzonej przestrzeni roboczej, optymalizując produktywność, wielozadaniowość i współpracę opartą na sztucznej inteligencji. Ta przełomowa konstrukcja umożliwia profesjonalistom płynne przełączanie się między pięcioma różnymi trybami, w tym Trybem Clamshell do tradycyjnych zadań laptopa, Trybem Pionowym do przeglądania dokumentów, Trybem Udostępniania do współpracy na dwóch wyświetlaczach, Trybem Tabletu do kreatywnych przepływów pracy i Trybem Czytania do komfortowego czytania bez rozpraszania uwagi.



Dzięki wielozadaniowości wspomaganej sztuczną inteligencją, ThinkBook "nazwa kodowa Flip" AI PC Concept integruje funkcję Workspace Split Screen, umożliwiając użytkownikom uruchamianie wielu aplikacji obok siebie, tym samym eliminując potrzebę stosowania zewnętrznych monitorów. Procesor Intel Core Ultra 7, 32 GB pamięci LPDDR5X1 i pamięć masowa PCIe SSD pomagają zapewnić płynną wydajność opartą na sztucznej inteligencji. Z kolei Smart ForcePad wprowadza 3-warstwowy podświetlany pulpit nawigacyjny w celu dodania klawiszy numerycznych i sterowania multimediami do ForcePada pozwalając na intuicyjne sterowanie. Porty Thunderbolt 4 i czytnik linii papilarnych umożliwiają szybką łączność i bezpieczeństwo klasy biznesowej, dzięki czemu ThinkBook "nazwa kodowa Flip" AI PC Concept to przyszłość wszechstronnych, hybrydowych środowisk pracy opartych na sztucznej inteligencji.



Podczas gdy Lenovo nieustannie przesuwa granice komputerów opartych na sztucznej inteligencji dzięki wizjonerskim urządzeniom koncepcyjnym, takim jak ThinkBook "nazwa kodowa Flip" AI PC Concept, dostarcza również natychmiastowe rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, które zwiększają produktywność już dziś. Komputery Lenovo ThinkPad i ThinkBook AI PC integrują zaawansowaną akcelerację AI, bezpieczeństwo korporacyjne i łatwość zarządzania IT w celu zwiększenia personalizacji, produktywności i ochrony. Ponadto wybrane modele ThinkPad to urządzenia z Copilot+, napędzane procesorami Intel Core Ultra 200V lub AMD Ryzen AI z serii 300, co czyni je jednymi z najszybszych, najinteligentniejszych i najbezpieczniejszych komputerów z systemem Windows w historii. Są nawet 5 razy szybsze niż najpopularniejsze 5-letnie komputery z systemem Windows, które są nadal w użyciu.



Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1: pierwszy konwertowalny laptop z serii T dla biznesowych profesjonalistów

Lenovo zaprezentowało Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1, pierwszy konwertowalny laptop z serii ThinkPad T, zapewniający zoptymalizowaną wydajność i akcelerację AI w elastycznej obudowie. Zbudowany z myślą o hybrydowych profesjonalistach, a jego konstrukcja z podwójnym zawiasem 360° umożliwia przejście między trybami laptopa, namiotu, podstawki i tabletu. Opcjonalne pióro Lenovo Yoga Pen z mocowaniem magnetycznym obsługuje precyzyjne adnotacje, pismo odręczne i sesje burzy mózgów, dzięki czemu jest idealne dla kadry kierowniczej, konsultantów i profesjonalistów wymagających elastyczności.



Zasilany procesorami Intel Core Ultra i Intel vPro, Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 zapewnia responsywne przepływy pracy z obsługą sztucznej inteligencji; od zautomatyzowanych zadań zwiększających produktywność po ulepszoną sztuczną inteligencję i redukcję szumów podczas wirtualnych spotkań. Jego energooszczędny wyświetlacz dotykowy o jasności 500 nitów lub 400 nitów WUXGA zapewnia jeszcze bardziej żywy obraz, a łączność Wi-Fi 72 i opcjonalna łączność 5G3 gwarantują płynną mobilność. Bateria CRU o pojemności 58 Wh zapewnia długotrwałą wydajność i łatwiejszą naprawę. Klawiatura ThinkPad TrackPoint z dotykowymi, ergonomicznymi udoskonaleniami stanowi komfortowe rozwiązanie niezbędne do codziennej, wielogodzinnej pracy dla profesjonalistów, którzy wymagają nieprzerwanej produktywności.



