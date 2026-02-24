Lenovo ThinkEdge nowej generacji oparte na sztucznej inteligencji

Autor: Sławomir Kwasowski (SlawoyAMD) 0

Nowe urządzenia ThinkEdge umożliwiają korzystanie ze skalowalnej, wytrzymałej i wszechstronnej sztucznej inteligencji: od sprzętowego lub programowego węzła do wysokowydajnej warstwy egde, co umożliwia uzyskanie informacji w czasie rzeczywistym. Przedsiębiorstwa coraz częściej przetwarzają dane bez wysyłania ich do odległych centrów danych, by zminimalizować opóźnienia i zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi informacjami. Dlatego edge computing staje się najważniejszym ogniwem łączącym urządzenia, infrastrukturę i chmurę. Rozwiązania ThinkEdge firmy Lenovo to specjalnie zaprojektowane systemy brzegowe do zastosowania w sektorach przemysłowych. Działają niezawodnie także w trudnych warunkach i ograniczonej przestrzeni, gdzie tradycyjne serwery lub komputery PC są niepraktyczne.







Bezwentylatorowa, wytrzymała seria, wykorzystująca procesory Intel Core z opcjonalnymi skalowalnymi funkcjami sztucznej inteligencji charakteryzuje się przemysłową konstrukcją idealną do pracy w trybie 24/7 w fabrykach i magazynach, płynną łącznością z opcjami Wi-Fi 6E, łącznością komórkową. Rozwiązania ThinkEdge oznaczają długoterminowe wsparcie techniczne i usługi klasy korporacyjnej. Zostały zaprojektowane, by wdrożyć je na dużą skalę i by niezawodnie działały przez lata ciągłej eksploatacji.



Edge AI – większa elastyczność i mniejsze opóźnienia

W produktach z najnowszej linii ThinkEdge firmy Lenovo zastosowano rozwiązania wykorzystujące wbudowaną w urządzenia zoptymalizowaną sztuczną inteligencję. Umożliwia to firmom szybsze działanie i pozostanie niezależnym od zakłóceń w łączności z chmurą, zmniejszenie opóźnień, wzmocnienie prywatności danych i obniżenie kosztów operacyjnych. W ofercie ThinkEdge znalazły się lekkie bramy sieciowe, wysokowydajne systemy brzegowe AI i interfejsy operatorskie, płynnie integrujące się z istniejącymi środowiskami i mogące być zarządzane zdalnie. Dzięki temu klienci mogą najpierw wprowadzić bazowe rozwiązania, a później je rozwijać i skalować w miarę zmian w firmie.



Najnowsza oferta ThinkEdge obejmuje:

- ThinkEdge SE10n Gen 2 – to kompaktowa, inteligentna brama sieciowa zapewniająca niezawodne zarządzanie urządzeniami mobilnymi w wybranym miejscu. Zaprojektowana z myślą o wzmocnieniu łączności, gromadzeniu danych i analizie brzegowej. Bezwentylatorowa brama nano jest łatwa do wdrożenia i zapewnia niezbędną wydajność, do firm o różnej wielkości, nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych.

- ThinkEdge SE30n Gen 2 – to wszechstronna brama sieciowa wykorzystująca sztuczną inteligencję, a dzięki wnioskowaniu w czasie rzeczywistym bezpośrednio w obrębie urządzenia pozwala wykorzystać dane do podejmowania kluczowych biznesowych decyzji. Wytrzymałe, a jednocześnie kompaktowe urządzenie stworzone zostało z myślą o rzeczywistych warunkach pracy w terenie. Bezwentylatorowe rozwiązanie wykorzystuje procesor Intel Core, co usprawnia np. koordynację urządzeń i zarządzanie flotą w przypadku złożonych wdrożeń brzegowych.

- ThinkEdge SE60n Gen 2 – to wysokowydajne rozwiązanie komputerowe typu edge, wykorzystujące AI, śledzi obraz z wielu kamer, wykonuje analizę predykcyjną i umożliwia autonomiczne przepływy pracy w przypadku przemysłowych i korporacyjnych wdrożeń typu edge. Wyposażone jest w procesory Intel Core Ultra ze zintegrowanymi akceleratorami AI zapewniającymi wydajność do 97 TOPS i wykorzystuje niezawodną sztuczną inteligencję typu edge, sprawdzającą się w najbardziej wymagających branżach, w tym w automatyce przemysłowej, komercyjnych robotach autonomicznych, sprzedaży detalicznej, opiece zdrowotnej czy transporcie.

- ThinkEdge SE50a – to pierwszy przemysłowy komputer panelowy typu all-in-one firmy Lenovo, który wykorzystuje lokalną sztuczną inteligencję w stacjach operatorskich: zmniejsza złożoność i poprawia widoczność, kontrolę i wgląd w punkcie interakcji. Ten wytrzymały komputer AIO, stworzony z myślą o pracy w wymagających środowiskach, jest dostępny w trzech różnych rozmiarach (12.1”, 15.6” lub 21.5”). Można go rozbudować, żeby dopasować do indywidualnych potrzeb. To najbardziej intuicyjny interfejs Lenovo do operacji na pierwszej linii. Dzięki rozwiązaniom z najnowszej oferty ThinkEdge, Lenovo umożliwia wykorzystanie sztucznej inteligencji nie tylko po przesłaniu informacji do centrów danych, ale także w miejscu zainstalowania danego urządzenia czy software’u, a firmy mogą dokonywać obliczeń brzegowych i sprawnie prowadzić biznes.



Najnowsza generacja urządzeń ThinkEdge firmy Lenovo została zaprezentowana podczas EuroShop 2026, ważnych międzynarodowych targach handlu detalicznego, które odbywają się w Düsseldorfie w Niemczech w dniach 22–26 lutego. Aby zapoznać się z kompletnym systemem rozwiązań, przedstawionym m.in. w 11 interaktywnych prezentacjach, odwiedź stoisko Lenovo w hali 6 A22.



Dostępność

Lenovo ThinkEdge SE10n Gen 2 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od lipca 2026.

Lenovo ThinkEdge SE30n Gen 2 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od kwietnia 2026.

Lenovo ThinkEdge SE50n Gen 1 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od czerwca 2026.

Lenovo ThinkEdge SE60n Gen 2 będzie dostępny na wybranych rynkach na całym świecie od kwietnia 2026.











źródło: Info Prasowe - Lenovo