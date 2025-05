Lenovo - nowa generacja komputerów stacjonarnych i monitorów AI PC

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo zaprezentowała nową generację urządzeń biznesowych dla nowoczesnych miejsc pracy, obejmującą kompleksową ofertę komputerów stacjonarnych ThinkCentre z serii M 6. generacji z technologią AI oraz monitorów ThinkVision z serii T 40. generacji. Zaprojektowana z myślą o potrzebach przedsiębiorstw o każdej wielkości seria komputerów stacjonarnych ThinkCentre łączy w sobie wydajność i niezawodność w różnych wersjach konstrukcyjnych, w tym tower, kompaktowej i typu all-in-one (AIO). Z kolei monitory ThinkVision z serii T to kombinacja znakomitego wyświetlacza, opcji łączności i możliwości zarządzania.







Skalowalna moc i imponująca wydajność

Bezkompromisowe połączenie mocy i możliwości rozbudowy – komputery stacjonarne Lenovo ThinkCentre z serii M 6. generacji z typu tower i kompaktowe modele zostały stworzone by sprostać oczekiwaniom w najbardziej wymagających środowiskach biznesowych. Zaprojektowane z myślą o trenowaniu modeli AI, projektowaniu 3D, analizie danych i nie tylko, komputery stacjonarne zapewniają maksymalną wydajność TOPS dzięki połączeniu procesora CPU i dyskretnych procesorów NPU i GPU oraz wyjątkową łączność z różnymi portami. Modele typu tower, takie jak ThinkCentre M90t 6. generacji, są wyposażone w technologię Intel vPro Enterprise z procesorami Intel Core Ultra 9 obsługującymi AI (seria 2), funkcje obsługi pamięci DDR5 i 8 gniazd rozszerzeń, dzięki czemu stają się one przyszłościowe i ponadczasowe.



Duże możliwości przy niewielkich rozmiarach

Idealne do niewielkich przestrzeni komputery stacjonarne ThinkCentre z serii M 6. generacji są również dostępne w kompaktowej konstrukcji typu 1L, którą można zmieścić lub ukryć za ekranem monitora, a nawet w szufladzie biurka. Te niewielkie komputery stacjonarne, będące znakomitym wyborem dla sektora ochrony zdrowia, handlu detalicznego i finansów, zapewniają pełnowymiarową wydajność AI na poziomie korporacyjnym. Można je też w pełni dostosować do własnych preferencji poprzez elastyczność w montażu, od komponentów po akcesoria. Wybrane modele, w tym ThinkCentre M90q 6. generacji, są wspierane w najbardziej zaawansowanym wariancie przez procesor Intel Core Ultra 9, obsługują do czterech wyświetlaczy, a także opcjonalnie mogą zostać wyposażone w dyskretny procesor NPU o wydajności 30 TOPS dla zabezpieczonej wbudowanej AI.



Udoskonalona konstrukcja z AI Intelligence

Dla firm wymagających wydajnej AI bez zbędnych elementów, komputery stacjonarne Lenovo ThinkCentre z serii M 6. generacji AIO oferują wydajną moc z immersyjnym wyświetlaczem. Zaprojektowana z myślą o najbardziej wymagających branżach, w tym tych, w których wykorzystuje się wizualizacje 3D, takich jak opieka zdrowotna oraz branże kreatywna i edukacyjna, nowa generacja komputerów AIO może zapewnić do 260 TOPS wydajności AI dzięki procesorom Intel Core Ultra. Wybrane modele, takie jak ThinkCentre M90a 6. generacji, są wyposażone w 23.8-calowy antyrefleksyjny wyświetlacz FHD z ultra-cienkimi ramkami i z 99% dokładnością palety barw sRGB, płynną częstotliwością odświeżania 120 Hz zapewniającą ostry obraz oraz są certyfikowane pod katem EyeSafe i odporności na wodę i kurz w standardzie IP55.



