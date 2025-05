Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Wczoraj na targach Lenovo Tech World Shanghai 2025, marka Lenovo zapowiedziała nowy laptop Lenovo Legion 9i (18”, 10), zaprojektowany z myślą o osobach, które grają w gry, jak i tych, które je tworzą. Wyposażony jest w funkcje, które nie tylko zapewniają najlepsze wrażenia gamingowe, ale także najlepsze możliwości tworzenia gier. Ponad 50% zapowiedzianych gier na komputery i konsole obecnej generacji powstanie na silniku Unreal Engine1, najbardziej otwartym i zaawansowanym narzędziu do tworzenia gier 3D w czasie rzeczywistym na świecie. Lenovo Legion 9i (18”, 10) został stworzony z myślą o deweloperach gier, artystach wizualnych i profesjonalistach 3D potrzebujących urządzenia, na którym nie tylko uruchomią ulubione gry, ale także ożywią swoje projekty.







18-calowy wyświetlacz PureSight oferuje rozdzielczość do 4K w 2D, z opcjonalną obsługą 2K 3D dla projektantów, którzy regularnie pracują z modelowaniem 3D, umożliwiając im płynną realizację pracy w trzech wymiarach bez konieczności stosowania okularów 3D lub oddzielnego wyświetlacza obsługującego 3D. Wyświetlacz 3D wykorzystuje połączenie śledzenia oczu i przełączanej soczewki, aby zapewnić obraz 3D bez konieczności stosowania specjalnych okularów. Lenovo 3D Studio obsługuje również wyświetlanie obrazów 3D w wielu formatach wideo, obrazów i transmisji strumieniowych, zarówno w układzie side-by-side (obok siebie), jak i top-bottom (góra-dół). Pakiet oprogramowania obsługuje również wyświetlanie 3D w 30 grach i wielu innych aplikacjach kreatywnych. Zarówno gracze, jak i deweloperzy mogą również skorzystać z funkcji Dual Mode, przełączając się z częstotliwości odświeżania 240 Hz w rozdzielczości 4K na częstotliwość odświeżania 440 Hz2 w rozdzielczości FHD, gdy priorytetem jest błyskawiczna i płynna grafika. Stosunek wielkości ekranu do obudowy wynosi 93%, maksymalizując przestrzeń wyświetlania dzięki ultra-cienkim ramkom.



Dzięki coraz sprawniejszemu implementowaniu AI w procesach pracy, obniżona została bariera wejścia do branży tworzenia gier. AI skróciło okres prac z lat do zaledwie kilku miesięcy3, a Lenovo Legion 9i (18”, 10) wyposażony jest w podzespoły i oprogramowanie oparte na AI, które pomagają przyspieszyć procesy obsługi i tworzenia gier zarówno dla deweloperów ze studiów AAA, jak i zwykłych graczy, którzy marzą o tworzeniu własnych gier. Laptop wyposażony jest w układ Lenovo AI Core i silnik Lenovo AI Engine+, które współpracują w celu dynamicznego dostosowywania ustawień w oparciu o scenariusz użytkownika, maksymalizując wydajność zarówno podczas grania, jak i renderowania.



Lenovo Legion Space wykorzystuje także AI do synchronizacji RGB urządzenia z dźwiękiem `w grze i wyświetlanymi treściami, pogłębiając immersję i atmosferę poprzez dodanie wizualnych wrażeń do nowego, sześciogłośnikowego systemu dźwiękowego urządzenia. Funkcje Game Coach, Game Clip Master i Game Companion oparte na AI pozwalają graczom doskonalić swoje umiejętności oraz szybko i bezproblemowo tworzyć treści do udostępniania w mediach społecznościowych, a także towarzyszą im w trakcie grania, zapewniając wsparcie i motywację. Więcej o niedawno przeprojektowanym narzędziu Lenovo Legion Space można przeczytać tutaj.



Lenovo Legion 9i (18", 10) zapewnia wydajność na poziomie studia tworzącego gry, z czterema slotami na pamięć RAM i czterema na dyski SSD, z których jeden to PCIe 5. generacji. Oznacza to, że laptop jest w stanie obsługiwać do 192 GB dwukanałowej pamięci DDR5 RAM4, przyspieszając w ten sposób pracę nad renderowaniem i rasteryzacją, z wystarczającym zapasem mocy nawet do najbardziej wymagającej gry. Obsługuje do 8 TB pamięci SSD4 – co wystarcza, aby w jednym miejscu przechowywać zarówno gry, jak i zasoby do pracy kreatywnej. A dzięki baterii o pojemności 99,99 Whr laptopa Lenovo Legion 9i (18”, 10) można zabierać na spotkania lub prezentacje albo w dowolne miejsce, gdzie trzeba przedstawić swoją pracę. Procesor Intel Core Ultra 9 275HX i karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 5090 zapewniają łącznie do 280 W mocy obliczeniowej CPU i GPU, gwarantując maksymalną wydajność we wszystkich zastosowaniach, zarówno w grach, jak i podczas ich tworzenia.