Lenovo ThinkPad X13 Gen 6: Najlepsza równowaga między mocą i mobilnością

Nowo zaprojektowany Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 jest przeznaczony dla profesjonalistów, którzy wymagają wysokiej wydajności w ultramobilnym pakiecie. Jedna z najlżejszych konstrukcji ThinkPad w historii, ważąca zaledwie 0.933 kg, oferuje wydajność opartą na sztucznej inteligencji, bezpieczeństwo klasy korporacyjnej i całodzienną produktywność. Zoptymalizowany pod kątem nowoczesnej pracy hybrydowej, pasek komunikacyjny z kamerą 5 MP + IR usprawnia wirtualne spotkania dzięki lepszej przejrzystości i bezpieczeństwu oraz zmniejsza rozmiar ramki. Maksymalnie Wi-Fi 72 i opcjonalnie 5G3 pomaga zapewnić szybką i stabilną łączność w środowisku biurowym i zdalnym. Dzięki procesorom Intel Core Ultra i Intel vPro lub AMD Ryzen AI PRO konfigurowalnym z maksymalnie 64 GB1 LPDDR5x, ThinkPad X13 Gen 6 przyspiesza przepływy pracy oparte na sztucznej inteligencji, w tym analitykę predykcyjną, inteligentną automatyzację i ulepszone narzędzia do współpracy.



Urządzenie jest również wyposażone w baterię CRU o pojemności 41 Wh lub 54,7 Wh, zapewniającą mobilność i dłuższy czas pracy, co czyni go mocnym i niezawodnym narzędziem dla mobilnych profesjonalistów. Dzięki obudowie z włókna węglowego pochodzenia biologicznego, pokrywie C wykonanej w 90% z magnezu pochodzącego z recyklingu i pokrywie D wykonanej w 55% z aluminium pochodzącego z recyklingu, urządzenie jest również zgodne z działaniami Lenovo w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, jednocześnie zwiększając trwałość bez zwiększania masy.



Lenovo ThinkBook 16p Gen 6: wydajność oparta na sztucznej inteligencji dla biznesu i kreatywnych profesjonalistów

Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, twórców i profesjonalistów, którzy wymagają wysokiej wydajności akceleracji AI, precyzyjnej grafiki i inteligentnej wielozadaniowości. Dzięki procesorom Intel Core Ultra (HX-SKU) laptop ten zapewnia wyjątkową moc obliczeniową do złożonych zadań.



Dyskretny moduł NPU (Neural Processing Unit) zasila osobistego asystenta Lenovo AI Now, płynnie zwiększając produktywność i automatyzację przepływu pracy. Uwalnia to procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX do wykonywania bardziej złożonych zadań, takich jak akceleracja klasy studyjnej w czasie rzeczywistym do renderowania 3D, modelowania i wizualizacji złożonych projektów. Dzięki wyższemu współczynnikowi TDP systemu wynoszącemu 180 W (do 200 W w trybie Geek Mode), twórcy mogą cieszyć się zwiększoną wydajnością i stabilnością podczas wymagających zadań. Zapewnia to płynniejszą wielozadaniowość i krótszy czas renderowania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla komputerów o wysokiej wydajności.



16-calowy wyświetlacz 3.2K z kalibracją kolorów X-Rite i obsługą niskiego poziomu niebieskiego światła pomaga zapewnić dokładne odwzorowanie obrazu kreatywnym profesjonalistom, jednocześnie pomagając zmniejszyć zmęczenie oczu. Łączność Wi-Fi 72, USB-C i HDMI umożliwiają płynną pracę z wieloma urządzeniami, a zaawansowany system chłodzenia z dwoma wentylatorami zapewnia najwyższą wydajność przy dużym obciążeniu. ThinkBook 16p Gen 6 łączy w sobie moc, inteligencję AI i precyzję, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem zarówno dla biznesu, jak i kreatywnych profesjonalistów.



