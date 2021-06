Warzone European Summer Series startuje dzisiaj

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Tego lata stawka jest naprawdę wysoka, ponieważ europejskie kraje rywalizują ze sobą o międzynarodową chwałę. Przedstawiamy Warzone European Summer Series – turniej, który obiecuje jedne z największych międzynarodowych starć, na żywo, prosto z Verdanska. Zobaczysz, jak wybrani najwięksi streamerzy walczą o to, który kraj jest domem najlepszych graczy Call of Duty: Warzone, kiedy to przedstawiciele 12 krajów europejskich zmierzą się w walce o nagrodę w wysokości 60 000 euro w Warzone European Summer Series.



Fazy grupowe turnieju potrwają od 24 do 30 czerwca, a rywalizujące kraje zostaną podzielone na trzy grupy po cztery zespoły. Kraj o najlepszych wynikach z każdej grupy (określony na podstawie największej liczby punktów, a następnie największej liczby zabójstw) zakwalifikuje się do półfinałów. Dołączy do nich najlepsza drużyna zajmująca drugie miejsce we wszystkich grupach, a czterozespołowa drabinka zmierzy się 1 lipca, kiedy to jeden z krajów zostanie koronowany na mistrzów Warzone European Summer Series.



Każdy rywalizujący duet będzie kierowany przez popularnego streamera Warzone reprezentującego swój kraj, połączonego z drugim zawodnikiem na czas trwania turnieju, aby umożliwić odniesienie zwycięstwa danemu krajowi.



Inny popularny duet, Alan Brice oraz Chris Tunn, będzie komentować turniej, wnosząc ze sobą ogromne doświadczenie z gier Call of Duty, podczas gdy popularni influencerzy Elz the Witch i Big Zuu podkręcą emocje fanów, oglądając odbywającą się rywalizację i zajmując miejsce w samym centrum wydarzenia.



Transmisja będzie prowadzona na kanale Call of Duty Twitch, co pozwoli widzom śledzić akcję na żywo, przy wsparciu profesjonalnych komentatorów. Etapy grupowe odbędą się 24, 25 i 30 czerwca, a finały 1 lipca, codziennie o godzinie 18:00 czasu polskiego. Gracze biorący udział w turnieju będą także transmitować mecze na swoich kanałach, podczas trwania całego wydarzenia.



Pula nagród w wysokości 60000 euro zostanie podzielona między wszystkie uczestniczące drużyny, a zwycięski duet otrzyma 15000 euro i zostanie mistrzem Warzone European Summer Series.















Źródło: Info Prasowe / AMD