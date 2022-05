Lenovo - nowe laptopy gamingowe z serii Legion 7

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo zapowiedziało swoją najnowszą generację stylowych i drapieżnych laptopów dla graczy: mobilnych maszyn o bezkompromisowej wydajności Lenovo Legion 7i oraz Legion 7 (16”. 7) a także smukłych i lekkich Lenovo Legion Slim 7 oraz Legion Slim 7i (16”, 7). Znajdując się w absolutnej czołówce wydajności w grach, nowe laptopy Lenovo Legion 7i oraz 7 są aktualnie najpotężniejszymi 16-calowymi laptopami dla graczy na świecie. Do kategorii 16-calowych laptopów dla graczy z ekranami o rozdzielczości QHD dołączają obecnie najcieńsze i najlżejsze laptopy do gier — nowe Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 — teraz dostępne z ekranami o proporcjach 16:10, co pozwala na lepsze połączenie produktywności i rozrywki.







Nowe laptopy z serii Lenovo Legion 7 wykraczają ponad oczekiwania graczy, dzięki szeregowi innowacyjnych rozwiązań, które dostosowują się i równoważą wielowymiarowe potrzeby współczesnych, w tym profesjonalnych, graczy. Zaprezentowane dziś urządzenia mają nie tylko największą na świecie pojemność baterii wśród 16-calowych laptopów do gier, ale również dominują jako pierwsze na świecie 16-calowe laptopy gamingowe z kamerami internetowymi FHD, zapewniającymi jeszcze lepsze przesyłanie strumieniowe oraz jako pierwsze 16-calowe laptopy do gier z ekranami WQXGA (2560x1600). Minimalistyczny design nowych notebooków z systemem Windows 11, długi czas pracy baterii i ciche chłodzenie dostosowane przez sztuczną inteligencję (AI) są skierowane do tych użytkowników, którzy oczekują wydajności i mobilności w jednym.



Jako najpotężniejsze 16-calowe laptopy do gier na świecie, Lenovo Legion 7i oraz Legion 7 (16”, 7) zostały zaprojektowane z myślą o tych, którzy oczekują najwyższej wydajności podczas rozgrywki. Elegancka, stylowa, a przy tym dyskretna, sportowa konstrukcja laptopów obejmuje ulepszony zawias i panel z portami I/O. Nowe laptopy Lenovo Legion 7i oraz 7 są wykonane z aluminium i magnezu pochodzące rodem z przemysłu lotniczego. Dzięki temu mają jednolitą, zwartą konstrukcję i metalowe wykończenie CNC, które jest subtelne i minimalistyczne, a jednocześnie stanowi wyraz niepohamowanej mocy. System podświetlenia RGB z licznymi efektami świetlnymi na klawiaturze potrafi synchronizować się z treścią wyświetlaną na ekranie.



Klawiatura Lenovo Legion TrueStrike także została ulepszona, poprzez zastosowanie zaokrąglonych klawiszy o głębszym skoku niż w poprzedniej generacji. Nowa technologia czujnika siły WASD (WASD Force Sensor Technology) z opcjonalnymi wymiennymi klawiszami pozwala graczom przyspieszyć ich postać w grze, gdy do klawiszy zostanie przyłożona większa siła.



Pod elegancką obudową laptopów skrywa się czysta moc. Lenovo Legion 7i i Legion 7 są teraz wizualnie cieńsze niż poprzednia generacja, a ich grubość wynosi zaledwie 19 mm. Legion 7i oraz 7 to osiągnięcia inżynieryjne Lenovo, które mieszczą w 2.5-kilogramowej obudowie najnowsze układy graficzne, procesory i pamięć masową. Te potężne maszyny oferują również długi czas pracy z dala od gniazdka elektrycznego dzięki baterii o pojemności aż 99.99 Wh — największej na świecie baterii w 16-calowym laptopie do gier — i szybkiemu ładowaniu przez USB Type-C, z mocą do 135 Wh.



