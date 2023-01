Lenovo ThinkBook Plus z ekranem obrotowym Twist

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

firma Lenovo ogłosiła na targach CES 2023 nowy, innowacyjny model laptopa z serii ThinkBook Plus, który na nowo podkreśla dziedzictwo Lenovo w zakresie innowacyjnych obrotowych obudów. Jest to komputer z podwójnym obrotowym wyświetlaczem; z panelem OLED po jednej stronie i kolorowym ekranem e-Ink z drugiej. Lenovo zaprezentowało również swój najnowszy laptop ThinkBook 16p 4. generacji wyposażony w wysokowydajne podzespoły, w tym procesory Intel Core 13. generacji. Laptop ten posiada innowacyjną modułową konstrukcję akcesoriów Lenovo Magic Bay z magnetycznym złączem pinowym, umożliwiającym łatwą rozbudowę o opcjonalne akcesoria Lenovo Magic Bay 4K Webcam, Lenovo Magic Bay LTE lub Lenovo Magic Bay Light.







Ponadto Lenovo wprowadziło nową, unikalną bezprzewodową stację dokującą ThinkBook 13x 2. generacji, łączącą kilka technologii bezprzewodowych w celu stworzenia praktycznie bezprzewodowego rozwiązania do dokowania i ładowania. Poza tym, firma Lenovo zaprezentowała najnowszy produkt z portfolio Tiny Form Factor. ThinkCentre neo 50q to zajmujący wyjątkowo mało miejsca komputer stacjonarny o obudowie o pojemności zaledwie 1 litra, zaprojektowany specjalnie dla klientów z sektora MŚP.



Od momentu powstania w 2020 roku, ThinkBook Plus stał się synonimem wyjątkowych i innowacyjnych urządzeń dla MŚP, w tym ThinkBook Plus 2. generacji z wyświetlaczem e-Ink i ThinkBook Plus 3. generacji z dodatkowym 8-calowym wyświetlaczem obok klawiatury. Lenovo może poszczycić się długą historią innowacji w zakresie niecodziennych, konfigurowalnych obudów. Sięga ona aż 2005 roku, kiedy został zaprezentowany tablet ThinkPad X41, a później w 2012 roku ThinkPad Twist. Nowy ThinkBook Plus Twist na nowo definiuje tę kategorię dzięki integracji innowacyjnego obrotowego podwójnego wyświetlacza, który oferuje wszechstronność w wielu trybach, jednocześnie poprawiając doświadczenia użytkownika w wielu obszarach, które stworzyły wyjątkowy laptop nowej generacji.



ThinkBook Plus Twist może być bardzo wszechstronny dzięki wielu trybom, które można skonfigurować zarówno z typową dla laptopów klapą lub do formy tabletu, z których obie mogą nadać priorytet wyświetlaczowi OLED lub kolorowemu ekranowi e-Ink dzięki unikalnemu obrotowemu zawiasowi.



Osoby często podróżujące służbowo pokochają wyświetlacz e-Ink w trybie laptopa „maszyna do pisania” lub w trybie tabletu „e-papieru”, umożliwiając im łatwe redagowanie, edycję i korektę dokumentów za pomocą klawiatury lub pióra. Wyświetlacz e-Ink może zmniejszyć zmęczenie oczu podczas dłuższego użytkowania, a także zużywa znacznie mniej energii, co oznacza dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu baterii. W przypadku bardziej zaawansowanych obiegów dokumentów lub obrazów użytkownicy mogą przełączyć się w tryb tabletu OLED i wchodzić w interakcje za pomocą pióra na żywym wyświetlaczu 2,8K o jasności 400 nitów.



Najbardziej mobilni pracownicy z pewnością docenią wszechstronność nowego komputera, ponieważ jego użytkownicy mogą przeglądać i wchodzić w interakcje z terminami kalendarza i wiadomościami e-mail na wyświetlaczu e-Ink, pozostając w ruchu. Następnie z łatwością mogą przełączyć się na tryb wyświetlacza laptopa OLED przekręcając ekran po to, aby wziąć udział w wideokonferencji w wysokiej rozdzielczości za pośrednictwem kamery FHD i doskonałego dźwięku dzięki dwóm mikrofonom, które oferują inteligentną redukcję szumów w celu zmniejszenia hałasu otoczenia. W trybie laptopa, z użyciem ekranu OLED użytkownicy mogą wykorzystać pełną moc procesorów Intel Core 13. generacji i systemu Windows 11, zapewniających razem wysoką wydajność i produktywność. A pod koniec dnia użytkownicy mogą przełączyć laptopa w tryb tabletu OLED, aby zrelaksować się przy ulubionej usłudze streamingowej lub w trybie tabletu e-Ink, czytając kilka rozdziałów nowej książki.



Ceny i dostępność w Polsce podamy wkrótce.



















Źródło: Info Prasowe / Lenovo