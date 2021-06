MSI MAG CORELIQUID 280R

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

MSI poszerza ofertę systemów chłodzenia cieczą o kolejny produkt w wersji R, posiadający dwa wiatraki o wielkości 140 mm. Wytrzymanie letnich upałów jest wyzwaniem nie tylko dla ludzi. Sprzęt komputerowy także poddawany jest nienaturalnym obciążeniom i zmuszany jest do pracy w wyższych zakresach temperatur, co ma negatywny wpływ na wydajność i żywotność. MSI, lider w dziedzinie sprzętu dla graczy, ma na to rozwiązanie – system wodnego chłodzenia MAG CORELIQUID 280R. ystemy chłodzenia cieczą MAG CORELIQUID zapewniają wyjątkowo efektywne odprowadzanie i rozpraszanie ciepła, dzięki czemu komputer jest w stanie pracować wydajnie nawet podczas najbardziej ekstremalnej i wymagającej rozgrywki.







MAG CORELIQUID 280R składa się z dwóch wentylatorów 140x140 mm, które obracają się z prędkością od 500 do 1800 obrotów na minutę. Radiator został specjalnie zaprojektowany tak, aby efektywność rozpraszania była jak największa. Drogi przepływu ciepła wewnątrz radiatora zostały rozdzielone od siebie, tak aby jak najszybciej odprowadzać wysoką temperaturę poza układ. Schłodzona ciecz wraca z powrotem do systemu chłodzenia odseparowaną ścieżką. Radiator połączony jest z blokiem głowicy za pomocą odpornych na odparowanie cieczy rurek, wykonanych z trzech warstw usieciowanego plastiku, dodatkowo wzmocnionego z zewnątrz oplotem.



Aby zredukować hałas, pompa została zintegrowana z radiatorem, a trójfazowy silnik osadzony w rdzeniu pompy generuje minimalne drgania. Dzięki takiemu rozwiązaniu, system chłodzenia cieczą MAG CORELIQUID 280R, jest cichszy niż podobne konkurencyjne produkty. Wraz z bezkompromisową wydajnością podąża też nietuzinkowy design cechujący się agresywnymi, asymetrycznymi liniami. Blok głowicy można swobodnie obrócić o 270 stopni, a całość podkreślić oświetleniem ARGB.



System chłodzenia wodnego MAG CORELIQUID 280R został tak zaprojektowany, aby zapewnić szeroką kompatybilność z płytami głównymi pod procesory Intel i AMD, a instalacja była prosta nawet dla mniej doświadczonych użytkowników.



System chłodzenia wodnego MAG CORELIQUID 280R dostępny jest w sugerowanej cenie 589 PLN.





























Źródło: Info Prasowe / MSI