Jako pierwsze na świecie 16-calowe laptopy gamingowe z wyświetlaczami WQXGA, Lenovo Legion 7i oraz 7 mają współczynnik proporcji 16:10 ekranu, szczytową jasność do 1250 nitów i są w pełni skalibrowane pod 100-procentowe pokrycie przestrzeni kolorów DCI-P3. Ich ekrany mogą pochwalić się także wysokim zakresem tonalnym oraz certyfikatem TÜV Eye Safe. Gracze mogą wybierać między trzema opcjami panelu aż do częstotliwości odświeżania 240 Hz (w standardzie 165 Hz) do codziennego użytku, płynniejszą rozgrywką e-sportową, w której liczy się każda klatka lub kinowymi obrazami z niesamowitą dokładnością kolorów. Nowe laptopy Lenovo Legion 7i oraz Legion 7 są również wyposażone w oprogramowanie Tobii Horizon, które zapewnia graczom bardziej wciągające wrażenia, oraz Tobii Aware, który wykorzystuje technologię inteligentnych czujników, aby poprawić bezpieczeństwo, prywatność i dobre samopoczucie użytkowników.



Lenovo Legion 7i oraz 7 są wyposażone w procesory Intel Core HX 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX, układ graficzny NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti do laptopów (do 175 W TGP) lub mobilną grafikę AMD Radeon RX 6850M XT, pamięć DDR5 i pamięć masową PCIe Gen 4 SSD. Wszystko to zostało dostosowane pod kątem maksymalnej wydajności dzięki Lenovo Legion A.I. Engine 2.0. Ta sztuczna inteligencja, aby zapewnić najlepszą wydajność, może przewidywać krzywą pracy wentylatora i równoważyć wydajność GPU i zasobów procesora w czasie rzeczywistym w zależności od uruchomionej gry. Ta kalibracja za pomocą sztucznej inteligencji może również w inteligentny sposób zoptymalizować pracę systemu chłodzenia Lenovo Legion Coldfront 4.0, aby obniżyć temperatury układu graficznego i procesora, podczas gdy technologia komory parowej w laptopie poszerza granice tego, co jest możliwe do uzyskania w laptopie do gier. Dzięki temu maszyny te mają do dyspozycji wydajność na poziomie komputerów stacjonarnych, co w efekcie daje możliwość odprowadzenia 115 W ciepła bez strat w wydajności. Ulepszone chłodzenie obejmuje także o 67% smuklejsze łopatki wentylatora w porównaniu z poprzednią generacją, co zapewnia lepszy przepływ powietrza, powłokę z mieszanki termicznej zmieniającej fazę w celu szybszego odprowadzania ciepła, większą powierzchnię oraz otwory wlotowe pod klawiaturą.



Lenovo Legion Slim 7i i Legion 7: Wolność tworzenia nowych światów

Jako najsmuklejsze i najlżejsze 16-calowe laptopy do gier z serii Lenovo Legion, nowe Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 (16”, 7) zostały zaprojektowane z myślą o wymagających grach i tworzeniu treści, a wszystko to znalazło miejsce w dopracowanej i minimalistycznej konstrukcji. Dostępna w kolorach Storm Grey lub Onyx, metalowa obudowa wykończona metodą obróbki CNC jest lekka i smukła, waży jedynie 2 kg i ma zaledwie 16 mm grubości. Metalowa obudowa typu unibody z aluminium i magnezu sprawia, że laptop zachowuje sztywną konstrukcję. Ponadto, podwyższona trwałość Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 doskonale nadaje się do pracę i zabawę z praktycznie każdego miejsca, niezależnie od tego, czy jest to kawiarnia, biuro, czy turniej gamingowy. Jednocześnie zajmują tę samą powierzchnię, co typowy 15-calowy laptop.



Nowa seria laptopów Lenovo Legion Slim 7 zapewnia większą swobodę w przemieszczaniu się, zachowując jednocześnie moc i wydajność dzięki najnowszym procesorom Intel Core H 12. generacji lub AMD Ryzen 9 6900HX. Użytkownicy, dzięki ulepszonemu tylnemu panelowi z portami I/O (w tym z HDMI 2.1), nie będą już potrzebować dodatkowych adapterów. Jednocześnie użytkownicy tych urządzeń mogą cieszyć się niespotykanym w tej klasie czasem pracy z dala od gniazdka, dzięki ogromnej baterii o pojemności 99.99 Wh i szybkim ładowaniu o mocy do 135 Wh przez USB Typu-C.



