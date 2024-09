Lenovo - nowe urządzenia Yoga na Innovation World 2024

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Firma Lenovo zaprezentowała nowe produkty z serii Lenovo Yoga i Lenovo IdeaPad. Urządzenia te zostały zaprojektowane z myślą o zwiększeniu produktywności i kreatywnych możliwości dla użytkowników dzięki wykorzystaniu mocy sztucznej inteligencji. Modele te stanowią uzupełnienie portfolio Lenovo Copilot+ PC. Nowe produkty mają zrewolucjonizować sposób, w jaki konsumenci tworzą i projektują, oferując idealne połączenie wydajności i funkcji zorientowanych na użytkownika. Produkty te są najnowszymi przykładami zaangażowania Lenovo w dostarczanie najnowocześniejszych technologii, wyjątkowych doświadczeń użytkownika oraz zwiększonej produktywności konsumentom na całym świecie.







Przedstawiamy Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition (15") - zaprojektowany we współpracy z firmą Intel

Lenovo Aura Edition to wynik wieloletniej współpracy projektowej z firmą Intel, która oferuje użytkownikom najwyższej klasy konstrukcję, wzornictwo i innowacyjne technologie. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 13. generacji Aura Edition i Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition to kwintesencja najwyższej jakości wykonania i innowacyjnej technologii, która oferuje unikalne połączenie funkcji dostosowanych do poprawy komfortu użytkowania:

- Inteligentne Tryby: Laptopy z serii Lenovo Aura Edition oferują użytkownikom większą kontrolę nad personalizacją komputera dzięki zastosowaniu Inteligentnych Trybów (Smart Modes), które na bieżąco dostosowują się do potrzeb użytkownika - niezależnie od tego, czy chodzi o pracę, relaks, tworzenie, czy inne zastosowania. Inteligentne tryby dynamicznie dostosowują wydajność i ustawienia systemowe, zapewniając optymalne warunki do każdej aktywności.

- Tryb uwagi: Gdy produktywność jest najważniejsza, tryb uwagi pozwala użytkownikom blokować rozpraszające strony internetowe tak, by mogli skupić się na wykonywanym zadaniu.

- Funkcje Wellness: Zawiera funkcje ostrzegania o nadmiernej fatydze oczu i niepoprawnej postawie, które przeciwdziałają nadmiernemu zmęczeniu i przypominają użytkownikom o robieniu przerw, wspomagając zdrowie i samopoczucie użytkowników.

- Narzędzia do współpracy: Zestaw ustawień zaprojektowanych w celu poprawy jakości połączeń wideo, który zawiera funkcje takie jak poprawa słabego oświetlenia, wirtualny prezenter i rozmycie tła. Zwiększają one przejrzystość i komfort podczas współpracy z innymi.

- Tryb osłony: Koncentruje się na ochronie prywatności dzięki funkcjom takim jak alerty prywatności, ochrona prywatności i automatyczny monit VPN, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę podczas pracy z poufnymi informacjami.

- Podczas pracy: z dala od gniazdka, czas pracy na baterii ma kluczowe znaczenie. Użytkownicy mają szybki dostęp do ustawień zasilania, co pomaga zoptymalizować żywotność baterii i wydajność, maksymalizując czas między ładowaniami.

- Smart Share: Umożliwia płynne udostępnianie obrazów między smartfonami i laptopami w oparciu o sztuczną inteligencję. Użytkownicy mogą bez wysiłku dotknąć obsługiwanego smartfona na krawędzi ekranu, co spowoduje, że laptop automatycznie uruchomi aplikację Smart Share na obu urządzeniach, umożliwiając proste przesyłanie ostatnich zdjęć metodą "przeciągnij i upuść". Funkcja obsługuje zarówno platformy Android, jak i iOS.

- Smart Care: Oferuje wsparcie w czasie rzeczywistym i rozwiązywanie problemów przez techników Lenovo, dostępne zarówno przez komputer, jak i telefon. Dzięki usłudze Lenovo Premium Care2, użytkownicy mogą korzystać z czatu na żywo lub dzwonić po pomoc, która obejmuje również pomoc typu consierge.



