NAVITEL wprowadza kamery RS984 i RS985 z 4K i HDR

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

NAVITEL podnosi poprzeczkę – nowe wideorejestratory RS984 GPS i RS985 GPS to klasa Premium w najlepszym wydaniu. To połączenie najnowszych technologii z eleganckim designem, stworzone z myślą o kierowcach, którzy oczekują więcej niż tylko rejestracji trasy. Obraz w jakości 4K, zaawansowany sensor Sony STARVIS IMX415 i technologia HDR gwarantują wyjątkową jakość nagrań – zarówno w dzień, jak i w nocy. Tylna kamera Full HD rejestruje to, co dzieje się za pojazdem, a system ADAS wspiera kierowcę, ostrzegając przed potencjalnymi zagrożeniami na drodze. Kamerka NAVITEL RS985 GPS jest dostępna w Media Expert, RTV Euro AGD i Komputronik, zaś model RS984 GPS kupimy w sklepie x-kom w cenie SRP 599 PLN.































źródło: Info Prasowe - NAVITEL