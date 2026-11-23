Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo rozpoczęło przedsprzedaż nowego laptopa IdeaPad Slim 5i Ultra (11 generacji). Laptop gwarantuje wysoką wydajność, mobilność i dopracowane wzornictwo w jednym. Ważący zaledwie kilogram laptop wyróżnia się wykonaną w całości z aluminium ultrasmukłą konstrukcją, dzięki czemu dobrze sprawdzi się zarówno podczas pracy i nauki, jak i tworzenia treści w podróży. Procesor Intel Core 5 315, 16 GB pamięci RAM oraz 14-calowy ekran WUXGA OLED o proporcjach 16:10 pozwalają na komfortową pracę i są gwarancją wysokiej jakości obrazu również podczas oglądania filmów i seriali. Dla osób, które oczekują jeszcze szybszego działania, dostępna jest także wersja z procesorem Intel Core™ 7 350. Wydajna bateria oznacza ponad 20 godzin działania, a funkcja Rapid Charge Boost po 15 minutach naładuje sprzęt, by energii starczyło na kolejne 2 godziny pracy.







Jeden laptop. Cały dzień możliwości

Dzięki Smart Connect Lenovo IdeaPad Slim 5i Ultra może płynnie współpracować z telefonem i tabletem, ułatwiając dostęp do plików, udostępnianie treści i korzystanie z różnych urządzeń. Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, w tym Microsoft Copilot, wspierają z kolei codzienną produktywność, wielozadaniowość i kreatywną pracę. W połączeniu ze smukłą i lekką konstrukcją laptop zapewnia swobodę działania przez cały dzień, niezależnie od tego, czy służy do pracy, nauki, wideorozmów, tworzenia treści czy wieczornej rozrywki.



Duet idealny: laptop i słuchawki w prezencie

Dopełnieniem laptopa mogą stać się słuchawki Lenovo Headphone YOGA PC Edition o wartości 799 zł, które nie dość, że eleganckie, to jeszcze niezwykle wygodne do użycia w każdym miejscu. Łączność Bluetooth 5.3 oraz przewodowe połączenie 3.5 mm pozwalają wygodnie sparować je z komputerem i urządzeniami mobilnymi, a 40-milimetrowe przetworniki i pięć mikrofonów zapewniają wysoką jakość dźwięku podczas rozrywki i rozmów. Po jednym ładowaniu można z nich korzystać nawet przez 38 godzin.



Jak skorzystać z oferty?

Wystarczy od 9.11.2026 r. do 1.12.2026 r. kupić przedpremierowo laptop Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra w autoryzowanych sklepach. i zachować dowód zakupu. Po otrzymaniu urządzenia należy wyciąć z opakowania kod kreskowy wraz z numerem seryjnym, a następnie przesłać jego zdjęcie oraz dowód zakupu za pośrednictwem formularza rejestracyjnego. Formularz zostanie uruchomiony 23.11.2026 r., a zgłoszenia będzie można przesyłać do 22.12.2026 r. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia klient zostanie poproszony o uzupełnienie danych niezbędnych do wydania nagrody, którą są słuchawki Lenovo Headphone YOGA PC Edition. Zostaną one przekazane w ciągu 14 dni kalendarzowych od poprawnego uzupełnienia danych. Pula nagród jest ograniczona, a jeśli zostanie ona wyczerpana, informacja na ten temat pojawi się na stronie promocji.



Najnowszy Lenovo IdeaPad Slim 5 Ultra objęty promocją można kupić w Showroomie Lenovo & Motorola w Warszawie (Pl. Powstańców Warszawy 9, wejście od ul. Świętokrzyskiej) oraz u wybranych partnerów: Delkom, eLenovo, Komputronik, Media Expert, Media Markt, Morele, Neonet, RTV Euro AGD, Sferis, X-kom. Cena - 3999 PLN.











źródło: Info Prasowe - Lenovo