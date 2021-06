Lenovo Legion 5 z RTX30 z usługą Premium Care

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Lenovo ogłosiło wprowadzenie do sprzedaży na polskim rynku nowego modelu spod marki Legion. Laptop gamingowy z serii Legion 5 6. generacji jest wyposażony w kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 30 oraz procesor AMD Ryzen do serii 7, które gwarantują doskonałe wizualne wrażenia z grania oraz wysoką wydajność. Z myślą o stale rosnącej liczbie graczy w Polsce i na świecie, firma wprowadziła również usługę wsparcia serwisowego Lenovo Premium Care, dzięki której gracze zyskają dostęp do pomocy technicznej VIP w standardzie wraz z zakupem sprzętu z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 30.







Najnowsze modele z serii Legion 5 zostały wyposażone w maksymalnie 8-rdzeniowe procesory AMD Ryzen serii 7 5800H z taktowaniem nawet do 4.4 Ghz. Debiutująca w procesorach AMD Ryzen serii 5000 architektura "Zen 3" jest przeprojektowaną wersją legendarnej rodziny "Zen". W ten sposób wydajność laptopów Lenovo Legion jest zbliżona do efektów, które osiągają komputery stacjonarne przeznaczone do grania.



Najnowsze układy graficzne z serii 30 oferują najbardziej realistyczną grafikę, która wykorzystując ray traycing w czasie rzeczywistym, zapewni graczom i twórcom grafik oraz wideo absolutnie najwyższą jakość w ich codziennej rozrywce oraz w pracy. Trzecia generacja rdzeni Tensor obecna w układach NVIDIA GeForce RTX 30 oznacza prawdziwą rewolucję w wydajności w grach, które wykorzystują unikalną technikę Deep Learning Super Sampling (DLSS) w wersji 2.0. Zapewnią one znaczący wzrost generowanych klatek na sekundę przy jednoczesnym zachowaniu pięknych, ostrych obrazów w nawet najbardziej wymagających tytułach.



Legion 5 6. Generacji posiada również nową matrycę – 15.6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości Full HD lub WQHD (2560 x 1440 px), jasności do 300 nitów i taktowaniu od 120 do 165Hz, która w 100% odzwierciedla paletę kolorów sRGB. Zoptymalizowany przy użyciu sztucznej inteligencji mechanizm Lenovo Legion AI Engine zwiększa szybkość klatek i redukuje opóźnienia w grze, umożliwiając przetaktowywanie i dynamiczne przełączanie mocy między CPU a GPU w grach wykorzystujących znacznie większe zasoby. Uzupełnieniem wrażeń z rozrywki stanowią głośniki 3D Nahimic Audio. W ten sposób maszyna od Lenovo zagwarantuje jeszcze więcej emocji z prowadzonej rozgrywki, niż było to możliwe kiedykolwiek wcześniej.



Nowy model Lenovo Legion otrzymał ulepszony system chłodzenia Coldfront 3.0, które wzmacnia obieg powietrza względem poprzedniej generacji aż o 18%. Umożliwia to lepsze odprowadzanie ciepła i redukcję hałasu generowanego przez wydajne komponenty. Niższa temperatura wewnątrz komputera umożliwia też optymalizację działania oraz całodzienną pracę mobilną z baterią o długiej żywotności, która w przypadku Legiona 5 wynosi nawet 7 godzin pracy.



Marka Lenovo Legion utwierdza w przekonaniu, że odważna rozrywka na najwyższym poziomie musi również iść w parze niezrównanym wyglądem urządzeń tej serii. Obudowa laptopa została wykonana z wytrzymałej mieszanki polimeru i talku, a jej design został odświeżony oraz tym samym dostępny jest w dwóch wersjach kolorystycznych: Phantom Blue i Stingray White.



Wraz z premierą nowych Legionów, Lenovo inauguruje najnowszą usługę serwisową. Lenovo Premium Care objęte są wszystkie laptopy Lenovo Legion dostępne na polskim rynku wyposażone w karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 30. Pakiet serwisowy Premium Care obejmuje m.in. obsługę wysoko wykwalifikowanego technika przez infolinię, czat czy e-mail, prioretyzację części, naprawę sprzętu z dojazdem do klienta oraz coroczną kontrolę kondycji komputera. Oprócz oferowania najwyższego poziomu wsparcia technicznego, dostępnego w dni robocze od 9:00-18:00, zespół ekspertów Lenovo w czasie rzeczywistym odpowie na pytania dotyczące oprogramowania, pomoże np. rozwiązać problemy z siecią czy konfiguracją firewalla w routerze. Jest to usługa premium – zaprojektowana po to, żeby klienci wraz ze swoimi komputerami byli otoczeni jak najlepszą opieką.





