Funkcje Aura Edition to nie koniec zalet nowych produktów. Lenovo Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition jest zasilany przez procesor Intel Core Ultra (Evo Edition), z 8-rdzeniowym procesorem hybrydowym i wysokowydajnym układem graficznym (GPU), zapewniającym płynną i wydajną pracę podczas wymagających zadań. Jednostka przetwarzania neuronowego (NPU) z ponad 45 TOPS przyspiesza działanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji dla twórców wymagających mocy obliczeniowej wspomaganej przez AI. Do 32 GB pamięci RAM 8533 MHz w laptopie pozwala użytkownikom na wielozadaniowość bez wysiłku, a do 1 TB pamięci masowej SSD zapewnia wystarczającą ilość miejsca na większe pliki i szybki dostęp do danych.



Zaprojektowana z myślą o dłuższych sesjach twórczych bateria o pojemności 70 Wh zapewnia użytkownikom możliwość nieprzerwanej pracy nad projektami bez konieczności ładowania.



Łączność jest płynna dzięki Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, umożliwiając szybkie i stabilne połączenia bezprzewodowe, liczne porty, w tym Thunderbolt 4, zapewniają wszechstronne opcje podłączania urządzeń peryferyjnych, szybkiego przesyłania danych i rozszerzania możliwości laptopa. Te funkcje sprawiają, że Yoga Slim 7i 9. generacji Aura Edition jest doskonałym wyborem dla użytkowników, którzy oczekują wysokiej wydajności, imponującej grafiki i niezawodnej łączności podczas realizacji swoich kreatywnych projektów.



Laptop posiada również certyfikat neutralności węglowej i jak wszystkie laptopy Lenovo Yoga, jest dostarczany z bezpłatnym 2-miesięcznym członkostwem w Adobe Creative Cloud.







Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji - wielozadaniowość oparta na sztucznej inteligencji AMD

Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji (14”) to potężne urządzenie zaprojektowane do responsywnego i energooszczędnego przetwarzania AI, wyposażone w procesor AMD Ryzen AI 9 365 do 50 TOPS NPU. Ten laptop z funkcjami Copilot+ zwiększa produktywność pracy, co czyni go niezbędnym narzędziem dla twórców treści i profesjonalistów, którzy wymagają wysokiej wydajności.

- X Power Software Accelerate: Wspierana przez AI technologia Lenovo X Power Software Accelerate znacznie przyspiesza podglądy oprogramowania, renderowanie i eksportowanie. Dzięki tej funkcji twórcy mogą oglądać swoje prace w czasie rzeczywistym, co znacznie skraca czas oczekiwania i zwiększa produktywność.

- X Power Hardware Boost: Chłodzi system nawet przy dużym obciążeniu, zapewniając stałą wydajność podczas intensywnych zadań. Laptop będzie działał wydajnie bez przegrzewania się, dzięki czemu idealnie nadaje się do długich sesji twórczych.

- Yoga Premium Suite: Wygodna klawiatura Yoga z powłoką Soft Touch o skoku klawiszy 1.5 mm i głębokości 0.3 mm, podwójny głośnik wysokotonowy, podwójny głośnik niskotonowy, cztery mikrofony z funkcją redukcji szumów Voice ID oraz kamera FHD IR, która zapewnia wyraźne i ostre połączenia wideo.

- 14.5-calowy wyświetlacz PureSight Pro OLED: Oferuje rozdzielczość 2.8K, częstotliwość odświeżania 120 Hz, szczytową jasność 600 nitów oraz 100% pokrycie palety barw Adobe RGB, P3 i sRGB z automatycznym zarządzaniem kolorami i dokładnością kolorów X-Rite Delta E<1. Ten wysokiej jakości wyświetlacz zapewnia imponujące efekty wizualne, dzięki czemu idealnie nadaje się dla grafików, montażystów wideo i każdego, kto potrzebuje precyzyjnego i żywego odwzorowania kolorów.



Lenovo Yoga Pro 7 9. generacji (14”) posiada również rozbudowany zestaw portów, w tym USB 4.0, USB 3.2, HDMI 2.1 oraz gniazdo audio combo, co zapewnia wszechstronne opcje łączności dla różnych urządzeń peryferyjnych. Dzięki obsłudze Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 użytkownicy mogą cieszyć się szybkimi i stabilnymi połączeniami bezprzewodowymi, co zwiększa zarówno produktywność, jak i mobilność. A przy grubości zaledwie 15.6 mm i wadze 1.54 kg, te funkcje sprawiają, że Lenovo Yoga Pro 7 9.generacji jest wszechstronnym i potężnym narzędziem dla profesjonalistów i twórców, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego urządzenia do wymagających zadań.





















źródło: Info Prasowe - Lenovo