Modułowe i immersyjne innowacje Lenovo torują drogę dla przyszłości komputerów

Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 został stworzony z myślą o możliwości rozbudowy i modułowości. Lenovo rozszerza swoją wiodącą pozycję w zakresie innowacji dzięki ekosystemowi Magic Bay, serii dołączanych akcesoriów opartych na sztucznej inteligencji, zaprojektowanych w celu zwiększenia produktywności, wielozadaniowości i współpracy dla profesjonalistów korzystających z Lenovo ThinkBook 16p Gen 6. Te modułowe innowacje płynnie integrują się z ekosystemem Magic Bay firmy Lenovo, zapewniając konfigurowalne ulepszenia biznesowych przepływów pracy:

• Koncepcja podwójnego wyświetlacza Magic Bay - Podwójny, 13.3-calowy, dołączany ekran dodatkowy, rozszerzający Lenovo ThinkBook 16p w wieloekranową stację roboczą. Idealny do wizualizacji danych, edycji treści i wspólnych projektów, pozwala użytkownikom wyświetlać wiele aplikacji jednocześnie bez konieczności korzystania z zewnętrznego monitora.

• Koncepcja drugiego wyświetlacza Magic Bay - kompaktowy 8-calowy ekran służący jako dedykowany pulpit nawigacyjny AI, zapewniający szybki dostęp do narzędzi zwiększających produktywność, aplikacji do przesyłania wiadomości i spostrzeżeń generowanych przez AI. Idealny dla profesjonalistów w podróży, pomaga zapewnić, że kluczowe informacje są zawsze w zasięgu ręki.

• Koncept Magic Bay "nazwa kodowa Tiko" - kompaktowy towarzysz interakcji emocjonalnej AI, który wyświetla status w czasie rzeczywistym w stylu emoji, zapewnia interaktywne odpowiedzi oparte na gestach i oferuje spersonalizowane powiadomienia emoji. Dzięki ekspresyjnemu interfejsowi sztucznej inteligencji pomaga użytkownikom być na bieżąco i angażować się przez cały dzień pracy.

• Koncept Magic Bay "nazwa kodowa Tiko Pro" - dedykowany wyświetlacz oparty na sztucznej inteligencji, oferujący interfejs widżetów w czasie rzeczywistym i integrację Lenovo AI Now. Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, którzy pracują wielozadaniowo i zarządzają wieloma przepływami pracy. Działa w formie zawsze dostępnego asystenta, który pomaga usprawnić przepływ informacji.



Dostępność i ceny w regionie EMEA6

• Lenovo ThinkPad X13 Gen 6 będzie dostępny od czerwca 2025 roku, a jego cena startowa ma wynosić 1399 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad T14s 2-in-1 będzie dostępny od czerwca 2025 roku, a jego cena startowa ma wynosić 1649 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 będzie dostępny od kwietnia 2025 roku, z przewidywaną ceną startową 1999 euro bez VAT, a dodatkowe modele będą dostępne od czerwca 2025 roku, z przewidywaną ceną startową 1599 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 będzie dostępny od maja 2025 r., z przewidywaną ceną startową 1549 euro bez VAT, a dodatkowe modele będą dostępne od czerwca 2025 r., z przewidywaną ceną startową 1499 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad T16 Gen 4 będzie dostępny od czerwca 2025 roku, a jego cena startowa ma wynosić 1549 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 będzie dostępny od kwietnia 2025 r., z przewidywaną ceną startową 669 euro bez VAT, a dodatkowe modele będą dostępne od maja 2025 r., z przewidywaną ceną startową 499 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkPad E16 Gen 3 będzie dostępny od kwietnia 2025 r., z przewidywaną ceną startową 679 euro bez VAT, a dodatkowe modele będą dostępne od maja 2025 r., z przewidywaną ceną startową 509 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkBook 16p Gen 6 będzie dostępny od XXX 2025 roku, a jego cena startowa ma wynosić 2999 euro bez VAT.

• Lenovo ThinkBook 14 2-in-1 Gen 5 będzie dostępny od maja 2025 roku, a jego cena startowa ma wynosić 869 euro bez VAT.