Duży, 16-calowy ekran umożliwia graczom wejście do nowych, perfekcyjnych, światów wspaniałych kolorów i cieni, z obsługą oprogramowania do kalibracji kolorów, szerokim zakresem dynamiki i dokładnością kolorów DCI P3 i to wszystko bez zmęczenia oczu, co potwierdzono w procesie certyfikacji TÜV Rheinland Gold Label. Z generacji na generację, seria Lenovo Legion Slim 7 zwiększyła również współczynnik powierzchni swojego 16-calowego wyświetlacza WQXGA w stosunku do obudowy z 86% do aż 93%. Teraz jest to uzyskiwane także przy proporcjach 16:10, co zapewnia jeszcze bardziej immersyjny obraz. Seria Lenovo Legion Slim 7 jest dostępna w trzech opcjach ekranów, w tym z niesamowitą dynamiczną częstotliwością odświeżania do 240 Hz (w standardzie 165 Hz) i opcjonalnym panelem Mini-LED.



Wewnątrz eleganckiej obudowy Lenovo Legion Slim 7i oraz 7 skrywają się wydajne podzespoły chłodzone za pomocą systemu Lenovo Legion Coldfront 4.0 dostosowanego przez sztuczną inteligencję. Nowe Lenovo Legion Slim korzystają z Lenovo Legion A.I. Engine 2.0 równoważącego parametry pracy GPU i CPU w taki sposób, by uzyskać możliwie najlepszą wydajność. Laptopy te są również wyposażone w procesor graficzny NVIDIA GeForce RTX 3070 (do 100 W Boosted TGP) lub mobilną grafikę AMD Radeon RX 6800S i korzystają z pamięci DDR5 oraz pamięci masowej SSD PCIe 4. generacji.



Generacyjne zmiany i ulepszenia systemu chłodzenia obejmują m.in.:

- aż o 29 procent większą powierzchnię

- 31 procent więcej łopatek wentylatora z polimeru ciekłokrystalicznego, które są również o 40 procent cieńsze, a jednocześnie obracają się o 100 obr./min szybciej

- dodatkowy miedziany ciepłowód, służący do odbierania energii termicznej wyłącznie z VRAM GPU oraz nową powłokę termoprzewodzącą, co dodatkowo zwiększa skuteczność odprowadzania ciepła.



Inżynierowie Lenovo wdrożyli w klawiaturze podklawiszowy system wlotu powietrza z ponad 1172 otworami wlotowymi, gdzie każdy klawisz jest wyposażony w 1.3-milimetrowe przełączniki typu "soft-landing", które zapewniają szybsze i dokładniejsze uderzenia klawiszy. Wszystkie te udoskonalenia konstrukcyjne i inżynieryjne sprawiają, że w trybie Stealth hałas wentylatora nie przekracza 30 decybeli, co odpowiada mniej więcej głośności szeptu.



Na wszystkich komputerach Lenovo Legion dostępna jest także aplikacja, zaprojektowana tak, aby uprościć rozgrywkę. Lenovo Legion Arena to platforma do gier, która konsoliduje wszystkie posiadane przez użytkownika gry PC w jednym scentralizowanym hubie, łączącym się z popularnymi platformami i sklepami internetowymi. Wszystko z jednego miejsca by zapewnić jak najlepsze wrażenia płynące z gier.





Ceny i dostępność:

• Legion 7i (16”, 7) z procesorem Intel Core zaczyna się od 2999 €uro i będzie dostępny od lipca 2022.

• Legion 7 (16”, 7), AMD Advantage Edition z procesorem AMD Ryzen, zaczyna się od 2599 €uro i ma być dostępny od lipca 2022.

• Legion Slim 7i (16”, 7) z procesorem Intel Core zaczyna się od 1999 €uro i będzie dostępny od czerwca 2022.

• Legion Slim 7 (16”, 7), AMD Advantage Edition z procesorem AMD Ryzen, zaczyna się od 1899 €uro i będzie dostępny od lipca 2022.

• Aplikacja Legion Arena by Lenovo jest dostępna do pobrania na całym świecie w Microsoft Store.



Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.























Źródło: Info Prasowe / Lenovo