Nowe komputery stacjonarne Lenovo ThinkCentre z serii M 6. generacji są wyposażone w autorskie rozwiązania AI Lenovo, w tym Lenovo AI Now, wbudowanego osobistego asystenta zwiększającego produktywność i automatyzację przepływu pracy, oraz narzędzie Lenovo AI Turbo Engine, który na bieżąco przydziela zasoby w celu optymalizacji wydajności w oparciu o obciążenie pracą. Narzędzia te wspierane są przez Lenovo ThinkShield, kompleksowe rozwiązanie zabezpieczające, które łączy sprzęt i oprogramowanie w celu ochrony danych. Aby zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa zastosowano czip dTPM 2.0, który szyfruje hasła i dane, blokadę Smart USB opartą na BIOS-ie oraz funkcję inteligentnego wyłączania portów USB, która uniemożliwia nieautoryzowany dostęp poprzez urządzenia peryferyjne i nie tylko.



Znakomita wydajność wizualna i wszechstronne opcje łączności

Jako idealny wybór dla współczesnych profesjonalistów monitory Lenovo ThinkVision z serii T 40. generacji zapewniają wydajność, dostosowaną do indywidualnych potrzeb. Seria wyświetlaczy IPS WQHD i UHD charakteryzuje się szeroką gamą kolorów 99% sRGB i BT.709, co zapewnia dokładny i żywy obraz, oraz zmienną częstotliwością odświeżania (48-120 Hz), która dynamicznie dostosowuje się do treści wyświetlanych na ekranie, gwarantując długoterminową oszczędność energii i płynny obraz. Każdy monitor został zaprojektowany z myślą o zwiększeniu wydajności i oferuje szereg opcji łączności, w tym rozwiązanie typu USB-C z jednym kablem w monitorach ThinkVision ze stacją dokującą, wbudowane modułowe technologie VoIP do zdalnych konferencji z funkcjami opartymi na AI i nie tylko. Wybrane jednostki oferują szybkie ładowanie urządzeń z mocą do 100 W.



Odpowiedzialny design i scentralizowane zarządzanie

Zaangażowanie Lenovo w zwiększony poziom wykorzystywania bardziej zrównoważonych materiałów znajduje odzwierciedlenie w linii monitorów ThinkVision z serii T 40. generacji, wykonanym w 95% z tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu poużytkowego i sprzedawanym w opakowaniach niezawierających plastiku. Seria ta jest również certyfikowana pod kątem zgodności z najbardziej rygorystycznymi normami środowiskowymi obowiązującymi w branży, w tym ENERGY STAR, TCO i EPEAT Gold. Lenovo Display Fleet Manager (LDFM) zwiększa możliwości menedżerów IT w zakresie zdalnego zarządzania dzięki funkcjom scentralizowanego zarządzania zasobami, aktualizacjom oprogramowania sprzętowego i konfiguracjom ustawień wyświetlania. Dzięki LDFM aktualizacje oprogramowania sprzętowego trwają około minuty i mogą być wdrażane partiami, aby zminimalizować przestoje w pracy użytkowników końcowych.



Ceny i dostępność

• Model ThinkCentre M90t 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 799 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M90s 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 779 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M90q Gen 6 jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 769 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M90a 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 849 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M90a Pro 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 1039 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M70t 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 719 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M70s 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 709 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M70q 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 689 EURO (bez VAT).

• Model ThinkCentre M70a 6. generacji jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 799 EURO (bez VAT).

• Model ThinkVision T24-40 jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 299 EURO (bez VAT).

• Model Lenovo ThinkVision T27Q-40 trafi do sprzedaży 10 czerwca 2025 r., a jego cena minimalna ma wynosić 359 EURO (z VAT).

• Model Lenovo ThinkVision T27QD-40 trafi do sprzedaży 14 lipca 2025 r., a jego cena minimalna ma wynosić 399 EURO (z VAT).

• Model ThinkVision T27-40 jest dostępny już teraz, a jego cena minimalna ma wynosić 279 EURO (z VAT).

• Model Lenovo ThinkVision T27UD-40 trafi do sprzedaży 22 lipca 2025 r., a jego cena minimalna ma wynosić 449 EURO (z VAT).

• Model Lenovo ThinkVision T34WD-40 trafi do sprzedaży 25 czerwca 2025 r., a jego cena minimalna ma wynosić 549 EURO (z VAT).



Ceny i dostępność w Polsce zostaną podane wkrótce.





























źródło: Info Prasowe - Lenovo