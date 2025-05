Dreame prezentuje robota L50 Ultra

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Dreame wprowadza do swojej oferty nowy model robota sprzątającego - L50 Ultra. Uzupełnienie gamy w tej kategorii produktowej ma na celu umożliwienie użytkownikom wyboru najlepiej dopasowanego do ich potrzeb urządzenia. Dreame L50 Ultra to robot, który pokona nawet 6-centymetrowe progi, dzięki sytemowi ProLeap™, dogłębnie wyczyści podłogi z mocą ssania na poziomie do 19.500 Pa oraz kompleksowo zadba o siebie w stacji PowerDock. Do 6 czerwca najnowszego reprezentanta marki można znaleźć w ofercie premierowej.



Kocie ruchy

Nawigacja robotów sprzątających Dreame stała się jednym z elementów rozpoznawczych marki na całym świecie. Oczywistym jest więc, że L50 Ultra będzie doskonale odnajdywał się w domach. Za orientację w terenie odpowiedzialne są tu przede wszystkim LDS oraz kamera wizyjna. Pierwszy z nich jest laserowym miernikiem odległości, dzięki któremu robot zna swoje położenie w stosunku do występujących w otoczeniu przedmiotów.



Jego działanie wspiera kamera, która wykorzystuje światło strukturalne 3D oraz sztuczną inteligencję, aby robot lepiej reagował na występujące w przestrzeni przedmioty. W ten sposób rozpozna typ zabrudzeń, czy pozostawione na podłodze przeszkody, aby wybrać optymalny sposób pracy. Co może być istotne dla niektórych użytkowników – kamera może pełnić funkcję interkomu. W modelu L50 Ultra zwinność poruszania się zwiększa system ProLeap, dzięki któremu jest w stanie pokonać nawet 6-centymetrowe progi. Wszystko za sprawą dodatkowych nóżek, które w przypadku napotkania przeszkody podniosą przód robota, aby mógł się na nią wspiąć.



Wciągające odkurzanie

Większość robotów sprzątających w swojej pracy wykorzystuje szczotkę boczną, która nagarnia zabrudzenia sprzed robota oraz te zgromadzone w rogach i wzdłuż ścian. Marka Dreame od lat w swoich urządzeniach stosuje w tym module wiele usprawnień. W modelu L50 Ultra szczotka boczna osadzona jest na ruchomym ramieniu, które wychodzi poza korpus robota, aby jeszcze lepiej czyścił w trudnodostępnych miejscach. Co istotne, moduł ten dostosowuje się do aktualnych warunków, np. podniesie, gdy robot wykryje mokrą plamę. W takich sytuacjach do góry podniesie się również moduł głowicy odkurzającej. Omawiając ten moduł należy zaznaczyć, że w modelu L50 Ultra mamy do czynienia z rozwiązaniem o nazwie HyperStream™, w którym pracują dwie, specjalnie zaprojektowane szczotki. Pierwsza z nich posiada włosie, a druga wykonana jest z elastycznej gumy TPU, aby jeszcze lepiej usuwać zabrudzenia. Co ważne, dzięki innowacyjnej kanału powietrznego, skutecznie zbierane są również włosy (nawet 30-centymetrowe), bez ryzyka ich owinięcia na szczotkach.



Omawiając możliwości urządzenia odkurzającego nie sposób nie wspomnieć o silniku. Dreame L50 Ultra został wyposażony w silnik TurboForce szóstej generacji, który jest w stanie wygenerować imponującą siłę ssania na poziomie do 19.500 Pa. Co ważne optymalizacja konstrukcji silnika zaowocowała również osiągnięciem lepszego tłumienia hałasu podczas. Dzięki temu Dreame L50 Ultra może pochwalić się certyfikatem „TUV Low Noise Cleaning”.



Mokra robota

Podczas czyszczenia na mokro Dreame L50 Ultra wykorzystuje dwie, obracające się nakładki mopujące. Robot stale dozuje na nie czystą wodę, a dzięki czujnikowi zmętnienia wody w stacji bada stan czystości tego modułu. Jeżeli robot uzna, że nakładki mopujące wymagają czyszczenia, wróci do stacji, dokładnie wyczyści, aby po tej czynności powrócić do rozpoczętego zadania.



