Lenovo - Ruszyła sprzedaż ThinkPada X1 Nano

Do polskich sklepów trafił najlżejszy ThinkPad w historii, który zrewolucjonizuje rynek laptopów. Dodatkowo przy zakupie dowolnego modelu ThinkPad X1 Nano, klienci otrzymają m.in. dodatkową usługę w postaci Premier Support w standardzie. X1 Nano to najnowsza pozycja Lenovo w ofercie laptopów klasy premium z serii X1, która odznacza się m.in. niezwykłą lekkością i platformą Intel Evo 2 z procesorem Intel Core 11. generacji z imponującą sztuczną inteligencją. ThinkPad X1 Nano jest najlżejszym ThinkPadem w historii - waży zaledwie 907 g oferując jednocześnie doskonałą wydajność, bezpieczeństwo, wytrzymałość i parametry techniczne na najwyższym poziomie.







Najnowszy laptop Lenovo wyróżnia się także 13-calowym ekranem o rozdzielczości 2K i proporcjach 16:10, który w połączeniu z kartą graficzną Intel Iris X zapewnia duży obszar roboczy oraz doskonały, wyrazisty obraz. Do wydajnej i bezpiecznej pracy przyda się także wbudowana obsługa najnowocześniejszej łączności Wi-Fi 6 i opcjonalny modem 4G/5G. W tak smukłym i lekkim urządzeniu zadbano też o wyjątkowo długi czas działania na baterii, a także odpowiednie doznania multimedialne dzięki obsłudze technologii Dolby Vision i Dolby Atmos. Dodatkowo ThinkPad X1 Nano został objęty usługą Premier Support, czyli profesjonalnym wsparciem technicznym dostępnym 24/7 i priorytetowym serwisem, która oferowana jest dla tego modelu w standardzie.



Lenovo ThinkVision M14 to monitor, który stanowi doskonałe uzupełnienie do komputera w pracy czy podczas nauki zdalnej z racji swojej mobilności, poręczności i dodatkowych funkcji. Ten ultraprzenośny 14-calowy monitor o rozdzielczości Full HD oraz matrycy IPS łatwo łączy się z laptopem za pośrednictwem USB-C i pozwala dodatkowo na pracę w dowolny sposób dzięki elastycznej konstrukcji dającej możliwość ustawienia nachylenia ekranu pod kątem od -5 do 90 stopni. Bezbłędnie sprawdzi się tam, gdzie przyda się dodatkowy, mobilny wyświetlacz, który po złożeniu nie będzie niepotrzebnie zajmować cennego miejsca.



ThinkPad X1 Nano jest już dostępny w sprzedaży, a u wybranych partnerów będzie oferowany w zestawie z monitorem ThinkVision M14 bez dodatkowych kosztów. Bez wątpienia takie połączenie laptopa i mobilnego monitora znajdzie zastosowanie w coraz częściej spotykanym hybrydowym trybie pracy.



























Źródło: Info Prasowe / Lenovo