System jest chłodzony i wyciszany przez Lenovo Legion Coldfront - układ chłodzenia parowego obejmujący komorę parową, hiperkomorę i układ czterech wentylatorów ze specjalnymi wentylatorami zarówno nad kartą Wi-Fi, jak i dyskiem SSD i pamięcią RAM. Zapewnia chłodzenie systemu pod dużym obciążeniem, a także ograniczający wydawane przez niego dźwięki na poziomie <48 dB przy 280 W w trybie wydajności. Górna pokrywa każdego laptopa Lenovo Legion 9i (18”, 10) jest równie wyjątkowa co prace projektowe, którym została poddana. Wykonana z ośmiu warstw włókna węglowego klasy lotniczej, ręcznie nakładanych i kształtowanych razem, pokrywa laptopa Forged Carbon (kuty karbon) jest lżejsza i mocniejsza niż aluminium, a dzięki ręcznemu procesowi produkcji każda z nich jest jedyna w swoim rodzaju. Porty HDMI i DC znajdują się z tyłu laptopa, a po obu stronach znajduje się szereg portów, w tym para portów Thunderbolt 5 po lewej stronie dla szybko działających urządzeń, pamięci i wyświetlaczy.



Oprócz udziału w Tech World Shanghai Lenovo laptop Lenovo Legion 9i (18”, 10) pojawi się również na wydarzeniu Unreal Fest w Orlando na Florydzie, które rozpoczyna się 2 czerwca, aby dać graczom i twórcom gier z całego świata możliwość wczesnego zapoznania się z nowym urządzeniem.



Oprogramowanie i usługi dla graczy

Wraz z laptopem Lenovo Legion 9i (18”, 10) udostępniane są trzy darmowe miesiące subskrypcji usług PC Game Pass5, która zapewnia dostęp do setek gier i w której stale dodawane są nowe tytuły. Dla graczy, którzy chcą uzyskać dodatkową przewagę w grach opartych na rywalizacji lub potrzebują wsparcia w przypadku problemów technicznych dostępna jest usługa Legion Ultimate Support6. Zapewnia ona wsparcie w trybie 24/7 ze strony ekspertów specjalizujących się w kwestiach związanych z grami, którzy mogą udzielić wskazówek dotyczących umiejętności, optymalizacji wydajności, a także wsparcia technicznego. Co więcej, umożliwia również pokrycie kosztów części i robocizny oraz napraw na miejscu następnego dnia.



Użytkownicy Lenovo Legion 9i (18”, 10) mogą również skorzystać z usług Lenovo CO2 Offset Services. Oferują one graczom opcję proaktywnej pomocy w zrównoważeniu szacowanej emisji dwutlenku węgla związanej z ich urządzeniami Lenovo Legion w ich średnim cyklu życia. Dzieje się to poprzez zakup kredytów węglowych w celu wsparcia projektów działań na rzecz klimatu zweryfikowanych przez niezależne organizacje zewnętrzne, takie jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, CDM, Gold Standard i Climate Action Reserve. Działania te są przejrzyste, weryfikowalne i płynnie powiązane z numerem seryjnym urządzenia.



Stylowy i ochronny wzmacniany plecak Lenovo Legion 18” Armored Backpack II

Wzmacniany plecak Lenovo Legion 18” Armored Backpack II – idealny do zabrania laptopa Lenovo Legion 9i (18”, 10) w podróż – łączy w sobie trwałość, wygodę i styl. Wyprodukowany z myślą o graczach, oferuje solidną przednią osłonę z tworzywa EVA, a także podwójną warstwę ochronną w komorze na komputer PC. Inne funkcje obejmują specjalne kieszenie umożliwiające szybki dostęp do słuchawek, klawiatury i myszy, a wyściełana i wentylowana część tylna z regulowanymi paskami na ramiona łączą komfort i ochronę.



Ceny i dostępność w regionie EMEA7

• Lenovo Legion 9i (18", 10) będzie dostępny od czerwca 2025 r. w cenie początkowej 4499 EURO (z VAT).

• Lenovo Legion 18” Armored Backpack II jest już dostępny w cenie 89.99 EURO (z VAT).

Dostępność i ceny w Polsce podamy wkrótce.



















źródło: Info Prasowe - Lenovo