W modelu L50 Ultra w zakresie mopowania Dreame zastosowało kilka sprawdzonych rozwiązań. Jedna z dwóch nakładek mopujących, podobnie jak opisana szczotka boczna, wysuwa się poza obrys robota, aby lepiej czyścić przestrzenie wzdłuż, czy inne trudnodostępne miejsca. Technologia ta nosi nazwę Dual Flex Arm. Co więcej, nakładki mopujące mogą unieść się na wysokość 10,5 mm podczas czyszczenia dywanu, aby go nie zamoczyć. Robot może również pozostawić je w stacji dokującej, co doskonale sprawdzi się, gdy robotowi przyjdzie sprzątać podłogi miękkie z długim włosiem.



Czyste porozumienie

Robot odkurzająco-mopujący powinien być wyposażony w rozwiązania, które pozwolą efektywnie połączyć realizowane przez niego działania. Tak też jest w przypadku Dreame L50 Ultra. Doskonałym przykładem jest system unoszenia szczotki bocznej, głowicy czyszczącej oraz nakładek mopujących, który nosi nazwę Triple-up Tech. Jest on wspierany przez system wykrywania zabrudzeń OmniDirt 2.0., który wykorzystuje sztuczną inteligencję. Dzięki temu odróżnia zabrudzenia suche, mokre, mieszane oraz te większych rozmiarów, aby robot automatycznie dostosował do nich strategię czyszczenia.

Dreame L50 Ultra został wyposażony w szereg funkcji, które mają na celu zwiększenie komfortu domowników, w tym naszych pupili. Robot automatycznie identyfikuje obiekty, w tym miski z jedzeniem i kuwety, aby pozwolić na dostosowanie sposobu pracy na danym obszarze. Co więcej, podczas pracy automatycznie rozpoznaje i unika zwierząt i ludzi, zaznaczając pominięte obszary na mapie w aplikacji, aby powrócić do nich, gdy będzie to możliwe. To jednak nie wszystko, robot ten wyposażono w tryb znajdowania zwierząt – po wybraniu w aplikacji tego polecenia robot samodzielnie wyszuka go i zrobi mu zdjęcie.



Home, sweet home

Stacja bazowa jest miejscem, w którym robot dba o swoją higienę z nabiera energii do kolejnych zadań. W przypadku Dreame L50 Ultra mamy do czynienia z rozwiązaniem PowerDock, które stanowi kompleksowe rozwiązanie – pozwala ona na automatyczne suszenie mopa gorącym powietrzem, uzupełnianie wody w zbiorniku robota, dozowanie detergentu, opróżnianie zbiornika na kurz, czyszczenie nakładek mopujących gorącą wodą o temperaturze 75°C. Co ważne, stację można podłączyć do instalacji wodno-kanalizacyjnej, aby jeszcze bardziej zwiększyć poziom samodzielności robota. Co ważne, stację modelu Dreame L50 Ultra wyposażono w system AceClean, który podczas procesu czyszczenia nakładek mopujących uruchamia 20 dysz natryskowych, aby wyeliminować pracę człowieka – system samodzielnie zajmuje się czyszczeniem i suszeniem. Dodatkowo usuwa brudną wodę, zapobiegając powstawaniu nieprzyjemnych zapachów. Wszystkie możliwości stacji PowerDock™ sprawiają, że urządzenie może pracować samodzielnie przez długie tygodnie.



Sprzątanie w jednym palcu

Robot sprzątający L50 Ultra jest kompatybilny z aplikacją na urządzenia mobilne – Dreamehome. To ona stanowi centrum dowodzenia pracą robota i dostarcza informacji na temat kondycji robota oraz szerokich możliwości dostosowania go do potrzeb użytkownika. Dreame L50 Ultra jest kompatybilny z protokołem Matter, który tworzy spójne, inteligentne domowe środowisko, aby dom stał się bardziej zautomatyzowany.



<>Jest dostępny

Dreame L50 Ultra dostępny jest w sugerowanej cenie katalogowej 4599 PLN. W okresie od 23 maja do 6 czerwca można znaleźć go w ofercie premierowej – 3999 PLN.

































źródło: Info Prasowe - Dreame